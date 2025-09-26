HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

6.000 drone trở thành trợ thủ đắc lực của nhà nông

PHÚC VĂN |

Ngày 19-9, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cùng Hiệp hội CropLife Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Đưa drone (thiết bị bay không người lái) trở thành trợ thủ đắc lực của nhà nông”.

Theo ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng nhóm Drone (CropLife Việt Nam), drone đã được áp dụng tại nhiều quốc gia và châu lục từ Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á đến châu Phi. Tại Việt Nam, drone xuất hiện từ năm 2017-2018, đến nay đang được sử dụng tương đối rộng rãi.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt đánh giá, drone giúp phun thuốc bảo vệ thực vật nhanh, đồng đều, chính xác, đồng thời hỗ trợ tưới nước tiết kiệm và giám sát cây trồng ở vùng sâu, vùng xa. Một thiết bị có thể phục vụ 2.000-3.000ha lúa, hoặc 500-600ha cây ăn trái.

TIN LIÊN QUAN

Tham gia tọa đàm, ông Phan Thanh Trung, giám đốc kinh doanh của một công ty chuyên về drone, cho biết, thị trường drone nông nghiệp Việt Nam phát triển rất nhanh trong 3 năm gần đây. Đến đầu năm 2025, số lượng drone nông nghiệp ở Việt Nam đã vượt 6.000 chiếc.

Hiện 70% số drone tập trung ở Tây Nam bộ, khu vực có gần 50% diện tích trồng lúa và cây ăn trái. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc ứng dụng drone cần phải tuân thủ song song quy định an toàn bay và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Tags

Việt Nam

châu phi

Drone

tây nam bộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại