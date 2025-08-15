60 chuyên gia Trung Quốc hội tụ ở Bắc Đới Hà: Bắc Kinh sẽ hành động gì tiếp theo?

60 chuyên gia Trung Quốc tới Bắc Đới Hà

Khi các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tận hưởng kỳ nghỉ hè thường niên tại khu nghỉ dưỡng ven biển Bắc Đới Hà, giới phân tích đang xem xét kỹ danh sách khách mời để tìm hiểu những ưu tiên của Bắc Kinh trước thềm cuộc họp toàn thể quan trọng vào tháng 10, nơi sẽ thống nhất kế hoạch 5 năm tiếp theo của đất nước.

Danh sách khách mời, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố, cho thấy ban lãnh đạo Trung Quốc đặt trọng tâm vào khoa học, đổi mới và tinh thần doanh nghiệp, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn đẩy nhanh quá trình phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nổi.

Ông Thái Kỳ (khoanh đỏ) chụp ảnh lưu niệm cùng 60 chuyên gia Trung Quốc ở Bắc Đới Hà. Ảnh: Xinhua

Theo Tân Hoa Xã, hơn 60 chuyên gia được mời tới Bắc Đới Hà năm nay, bao gồm những nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực vật lý lượng tử, sinh học, trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu, nghiên cứu y học, cùng các doanh nhân từ ngành công nghệ cao.

Nổi bật trong số này có nhà sinh học cấu trúc Yan Ning, nhà vật lý lượng tử Pan Jianwei và chuyên gia ung thư vú Xu Binghe. Bên cạnh đó là Liu Qingfeng – Chủ tịch công ty tiên phong về công nghệ nhận dạng giọng nói iFlyTek; Wu Yunkun – Chủ tịch công ty an ninh mạng Qi An Xin Technology (QAX) và Li Xuelong – Giám đốc công nghệ của tập đoàn viễn thông nhà nước China Telecom.

Đáng chú ý, tám nhà nghiên cứu cơ bản dưới 40 tuổi cũng góp mặt, trong đó người trẻ nhất là Feng Jiandong, 33 tuổi, Giáo sư hóa học tại Đại học Chiết Giang.

Kỳ nghỉ hè năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng nỗ lực đạt đột phá công nghệ, giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang về thương mại và công nghệ. Ban lãnh đạo Trung Quốc cũng hướng tới việc ứng dụng công nghệ để tạo động lực tăng trưởng mới, bền vững cho nền kinh tế, khi cân nhắc phân bổ nguồn lực trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

Ưu tiên của Trung Quốc

Truyền thống hội nghị Bắc Đới Hà bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông, khi các nhà lãnh đạo thường kết hợp nghỉ ngơi với thảo luận chiến lược và hoạch định chương trình nghị sự cho những tháng tới. Đây cũng là dịp để khách mời gặp gỡ lãnh đạo cấp cao, trao đổi về các vấn đề trọng yếu.

Tuần trước, ông Thái Kỳ – Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc – đã tiếp đón hàng chục chuyên gia tại Bắc Đới Hà. “Các chuyên gia đã thảo luận về việc đẩy nhanh xây dựng hệ thống nhân tài có sức cạnh tranh toàn cầu”, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 8/8.

Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi chỉ còn hai tháng nữa là tới Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc họp dự kiến vào tháng 10 sẽ là nơi ban lãnh đạo nước này thảo luận về Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, xác định các ưu tiên kinh tế – xã hội cho giai đoạn 2026-2030.

Các nhà phân tích nhận định, công nghệ nhiều khả năng vẫn là ưu tiên hàng đầu, bởi 5 năm tới sẽ đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu hiện đại hóa vào năm 2035, đồng thời là giai đoạn then chốt trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ.

Trong một báo cáo tháng trước, các chuyên gia của China Galaxy Securities cảnh báo: “Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu sẽ tái cấu trúc nhanh hơn, làm gia tăng rủi ro từ xu hướng tách rời và phi Trung Quốc hóa”.

Báo cáo nêu rõ, Trung Quốc cần giải quyết các nút thắt công nghệ, xây dựng chuỗi cung ứng độc lập và có thể kiểm soát – đặc biệt ở các lĩnh vực linh kiện cốt lõi, phần mềm cơ bản, vật liệu tiên tiến, chất bán dẫn và máy công nghiệp – nhằm bảo vệ quyền tự chủ đổi mới và phát triển. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu cơ bản, thiết lập các chỉ số khoa học then chốt, thúc đẩy ngành công nghiệp mới nổi để duy trì tăng trưởng chất lượng cao trong 5 năm tới.

(Theo Xinhua, SCMP)