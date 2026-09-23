6 xe Nhật rục rịch về Việt Nam cuối năm: Có SUV đấu Land Cruiser, có xe lần đầu dùng hybrid

Thị trường Việt Nam có thể đón thêm nhiều mẫu xe Nhật trong những tháng cuối năm 2026, từ Mazda CX-5 thế hệ mới, Nissan Patrol đến Subaru Forester Hybrid, Mitsubishi Outlander và Honda City nâng cấp.

Thị trường ô tô Việt Nam có thể chứng kiến một loạt sản phẩm mới đến từ các thương hiệu Nhật Bản trong giai đoạn cuối năm. Danh sách trải rộng từ SUV/CUV, SUV cỡ lớn đến MPV và sedan hạng B. Một số mẫu đã có những dấu hiệu chuẩn bị về nước, trong khi một số khác mới dừng ở thông tin từ đại lý.

Mazda CX-5 thế hệ mới

Mazda CX-5 thế hệ mới là một trong những mẫu xe được chú ý trong nhóm sản phẩm dự kiến ra mắt cuối năm. Xe từng xuất hiện tại sự kiện Mazda Flagship ở Việt Nam vào tháng 12/2025 và được cho là có thể chính thức giới thiệu thị trường Việt Nam vào tháng 11/2026.

Ngoại hình dường như không khác biệt so với xe trưng bày hồi tháng 12/2025. Ảnh: Bí mật Xe Biz

So với đời hiện tại, CX-5 mới thay đổi đáng kể về thiết kế. Phiên bản bán tại một số thị trường sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238 Nm, kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước.

Nội thất Mazda CX-5 thế hệ mới được trưng bày trong một sự kiện ở TP.HCM hồi cuối năm 2025. Ảnh: AP Team

Ngoài cấu hình mild-hybrid, động cơ xăng 2.5L thông thường cũng được cung cấp tùy thị trường. Cấu hình dành cho Việt Nam chưa được Mazda công bố.

Nissan Patrol thế hệ mới

Nissan Patrol được một số đại lý tiết lộ có thể về Việt Nam từ tháng 10/2026, với 3 phiên bản Platinum, Pro-4X và Nismo. Giá dự kiến nằm trong khoảng 3-4 tỷ đồng, tùy phiên bản. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin từ đại lý và Nissan chưa xác nhận kế hoạch phân phối chính thức tại Việt Nam.

Nissan Patrol thế hệ mới dự kiến phân phối chính hãng tại Việt Nam từ tháng 10. Ảnh: Huy Tam

Patrol thế hệ mới thuộc thế hệ thứ 6, sở hữu kích thước lớn với cấu hình 3 hàng ghế. Xe chuyển từ động cơ V8 hút khí tự nhiên sang V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 425 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh.

Đáng chú ý, phiên bản Nismo có công suất khoảng 460 mã lực, đi kèm những thay đổi về hệ thống treo, phanh và thiết kế. Nếu được đưa về đúng kế hoạch, Patrol sẽ nằm trong nhóm SUV cỡ lớn cùng tầm giá với Toyota Land Cruiser 300 và có thêm biến thể hiệu suất cao.

Subaru Forester Hybrid

Subaru được cho là sẽ đưa Forester Hybrid về Việt Nam trong khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, Forester sẽ trở thành mẫu xe hybrid thứ hai của Subaru tại Việt Nam sau Crosstrek.

Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2026. Ảnh: Subaru

Cấu hình được đề cập gồm động cơ xăng 2.5L công suất 162 mã lực, mô-men xoắn 209 Nm kết hợp mô-tơ điện công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Cụm pin lithium-ion có dung lượng 1,1 kWh.

Nội thất Subaru Forester hybrid với màn hình trung tâm 11,6 inch. Ảnh: Subaru

Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực, kết hợp hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Xe được dự đoán nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới

Sau khi Outlander dừng bán tại Việt Nam từ cuối năm 2025, Mitsubishi được cho là đang chuẩn bị đưa mẫu C-SUV này trở lại thị trường.

Ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, xác nhận với chúng tôi rằng Outlander thế hệ mới sẽ về Việt Nam trong năm nay. Phiên bản đưa về nước sử dụng động cơ mild hybrid.

Outlander mới hầm hố hơn hẳn đời cũ, cùng bộ mâm kích thước lớn. Ảnh: Mitsubishi

Phiên bản mới thuộc thế hệ thứ tư và dự kiến nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Tuy nhiên, Mitsubishi chưa công bố cấu hình động cơ cũng như danh sách trang bị dành cho thị trường Việt Nam.

Tại Nhật Bản, Outlander thế hệ mới hiện sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Cấu hình này kết hợp động cơ xăng 2.4L công suất 131 mã lực, mô-men xoắn 195 Nm với hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu.

Thiết kế nội thất quen thuộc với nhiều điểm chung với các mẫu Mitsubishi khác đang bán, song tiện nghi hiện đại hơn. Ảnh: Mitsubishi

Bộ pin 22,7 kWh cho phép xe chạy thuần điện khoảng 102-106 km theo chuẩn WLTC. Đây là thông số của phiên bản tại Nhật Bản, chưa thể khẳng định sẽ được giữ nguyên khi xe về Việt Nam.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 cũng nằm trong nhóm xe có khả năng được nâng cấp tại Việt Nam. Dữ liệu dán nhãn năng lượng mới từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy XL7 xuất hiện với hai cấu hình GL AT và GLX+ AT. Trong khi đó, mẫu đang bán chính hãng hiện chỉ có một phiên bản với giá 599,9 triệu đồng.

Đầu xe Suzuki XL7 2026 được thiết kế lại. Ảnh: Kendara

Trước đó, một chiếc XL7 Hybrid mới từng xuất hiện tại khu vực kiểm định khí thải ở Hà Nội. Mẫu xe này cũng đã được giới thiệu tại Indonesia vào cuối tháng 7/2026.

Indonesia hiện là nguồn cung XL7 cho thị trường Việt Nam, do đó việc phiên bản XL7 Hybrid 2026 xuất hiện tại đây là một trong những cơ sở cho khả năng mẫu xe mới được đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, Suzuki và hệ thống đại lý chưa công bố kế hoạch ra mắt chính thức.

Honda City nâng cấp

Honda City là mẫu sedan hạng B duy nhất trong danh sách. Một số đại lý cho biết City nâng cấp có thể được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026, nhưng Honda Việt Nam chưa xác nhận thông tin này.

Honda City mới sắp bán tại Việt Nam. Ảnh: Honda Thái Lan

Mẫu xe mới đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy Honda đã có những bước chuẩn bị về mặt pháp lý, nhưng chưa đủ để khẳng định thời điểm mở bán.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết City mới từng xuất hiện tại khu vực nhà máy Honda. Nếu được giới thiệu trong tháng 10, City nâng cấp sẽ tiếp tục cạnh tranh ở nhóm sedan hạng B, nơi mẫu xe này đang đối đầu với Toyota Vios, Hyundai Accent và một số đối thủ khác.