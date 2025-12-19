6 tiêm kích vừa hạ cánh cách Venezuela 1.000km: "Mỹ đã lật bài ngửa"?

Sáu máy bay EA-18G đã hạ cánh

Sáu chiếc máy bay EA-18G Growler của Hải quân Mỹ vừa chính thức hạ cánh xuống Puerto Rico, đánh dấu một bước đi mới trong nỗ lực tăng cường lực lượng của Washington tại khu vực Caribe. Sự hiện diện của phi đội này cho thấy chiến dịch gây áp lực của Hoa Kỳ dường như không chỉ dừng lại ở mức độ phô trương lực lượng đơn thuần nhằm vào chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Dòng máy bay Growler mang lại một năng lực tác chiến độc nhất vô nhị cho các hoạt động của tàu sân bay Mỹ. Được phát triển dựa trên khung thân của tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, đây là biến thể tác chiến điện tử (EW) hai chỗ ngồi được thiết kế chuyên biệt để chế áp và gây nhiễu hệ thống radar của đối phương.

Mỗi chiếc máy bay có thể mang theo tối đa 5 cụm gây nhiễu chiến thuật ALQ-99 gắn dưới cánh hoặc thân, tích hợp chặt chẽ với hệ thống EW nội thân AN/ALQ-218. Sự kết hợp này mang lại khả năng phát hiện, định vị và vô hiệu hóa các đài radar đối thủ một cách cực kỳ hiệu quả.

Trong tác chiến hiện đại, Growler được coi là "nhân tố nhân lên sức mạnh" vô cùng quan trọng. Việc triển khai chúng tới Puerto Rico, địa điểm cách Venezuela chưa đầy 1000km, đã tạo ra sức nặng thực tế cho màn phô trương sức mạnh của Washington.

Trong bất kỳ kịch bản quân sự nào nhằm vào lực lượng vũ trang Venezuela, đây sẽ là những phi đội đầu tiên tham chiến để "mở đường". Chúng không chỉ đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt các trận địa phòng không mặt đất để tạo hành lang an toàn cho máy bay đồng minh, mà còn đóng vai trò chỉ thị mục tiêu cho các loại vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không nhắm vào các vị trí chiến lược.

Dù được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ gây nhiễu radar, Growler vẫn sở hữu khả năng tự vệ đáng gờm. Máy bay được trang bị tên lửa AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missile để tiêu diệt các nguồn phát tín hiệu radar ngay sau khi nhận diện, đồng thời mang theo tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 để đối phó với các mối đe dọa từ tiêm kích đối phương. Hiện nay, Hải quân Mỹ cũng đang trong quá trình nâng cấp hệ thống gây nhiễu thế hệ mới băng tần trung (NGJ-MB) cho dòng máy bay này. Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm định và Đánh giá Thử nghiệm (DOT&E) của Lầu Năm Góc, hệ thống NGJ-MB sử dụng công nghệ radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) có khả năng phát xạ trên nhiều dải tần số khác nhau.

Tuy nhiên, chương trình nâng cấp này cũng đang phải đối mặt với không ít rào cản. Báo cáo của DOT&E nêu rõ rằng các thách thức kỹ thuật nghiêm trọng về độ tin cậy vẫn đang tồn tại, gây cản trở khả năng hỗ trợ đầy đủ cho các nhiệm vụ tác chiến thực tế. Nếu những lỗi này được khắc phục thành công, NGJ-MB sẽ cho phép Growler đối phó cùng lúc với nhiều mối đe dọa từ khoảng cách xa hơn hẳn trước đây, thực hiện đa dạng các nhiệm vụ từ gây nhiễu tầm xa, hộ tống xuyên thấu cho đến gây nhiễu áp sát.

Growler mang mục đích gì?

Sự xuất hiện của 6 chiếc Growler tại Puerto Rico đã làm dày thêm đáng kể lực lượng tác chiến điện tử của Mỹ trong khu vực. Thông thường, một biên đội tàu sân bay như chiếc USS Gerald R. Ford (CVN-78) chỉ mang theo từ 5 đến 7 chiếc. Với sự bổ sung mới này, Hải quân Mỹ có thể đang tập trung tới 13 máy bay EW tại Caribe – một tiền đề cần thiết cho một chiến dịch không kích quy mô lớn.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là Tổng thống Donald Trump sẽ hành động như thế nào khi quá trình tăng cường lực lượng đang dần đi đến hồi kết. Mặc dù ông Trump thường khẳng định không mặn mà với các cuộc can thiệp quân sự nước ngoài, nhưng thực tế đã chứng minh ông sẵn sàng sử dụng các đòn tấn công vũ lực mạnh mẽ. Tiền lệ đã có từ vụ ám sát tướng Qasem Soleimani của Iran năm 2020, hay chiến dịch phối hợp với Israel nhằm vào hạ tầng hạt nhân của Tehran với sự tham gia của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

Khuynh hướng hành động nhanh chóng, quyết liệt bằng không quân mà không cần triển khai bộ binh của ông Trump đã thể hiện rõ trong chiến dịch mang tên Operation Midnight Hammer. Hải quân Mỹ rõ ràng đang chuẩn bị cho một kịch bản tương tự đối với chính quyền Maduro. Vấn đề còn lại là liệu đây chỉ là đòn tâm lý chiến nhằm gây sức ép tối đa, hay là bước chuẩn bị cuối cùng cho một chiến dịch không kích thực sự vào Venezuela.