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6 tầng trung tâm thương mại chật ních vì Đàm Tùng Vận: Gương mặt trẻ mãi không già, chấn động mọi giác quan

Mộng Zu
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Quá nhiều người muốn được tận mắt chiêm ngưỡng Đàm Tùng Vận ngoài đời.

Lan Hương Như Cố và Đàm Tùng Vận đang thực sự làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Tác phẩm này đã trở thành bộ phim thứ 3 trong năm 2026 vượt mốc 40% thị phần Vân Hợp. Chỉ số Weibo của phim vượt 100 triệu, nhiệt độ trên nền tảng vẫn duy trì ở mức trên 32.000, trong khi lượt xem Vân Hợp dự đoán hiện đã vượt 66 triệu. Dĩ nhiên, sức nóng của bộ phim cũng giúp dàn diễn viên nhận được sự quan tâm lớn, nữ chính Đàm Tùng Vận chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 1.

Rất đông người đến xem sự kiện offline có sự tham gia của Đàm Tùng Vận (ảnh: Weibo)

Thế nhưng, có lẽ những con số kể trên vẫn chưa thể hiện sức hút của Đàm Tùng Vận trực quan bằng khung cảnh người hâm mộ vây kín 6 tầng tại một trung tâm thương mại ở Trịnh Châu, nơi nữ diễn viên xuất hiện để tham dự một sự kiện offline.

Biển người đông nghịt cho thấy sức hút cực lớn của Đàm Tùng Vận ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều khán giả muốn được tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên ngoài đời, xem liệu cô có thực sự trẻ đẹp như hình ảnh "yêu quái ngàn năm" mà truyền thông và cư dân mạng vẫn thường ví von hay không.

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 2.

(ảnh: Weibo)

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 3.

(ảnh: Weibo)

Và Đàm Tùng Vận đã không khiến người hâm mộ thất vọng. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc, làn da căng mịn cùng những đường nét gần như chẳng thay đổi quá nhiều so với nhiều năm trước. Một lần nữa, khán giả lại phải cảm thán rằng Đàm Tùng Vận quả thực là một trong những "nữ thần hack tuổi" nổi bật nhất showbiz Trung Quốc.

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 4.

Đàm Tùng Vận quá trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 36 (ảnh: Weibo)

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 5.

(ảnh: Weibo)

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 6.

(ảnh: Weibo)

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 7.

(ảnh: Weibo)

Về Lan Hương Như Cố, bộ phim kể về hành trình đầy bi kịch và gian nan của Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận), cháu gái trưởng của phủ Đại học sĩ. Sau khi gia tộc gặp đại họa, cô buộc phải giả chết để tìm đường sống. Mẹ cô từng có ơn với cặp vợ chồng nghèo họ Hứa, thế nên họ đã cứu giúp Thẩm Gia Lan, nuôi nấng cô dưới thân phận người con đã mất Hứa Lan Hương. Sau này, Thẩm Gia Lan trở thành một nha hoàn thấp kém ở Lâm phủ, gia tộc từng có hôn ước với họ Thẩm nhưng đã từ hôn. Cô phải tìm cách sinh tồn, hướng tới tự do và tìm cách để giải nỗi oan cho gia tộc.

Đàm Tùng Vận thu hút hàng triệu fan tại sự kiện offline ở trung tâm thương mại 2026 - Ảnh 8.

Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính đang làm mưa làm gió (ảnh: Weibo)

Trước khi gây sốt với Lan Hương Như Cố, Đàm Tùng Vận đã ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như Thiếu Nữ Toàn Phong, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Mùa Hè Của Hồ Ly, Cẩm Y Chi Hạ, Phố Ma Dương Thân Yêu, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Quy Lộ, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Thục Cẩm Nhân Gia và Tiêu Dao. Cô là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu tại Cbiz, cũng rất được yêu mến tại Việt Nam.

Nguồn: Weibo

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Tags

Đàm Tùng Vận

trịnh châu

weibo

diễn viên

Sao hoa ngữ

Lan Hương như cố

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