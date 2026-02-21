Drone Crossbow One Way Effector.

6 quốc gia châu Âu gồm: Đức, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan và Thụy Điển vừa công bố sáng kiến chung mang tên European Long-range Strike Approach (ELSA) nhằm phát triển loại drone cảm tử (kamikaze drone) có tầm hoạt động trên 500km.

Đây là loại vũ khí chi phí thấp, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào hệ thống phòng không, trung tâm hậu cần và các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương.

Đặc điểm của dòng drone cảm tử mới

Loại vũ khí này thuộc nhóm đạn tuần kích, tức drone tự hủy, có khả năng lơ lửng trên không để chờ phát hiện mục tiêu, sau đó lao thẳng vào và phá hủy.

Dự án ELSA hướng tới việc xây dựng một nền tảng chung có thể điều chỉnh cho nhiều loại đầu đạn khác nhau. Theo báo cáo từ Hartpunkt (Đức), việc sản xuất sẽ được phân bổ giữa các quốc gia tham gia để tăng khả năng mở rộng.

Mẫu drone mới được định danh One Way Effector 500 Plus, dự kiến mang đầu đạn khoảng 50kg. Một số đề xuất nhằm giảm chi phí đang được xem xét, trong đó có khả năng sử dụng đạn pháo 155mm làm đầu đạn.

Thiết kế mẫu này cho phép một người điều khiển có thể triển khai đồng thời hàng chục thiết bị một cách tự động. Pháp đã ký hợp đồng với MBDA để phát triển dòng One Way Effector, với kế hoạch bàn giao lô đầu tiên ngay trong năm tới.

Bối cảnh và nhu cầu cấp thiết

Sáng kiến ELSA ra đời trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine đã cho thấy vai trò ngày càng lớn của drone trong tác chiến hiện đại. Các loại drone cảm tử như Shahed do Iran thiết kế đã chứng minh hiệu quả cao, khiến nhu cầu về vũ khí tương tự tăng mạnh.

Báo cáo từ Defence Post cho biết, Berlin cũng đang cân nhắc sử dụng One Way Effector cho lực lượng tác chiến đa miền dự kiến thành lập năm 2029.

Ngoài drone cảm tử, sáng kiến đa quốc gia này còn hướng tới phát triển hệ thống cảnh báo sớm trên không và giải pháp pháo phản lực đa nòng châu Âu. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, drone đã trở thành công nghệ hiện diện thường trực.

Tháng 5/2024, quân đội Ukraine khẳng định: “Drone hạ nhiều binh sĩ ở cả 2 bên hơn bất kỳ loại vũ khí nào khác.” Trong khi đó, Viện Nghiên cứu An ninh EU cho biết Nga đang mua tới 100.000 drone cấp thấp mỗi tháng từ nhiều nguồn. Mỹ cũng vừa công bố kế hoạch mua ít nhất 1 triệu drone trong vòng 2-3 năm tới.