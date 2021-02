6 ngày Tết, hơn 4.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Gia tăng tai nạn giao thông do rượu bia

Mặc dù số ca nhập viện vì TNGT 6 ngày Tết năm nay giảm so với năm trước nhưng số bệnh nhân TNGT có sử dụng rượu, bia lại tăng mạnh. Bác sĩ Phạm Vũ Hùng, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và chăm sóc vết thương, Bệnh viện Việt Đức, cho biết trong 6 ngày Tết, tính từ ngày 28 tháng Chạp (9-2) đến hết mùng 4 Tết (15-2), tổng số bệnh nhân bị tai nạn nói chung nhập viện là 665 ca, giảm hơn so với năm 2020 là 103 ca.

Trong đó, số bệnh nhân TNGT giảm 25 ca nhưng số bệnh nhân TNGT có sử dụng rượu bia lại tăng với 49 ca so với năm 2020 là 35 ca; tai nạn sinh hoạt giảm mạnh với 132 ca năm nay so với 206 ca trong dịp Tết 2020. Đáng lưu ý, số ca tai nạn do pháo nổ tăng với 12 ca năm nay so với 8 ca năm 2020.

Theo bác sĩ Hùng, tỉ lệ TNGT do rượu bia tăng cao, chỉ tính riêng trong buổi sáng mùng 5 Tết, 5/6 ca TNGT từ tuyến dưới xin chuyển lên đều có nguyên nhân từ sử dụng rượu bia. Ông Hùng cho biết cấp cứu chấn thương sọ não trong TNGT vốn rất phức tạp, đặc biệt với các bệnh nhân có sử dụng rượu bia thường mê sâu và không thể xác định được mức độ tổn thương nên việc xử lý càng khó khăn gấp bội.