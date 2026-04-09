6 năm làm lập trình, chàng trai 32 tuổi "bỏ ngang" để chạy xe ôm công nghệ: Người vợ khóc lặng khi nghe chồng nói lý do!

"- Em làm nghề này có đủ thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình không"?

- Nói chung ở thời điểm này cũng tạm ổn, chi phí cho gia đình không bị hụt ấy chị. Em một vợ và hai con.

- Từ lập trình viên mà đi làm Grab mà không sợ người ta cười à.

- Không ạ, có gì đâu chị!..."

Anh Thiều Long Trọng, 32 tuổi, xe ôm công nghệ

Đó là cuộc trò chuyện giữa anh Thiều Long Trọng (32 tuổi, hiện tại đang làm xe ôm công nghệ) với khách hàng của mình được Chương trình Chuyện nhà thời nay (VTV) ghi lại.

Với anh, mỗi ngày được tiếp xúc với nhiều người khác nhau cũng là điều thú vị trong cuộc sống. Chia sẻ thêm trong chương trình, anh Trọng cho biết từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ra trường làm lập trình, đạt mức lương trong mơ của nhiều người trẻ.

"Thời điểm ấy mình kết hôn từ khá sớm, nên chỉ muốn làm một công việc ổn định để đảm bảo thu nhập chăm lo cho gia đình", anh Trong chia sẻ.

Còn ở hiện tại, anh Trọng không thấy bản thân phù hợp với nghề làm văn phòng, cảm giác môi trường làm việc khiến cho tinh thần buồn chán, uể oải.

"Mình không thích vòng lặp ngày này qua ngày khác...Và 6 năm trôi qua, mình đủ bản lĩnh để đương đầu với cuộc sống này, gạt bỏ công việc hiện tại", chàng trai trẻ tâm sự.

Công việc hiện tại giúp anh Trọng được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người hơn

Sau đó, anh Trọng lựa chọn nghề lái xe ôm công nghệ, kết hợp với làm video sáng tạo nội dung. Hàng ngày, anh lái xe trên các con phố, gặp gỡ các khách hàng và nghe họ chia sẻ những câu chuyện. Đó giống như chất liệu giúp anh tạo nên câu chuyện của chính mình.

"Có lẽ, đó sẽ là thương hiệu của mình sau này", anh Trọng nói.

Về công việc làm xe ôm công nghệ, anh Trọng nói vô cùng linh hoạt, có thể chạy xe bất cứ lúc nào, sáng - trưa, thậm chí là đêm.

Bố và vợ anh Trọng theo dõi qua chương trình

"Chỉ cần chạy xe 1-2 tiếng là đã có thu nhập rồi. Có khi mình chạy một lèo 6-7 tiếng luôn, lại còn có thể kết hợp đi chợ mua thức ăn. Chỉ tiêu mỗi ngày mình đặt ra là làm được 600 nghìn, đạt được là sẽ dừng lại, chứ không làm thêm", anh Trọng chia sẻ.

Đáng nói, từ khi chuyển nghề, anh Trọng cảm thấy bản thân thay đổi tích cực.

"Trước đây mình là người khô khan, khó tính, hay cáu gắt, đôi khi xích mích với đồng nghiệp. Hiện tại mình sống cởi mở hơn, tinh tế hơn, biết quan sát nhiều hơn. Đơn giản như khi trời mưa, mình có đem một cái khăn nhỏ để lau yên xe cho khách...như vậy là biết quan tâm đến người khác", nam tài xế nói và cho biết thêm: "Khi mình đặt trong hoàn cảnh khó khăn, lại càng rèn cho mình sự kiên nhẫn. Đó là điểm tốt để mình hoàn thiện bản thân hơn".

Vợ anh Trọng nghẹn ngào vì thương chồng vất vả

Lắng nghe chồng chia sẻ, chị Lê Minh Mạnh- vợ của anh Trọng, liên tục lau nước mắt. Chị cho biết, khi làm lập trình, chồng chị rất áp lực, thường xuyên bị stress, hay đau lưng và đau đầu. Từ khi chuyển sang làm xe ôm công nghệ thì tinh thần của anh đi lên, vui vẻ hơn nên chị rất ủng hộ.

Có lẽ, câu chuyện của anh Thiều Long Trọng, cũng nói lên vấn đề của nhiều người trẻ trong xã hội hiện nay. Công việc không chỉ là nguồn kinh tế mà còn là cuộc sống chúng ta gắn bó mỗi ngày. Bởi vậy, hãy làm những gì bản thân cảm thấy thật sự hạnh phúc, dù có vất vả, khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua.