6 mẫu sedan hạng B đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao đang bán tại Việt Nam

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố an toàn khi lựa chọn xe, các mẫu SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam đang chứng tỏ sự cạnh tranh mạnh mẽ thông qua các chứng nhận an toàn quốc tế.

Tiêu chuẩn an toàn không chỉ là yếu tố bảo vệ người lái và hành khách mà còn là điểm cộng lớn giúp gia tăng sức hút cho mỗi dòng xe.

Theo các báo cáo từ các tổ chức đánh giá uy tín, các kỳ kiểm tra chất lượng an toàn như ASEAN NCAP và Euro NCAP, nhiều mẫu SUV cỡ B đang được phân phối tại Việt Nam đã xuất sắc đạt chứng nhận 5 sao. Điều này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của các hãng xe nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross, một trong những cái tên nổi bật, đã nhận được chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP. Mẫu xe này đã vượt qua các bài kiểm tra về bảo vệ người lớn, trẻ em và các công nghệ an toàn phụ trợ. Đây là một minh chứng cho thấy Yaris Cross không chỉ mang lại thiết kế hiện đại mà còn đảm bảo sự an tâm cho người sử dụng.

Cụ thể hơn, Yaris Cross đạt 29,28/32 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn (AOP), 44,17/51 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em (COP), 17,74/21 điểm ở hạng mục hỗ trợ an toàn và 9,76/16 điểm ở hạng mục an toàn xe máy; tổng điểm là 83,02%. Chiếc xe đang được thử nghiệm theo giao thức đánh giá 2021-2025, năm cuối cùng trước khi các quy định mới có hiệu lực vào năm sau.

Hyundai Creta

Hyundai Creta cũng gây ấn tượng với phiên bản lắp ráp tại Indonesia đạt 5 sao ASEAN NCAP. Đáng chú ý, phiên bản này có kết quả vượt trội hơn so với phiên bản tiêu chuẩn sản xuất tại Ấn Độ, chỉ đạt 3 sao. Điều này cho thấy sự khác biệt về tiêu chuẩn an toàn giữa các thị trường.

Dựa trên dữ liệu của ASEAN NCAP, Hyundai Creta có khả năng bảo vệ tốt trong va chạm trực diện và đạt yêu cầu đối với va chạm bên. Bài đánh giá về Bảo vệ người lớn đạt 34,72/40 điểm.

Đối với bài đánh giá Bảo vệ trẻ em, Creta tỏ ra an toàn trong các bài kiểm tra va đập, bên cạnh đó xe dễ dàng lắp đặt ghế trẻ em với điểm neo ISOFIX. Đối với hạng mục này, xe đạt điểm số 15,56/20.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce, một tân binh khác, cũng nhanh chóng ghi danh vào danh sách 5 sao ASEAN NCAP vào năm 2024. Với kết quả này, Xforce không chỉ cạnh tranh về thiết kế và trang bị mà còn củng cố lòng tin của khách hàng về độ an toàn.

Trải qua chuỗi bài kiểm tra của ASEAN NCAP, Mitsubishi Xforce nhận về tổng cộng 96,85/120 điểm, đủ điều kiện đạt chứng nhận 5 sao.

Mitsubishi Xforce đạt số điểm tối đa trong 4 bài đánh giá gồm: bảo vệ hành khách người lớn, bảo vệ hành khách trẻ em, hỗ trợ an toàn và an toàn cho người đi xe máy.

Peugeot 2008

Bên cạnh đó, các mẫu xe châu Âu cũng khẳng định vị thế. Peugeot 2008, một mẫu SUV cỡ B cao cấp, đã đạt 5 sao Euro NCAP với các phiên bản Allure và GT-Line. Tuy nhiên, một số phiên bản tại thị trường khác lại có kết quả thấp hơn, cho thấy sự khác biệt trong tiêu chuẩn đánh giá của các tổ chức.

Geely Coolray

Thị trường Việt Nam còn đón nhận các mẫu xe từ các thương hiệu Trung Quốc với kết quả an toàn đáng chú ý. Geely Coolray đạt 5 sao ASEAN NCAP.

Về khả năng bảo vệ người lớn ngồi trong xe, Coolray đạt 13,42/16 điểm cho bài kiểm tra va chạm phía trước và 16/16 điểm cho bài kiểm tra va chạm bên hông.

OMODA C5

OMODA C5 ngoài đạt 5 sao ASEAN NCAP, còn nhận được chứng nhận 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP, minh chứng cho chất lượng và độ an toàn đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

OMODA C5 đã đạt được xếp hạng 5 sao tối đa trong bài kiểm tra va chạm của ASEAN NCAP với tổng điểm là 88,64.

Cụ thể, OMODA C5 đã đạt 36,77 điểm trong Bảo vệ người lớn ngồi trên xe (AOP), 17,36 điểm trong Bảo vệ trẻ em ngồi trên xe (COP), 19,51 điểm trong Hỗ trợ an toàn (SA) và 15,00 điểm trong An toàn cho người đi xe máy (MS).