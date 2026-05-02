6 loại cây nên trồng trong nhà ngay vào mùa hè này

Mùa hè đến, không gian sống trong nhà dễ trở nên bí bách, khô nóng, khiến con người dễ mệt mỏi hơn sau một ngày dài. Bên cạnh quạt hay điều hòa, việc trồng cây trong nhà cũng là cách được nhiều người lựa chọn để tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn. Chăm sóc cây cảnh còn là liều thuốc tinh thần, giúp chữa lành tâm hồn thông qua việc gần gũi thiên nhiên, giảm căng thẳng và rèn luyện sự kiên nhẫn. Quan sát chồi non, lau lá, hay trộn đất mang lại sự bình yên, tạo không gian sống xanh mát và năng lượng tích cực.

Theo Times of India, một số loại cây trong nhà có thể hỗ trợ làm mát không gian bằng cách bổ sung độ ẩm, giảm cảm giác khô và giúp môi trường sống trở nên thoải mái hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Dưới đây là 6 loại cây có thể cân nhắc trồng trong nhà vào mùa hè.

1. Cây cau cảnh

Cau cảnh là một trong những loại cây trồng trong nhà phổ biến nhờ đặc tính hỗ trợ làm mát. Loại cây này giúp giảm tình trạng khô trong phòng bằng cách giải phóng độ ẩm vào không khí.

Để phát triển tốt, cau cảnh cần nhiều ánh sáng nhưng nên là ánh sáng gián tiếp. Sau khi được trồng ổn định, cây tương đối dễ chăm sóc. Tán lá xanh cũng giúp căn phòng trở nên mềm mại, gần gũi và có cảm giác thư giãn hơn.

2. Cây nha đam

Nha đam cũng là một lựa chọn đáng chú ý cho mùa hè. Theo Times of India, loại cây này được biết đến với khả năng hấp thụ nhiệt và góp phần làm sạch không khí trong nhà.

Nha đam có thể phát triển dưới ánh nắng trực tiếp, không cần tưới quá nhiều nước, vì vậy khá linh hoạt khi đặt trong nhà. Với kích thước gọn, cây có thể phù hợp ở những góc nhỏ trong phòng, vừa tạo điểm xanh vừa giúp không gian bớt khô nóng.

3. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây có khả năng thích nghi tốt, có thể phát triển ở nhiều vị trí trong nhà và không cần tưới nước thường xuyên. Điểm đáng chú ý của cây lưỡi hổ là khả năng giải phóng oxy vào ban đêm và thanh lọc không khí.

Nhờ những chiếc lá xanh mọc thẳng, cây lưỡi hổ không chỉ giúp không gian trông gọn gàng, hiện đại hơn mà còn góp phần tạo cảm giác mát lành trong nhà.

4. Cây lan ý

Lan ý là loại cây có vẻ ngoài mềm mại, thường được chọn để đặt trong nhà. Cây có khả năng giải phóng độ ẩm, từ đó hỗ trợ tăng độ ẩm trong không gian kín.

Khi độ ẩm được cải thiện, môi trường xung quanh có thể trở nên dễ chịu hơn, nhất là trong những ngày hè oi nóng. Lan ý cũng có thể sinh trưởng ở nơi ít ánh sáng, thậm chí trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, loại cây này cần được tưới nước thường xuyên.

5. Cây dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston được biết đến với khả năng giữ độ ẩm trong không khí. Chính đặc điểm này giúp cây góp phần duy trì sự thoải mái cho không gian sống trong mùa nóng.

Tuy nhiên, dương xỉ Boston cần nhiều ánh sáng để phát triển, vì vậy không nên đặt cây ở những góc quá tối trong nhà. Nếu có vị trí phù hợp, đây là loại cây có thể giúp căn phòng thêm xanh mát và mềm mại hơn.

6. Cây đa búp đỏ

Đa búp đỏ là một trong những loại cây có thể giúp duy trì nhiệt độ ổn định hơn trong phòng. Với những chiếc lá lớn, cây có khả năng phát triển mạnh và cũng được nhắc đến với khả năng hấp thụ chất ô nhiễm.

Loại cây này phát triển tốt nhất trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và cần lượng nước vừa phải. Khi được đặt đúng vị trí, đa búp đỏ có thể trở thành điểm nhấn xanh trong nhà, đồng thời góp phần tạo cảm giác dễ chịu hơn vào mùa hè.

Nguồn: Times of India