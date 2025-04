6 cảnh nóng gây sốc nhất lịch sử: Khán giả bỏ về hàng loạt, diễn viên bị lừa tham gia

Hollywood không chỉ là nơi sinh ra những tác phẩm kinh điển mà còn là sân khấu của những khoảnh khắc gây sốc, khiến khán giả không thể rời mắt và các nhà phê bình phải tranh cãi. Trong số đó, những cảnh nóng trên màn ảnh đã vượt xa vai trò của một chi tiết phim, trở thành biểu tượng văn hóa, tâm điểm chỉ trích hoặc thậm chí là vết nhơ đạo đức.

Điều gì đã khiến một số cảnh trở thành huyền thoại, trong khi những cảnh khác lại bị lên án? Bài viết này sẽ lật mở bí mật đằng sau những cảnh phim gây tranh cãi nhất, từ những quyết định hậu trường đến tác động lâu dài đối với diễn viên và ngành công nghiệp điện ảnh.

4. Blue Is the Warmest Color (2013)

Cảnh nóng: Blue Is the Warmest Color của Abdellatif Kechiche có cảnh nóng kéo dài gần mười phút giữa Adèle Exarchopoulos và Léa Seydoux, miêu tả mối quan hệ đồng tính của hai nhân vật với sự chi tiết hiếm thấy trong điện ảnh chính thống.

Vì sao lại gây tranh cãi: Cảnh này được ca ngợi vì sự chân thực nhưng bị chỉ trích vì ánh nhìn nam giới. Kechiche, một đạo diễn nam không đồng tính, bị cáo buộc kéo dài cảnh quay để thỏa mãn sự tò mò hơn là phục vụ câu chuyện. Cả Exarchopoulos và Seydoux lên tiếng về quá trình quay khắc nghiệt, với hàng trăm lần quay lại khiến họ kiệt sức. Seydoux tuyên bố không bao giờ làm việc lại với Kechiche, gọi trải nghiệm này là "đáng sợ". Bộ phim đối mặt với kiểm duyệt ở nhiều quốc gia, và tranh cãi xoay quanh việc liệu cảnh này là bước tiến trong miêu tả tình yêu đồng giới hay chỉ là sự phóng đại của một đạo diễn nam.

1. Basic Instinct (1992)

Cảnh nóng: Trong Basic Instinct của đạo diễn Paul Verhoeven, cảnh thẩm vấn với Sharon Stone trong vai Catherine Tramell là khoảnh khắc không thể quên. Khi bị điều tra về một vụ án mạng, Tramell bắt chéo chân, để lộ khoảnh khắc nhạy cảm khi không mặc đồ lót, tạo nên một trong những hình ảnh gợi dục nhất lịch sử điện ảnh.

Vì sao lại gây tranh cãi: Cảnh này đã biến Sharon Stone thành ngôi sao toàn cầu chỉ sau một đêm, nhưng câu chuyện hậu trường lại làm dấy lên tranh luận về đạo đức. Trong hồi ký năm 2021, The Beauty of Living Twice, Stone tiết lộ cô bị đánh lừa về mức độ lộ liễu của cảnh quay. Cô được đảm bảo rằng phần cơ thể nhạy cảm sẽ không xuất hiện rõ ràng, nhưng khi xem bản dựng cuối cùng, cô sốc trước sản phẩm hoàn chỉnh. Stone phải đối mặt với áp lực từ đội ngũ sản xuất để giữ cảnh này, bất chấp sự phản đối của cô.

Đạo diễn Verhoeven khẳng định Stone biết rõ nội dung, nhưng tranh cãi này đã làm nổi bật vấn đề đồng thuận của diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ, trong các cảnh nhạy cảm. Với khán giả, cảnh này là biểu tượng của sự quyến rũ nguy hiểm, nhưng với Stone, nó là một vết sẹo về sự tin tưởng bị phản bội.

2. Last Tango in Paris (1972)

Cảnh nóng: Trong Last Tango in Paris của Bernardo Bertolucci, "cảnh bơ" giữa Marlon Brando (vai Paul) và Maria Schneider (vai Jeanne) là một trong những khoảnh khắc tai tiếng nhất. Paul sử dụng bơ làm chất bôi trơn để cưỡng hiếp Jeanne trong một cảnh vừa thô bạo vừa gây sốc.

Vì sao lại gây tranh cãi: Bộ phim vốn đã gây tranh cãi vì cách tiếp cận trần trụi với tình dục, nhưng tiết lộ của Schneider nhiều năm sau đã đẩy vấn đề lên tầm đạo đức nghiêm trọng. Khi đó mới 19 tuổi, Schneider cho biết cảnh này không có trong kịch bản gốc và được Bertolucci cùng Brando ứng biến mà không có sự đồng thuận đầy đủ của cô. Cô cảm thấy bị sỉ nhục và "hơi bị cưỡng hiếp", một trải nghiệm khiến cô tổn thương sâu sắc.

Bertolucci sau đó thừa nhận ông cố ý giữ bí mật để ghi lại phản ứng chân thực của Schneider, một quyết định bị chỉ trích nặng nề trong thời đại #MeToo. Bộ phim bị cấm ở nhiều quốc gia, bao gồm Ý, và đối mặt với kiện tụng vì nội dung khiêu dâm, trở thành lời cảnh báo về sự lạm dụng quyền lực trên phim trường.

3. Monster's Ball (2001)

Cảnh nóng: Trong Monster's Ball, cảnh nóng giữa Halle Berry (vai Leticia) và Billy Bob Thornton (vai Hank) miêu tả một khoảnh khắc thân mật tuyệt vọng giữa hai con người đau khổ. Cảnh này được quay với sự thô ráp và cảm xúc mãnh liệt, nổi bật bởi tính chân thực của nó.

Vì sao lại gây tranh cãi: Cảnh này chia rẽ khán giả, với một số ca ngợi sự chân thực trong cách nó khắc họa sự kết nối cảm xúc, trong khi những người khác cho rằng nó mang tính khai thác. Berry giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng cảnh nóng bị đặt câu hỏi liệu có cần thiết hay chỉ là chiêu trò.

Thornton tiết lộ cảnh này phần lớn được ứng biến, nhưng bối cảnh nhân vật – một phụ nữ da đen nghèo khó và một người đàn ông da trắng – làm dấy lên tranh luận về việc liệu nó có củng cố định kiến về tình dục của phụ nữ da đen hay không. Berry bảo vệ cảnh quay, nhấn mạnh nó phục vụ hành trình của nhân vật, nhưng tranh cãi xung quanh Monster's Ball cho thấy các cảnh nóng có thể bị nhìn nhận qua lăng kính chủng tộc và giới tính.

5. The Brown Bunny (2003)

Cảnh nóng: Trong The Brown Bunny của Vincent Gallo, cảnh cuối nơi Chloë Sevigny thực hiện hành vi tình dục cho chính đạo diễn kiêm bạn diễn Gallo đã gây sốc tại Liên hoan phim Cannes 2003.

Vì sao lại gây tranh cãi: Tính chất thực sự của hành vi này thách thức ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm, dẫn đến phản ứng tiêu cực từ khán giả và nhà phê bình Roger Ebert, người gọi đây là một trong những phim tệ nhất từng xem. Sevigny bảo vệ cảnh này như một thử nghiệm nghệ thuật, so sánh với các tác phẩm của Andy Warhol, nhưng công ty quản lý của cô chấm dứt hợp đồng, và một số ý kiến cho rằng sự nghiệp của cô bị tổn hại lâu dài. Tranh cãi đặt ra câu hỏi liệu các diễn viên có thực sự tự do trong các lựa chọn nghệ thuật, hay họ bị áp lực phải tham gia vào những cảnh quay vượt quá giới hạn cá nhân để đáp ứng tầm nhìn của đạo diễn.

6. Irréversible (2002)

Cảnh nóng: Irréversible của Gaspar Noé có cảnh cưỡng hiếp kéo dài chín phút của nhân vật Alex do Monica Bellucci thủ vai, được quay với một cú máy liên tục trong một đường hầm tàu điện ngầm.

Vì sao lại gây tranh cãi: Cảnh này thường được nhắc đến như một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất lịch sử điện ảnh vì sự tàn bạo không khoan nhượng. Nó khiến khán giả tại Cannes bỏ về hàng loạt và dẫn đến lệnh cấm ở một số khu vực. Noé lập luận rằng cảnh này cần thiết để truyền tải chủ đề trả thù và tổn thương, nhưng nhiều nhà phê bình gọi nó là khai thác, cho rằng mức độ chi tiết là không cần thiết. Bellucci đồng ý với cách tiếp cận của Noé nhưng nhấn mạnh sự khó khăn khi thực hiện. Cảnh này không chỉ gây tranh cãi vì nội dung mà còn vì cách nó buộc khán giả đối diện với sự kinh hoàng, đặt ra câu hỏi về vai trò của bạo lực tình dục trong điện ảnh.