6 ái nữ kế nghiệp di sản đồ sộ của các gia đình tỷ phú Việt: Người trẻ nhất sinh năm 2001, 2 người là con gái những 'ông bầu' sừng sỏ

Trần Thị Quỳnh Ngọc

Trần Thị Quỳnh Ngọc sinh năm 1990 là con gái của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà. Cô từng có 8 năm tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế. Cô từng là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường khi mới ở tuổi 20.



Về CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, tiền thân là Tổ hợp dịch vụ Vận tải - Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Xuân Thuỷ thành lập từ năm 1984.



Những năm 2000, đón đầu chủ trương BOT, Cố Chủ tịch Trần Văn Cường trở thành một trong số ít nhà quy hoạch, phát triển BĐS phía Bắc bằng việc triển khai dự án Khu đô thị tại Hải Dương, Nam Định, Hà Nội và Hà Tây (cũ).



Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn với tên Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường từ tháng 12/2007 và đến tháng 8/2009 cổ phần hóa, đổi tên thành CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội như hiện tại.



Nguyễn Bảo Uyên﻿

﻿Nguyễn Bảo Uyên (sinh năm 1992) con gái doanh nhân Nguyễn Văn Đệ (thường gọi là "bầu Đệ") là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực.

Sau học tập ở nước ngoài, Bảo Uyên trở về Việt Nam và bắt đầu bước vào công việc tại Hợp Lực với vai trò quản lý, chịu trách nhiệm từng phần trong doanh nghiệp gia đình.﻿

Trịnh Thị Mai Anh

Trịnh Thị Mai Anh (sinh năm 1992) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT OCB và bà Cao Thị Quế Anh. Cô là nữ thành viên duy nhất trong HĐQT của OCB, cũng là 9x hiếm hoi được tham gia vào HĐQT của một ngân hàng Việt hiện nay.

Trịnh Thị Mai Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng đi du học tại Anh và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Con gái Chủ tịch OCB tốt nghiệp Cử nhân Khoa Khoa học – London School of Economics and Political Science (Vương quốc Anh). Mai Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng HSBC London, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam, Tập đoàn VinaCapital, Tập đoàn Temasek Singapore.

Tháng 6/2020, ái nữ của ông Trịnh Văn Tuấn được bầu làm thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020-2025. Cô hiện sở hữu 45,31 triệu cổ phiếu OCB, tương đương tỷ lệ 1,84% vốn điều lệ.

Cùng với 3 người chị em, Trịnh Thị Mai Anh được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ tài năng kế nghiệp cơ nghiệp của doanh nhân Trịnh Văn Tuấn.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là con gái lớn của ông Đặng Thành Tâm – chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.



Cô tốt nghiệp Đại học The University of Texas at Austin (Mỹ) với chuyên ngành kinh tế. Trước khi về Việt Nam, Quỳnh Anh từng làm chuyên viên phân tích dữ liệu cho một công ty nước ngoài trong hai năm.

Vào thời điểm năm 2014, bà Quỳnh Anh đã từng nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”. Cụ thể, Quỳnh Anh đã gây được sự chú ý trên sàn chứng khoán khi mua 10 triệu cổ phiếu KBC và mất khá nhiều thời gian để thực hiện được giao dịch trên.﻿

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, Quỳnh Anh được đề cử và bầu làm Thành viên HĐQT của Kinh Bắc nhiệm kỳ 2022-2027.﻿

Quỳnh Anh là cổ đông sáng lập và nắm giữ 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Long An (công ty được thành lập ngày 28/02/2024) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Long An.﻿

Nguyễn Thảo Tiên

Nguyễn Thảo Tiên (sinh năm 1997) là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.﻿

Cô theo học Đại học RMIT ở TP Hồ Chí Minh và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Cô giữ chức vụ Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn. Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn còn là Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).﻿

Tiên Nguyễn và anh trai Phillip Nguyễn từng nhận giải thưởng Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2020. ﻿

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh ﻿

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001 là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Năm 2013, Mỹ Anh sang Mỹ du học và định cư. Đáng chú ý, năm 2016, cô được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao bằng khen vì thành tích học tập xuất sắc tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart (Bellevue, Washington, Mỹ) – ngôi trường từng là nơi con gái tỷ phú Bill Gates theo học.﻿

Hiện Mỹ Anh trở thành chủ tịch CLB Ninh Bình, chủ tịch trẻ nhất của một đội bóng đá Việt Nam.﻿