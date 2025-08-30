5h sáng mai mời 200 bát bún miễn phí: Quán ăn còn chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm cho bà con chờ xem diễu binh

Những ngày này, khắp các con phố Hà Nội đều ngập tràn không khí rộn ràng hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước những buổi diễu binh, diễu hành, nhiều người dân từ sớm đã chuẩn bị đồ đạc, chiếu, ghế để "cắm trại" chờ đón khoảnh khắc trọng đại. Giữa không khí ấy, không ít hàng quán đã có những hành động ấm lòng khi chung tay góp sức, mời đồ ăn miễn phí cho bà con.

Điển hình trong số đó là một quán lẩu và bún hải sản nằm trên đường Nguyễn Thái Học. Đại diện quán - anh Đoàn Văn Sơn (32 tuổi) - chia sẻ, gia đình anh đã bắt đầu phục vụ từ ngày 21/8. Mỗi ngày có diễn ra hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, gia đình đều chuẩn bị 200 bát bún hải sản nóng hổi mời bà con. Quán anh nằm ngay vị trí đoàn diễu binh đi qua, lại có nhiều người chờ đợi ở đây nên gia đình anh đã nảy ra ý định mời bà con ăn bún.

Anh kể, hôm nay (29/8), gia đình đã chuẩn bị nguyên liệu, sẵn sàng phục vụ bữa sáng miễn phí cho mọi người vào 5h sáng mai. Anh cho biết, do buổi tối mọi người đã chuẩn bị đồ ăn mang theo nên anh quyết định mời bà con ăn vào sáng mai.

Không chỉ dừng ở bát bún nóng, quán còn dọn dẹp gọn gàng bàn ghế, vỉa hè để ai đi ngang cũng có thể ngồi nghỉ chân. Người già và trẻ nhỏ còn được kê sẵn ghế, trải chiếu để có thể chợp mắt qua đêm. Đặc biệt, gia đình anh Sơn còn sẵn sàng 2 nhà vệ sinh mở cửa miễn phí 100%, phục vụ bà con không ngần ngại.

Được biết, trong 3 ngày hợp luyện và sơ duyệt vừa qua, gia đình ảnh đã phát hơn 600 bát bún. Thấy mọi người từ xa tới, phải chờ đợi hàng giờ liền, có người còn không biết tìm đâu chỗ ăn, chỗ đi vệ sinh, nên anh Sơn đã quyết định tạm dừng bán hàng, nấu bún tặng bà con.

Anh cho biết gia đình đã thuê mặt bằng ở phố Nguyễn Thái Học này suốt 6 năm để kinh doanh lẩu, bún hải sản. Nhưng từ hôm 21/8, thay vì nghĩ đến chuyện lợi nhuận, anh và gia đình chỉ muốn chung tay mang đến một chút ấm áp, để ai tới Hà Nội xem diễu binh cũng có kỷ niệm thật đẹp.

Những bát bún hải sản nóng hổi không chỉ giúp xua tan cơn đói bụng buổi sáng, mà còn là minh chứng cho tình cảm sẻ chia, hiếu khách của người dân Thủ đô. Trong những ngày lịch sử trọng đại, những nghĩa cử nhỏ bé ấy lại góp phần làm nên bầu không khí gắn kết, ấm áp, khiến ai nấy đều thêm yêu Hà Nội, yêu đất nước hơn.