55.000 người nổi cơn thịnh nộ, đòi cấm diễn nhóm nữ đại mỹ nhân

aespa hiện đang là 1 trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop gen 4. Nhóm đã nhận được lời mời biểu diễn tại Kohaku Uta Gassen - chương trình đón giao thừa danh tiếng của Nhật Bản. Việc được biểu diễn trên sân khấu này chính là ước mơ của mọi nghệ sĩ hoạt động ở thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên trên mạng xã hội X đã xuất hiện 1 bản kiến nghị yêu cầu cấm aespa biểu diễn tại Kohaku Uta Gassen. Bài đăng kêu gọi thu hút đến 69 triệu lượt xem, còn bản kiến nghị chính thức đã thu được hơn 55.000 chữ ký và tiếp tục tăng nhanh. Netizen Nhật Bản đều thể hiện sự sục sôi phẫn nộ, ghét bỏ aespa. Vậy lý do là gì?

Bản kiến nghị phản đối aespa diễn tại Kohaku Uta Gassen đã đạt hơn 55.000 chữ ký và vẫn đang tiếp tục tăng

Nguyên nhân đến từ chiếc đèn nhạy cảm của thành viên Ningning. Trong ứng dụng nhắn tin với fan, Ningning khoe đã mua chiếc đèn mô phỏng vụ đánh bom nguyên tử vào 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki. Em út aespa trưng bày chiếc đèn trong phòng và nói: "Tôi mua một chiếc đèn dễ thương quá, bạn thấy sao?".

Netizen vô cùng phẫn nộ trước điều này, chỉ trích Ningning nông cạn, coi nhẹ 1 thảm kịch lịch sử. 2 vụ đánh bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đã khiến tổng cộng ít nhất 200.000 người thiệt mạng, bao gồm hàng chục ngàn người chết ngay lập tức và hàng trăm ngàn người chết sau đó do chấn thương và phơi nhiễm phóng xạ. Đây là 1 vết thương khó lành trong lịch sử Nhật Bản cũng như thế giới.

Hiện tại, cả phía Ningning và SM Entertainment chưa đưa ra bất cứ tuyên bố gì về chiếc đèn gợi nhắc thảm kịch lịch sử. Netizen Nhật Bản thì kiên quyết tỏ thái độ tẩy chay, ghét bỏ với Ningning nói riêng và aespa nói chung. Nếu vụ việc không được giải quyết thấu đáo và làn sóng ghét bỏ kéo dài, hẳn aespa sẽ gặp nhiều khó khăn khi mất đi tình cảm từ thị trường Nhật Bản trọng điểm.

Cận cảnh chiếc đèn gây ra sóng gió mà Ningning mua

aespa là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc SM Entertainment, chính thức ra mắt ngày 17/11/2020 với 4 thành viên: Karina, Giselle, Winter, và Ningning. Nhóm nổi bật với concept độc đáo “metaverse” – mỗi thành viên đều có một ae (avatar ảo) sống trong thế giới KWANGYA, tạo nên câu chuyện vũ trụ song song giữa đời thực và ảo, lần đầu tiên trong Kpop.

aespa gây bão ngay từ ca khúc đầu tay Black Mamba, phá kỷ lục MV debut nhanh nhất đạt 100 triệu view trên YouTube. Các hit tiếp theo như Next Level (2021), Savage (2021), Drama (2023), Supernova và Armageddon (2024) đều đạt Perfect All-Kill và thống trị các BXH trong nước lẫn quốc tế.

Năm 2024-2025 đánh dấu bước nhảy vọt của nhóm như album Armageddon vượt 1 triệu bản pre-order. Supernova trở thành ca khúc Kpop có 17 tuần liên tiếp lọt top 10 Billboard Global 200 (không tính Mỹ). Tour diễn thế giới SYNK: PARALLEL LINE bán sạch vé tại nhiều thành phố lớn, khẳng định sức hút cực nóng. Với visual đỉnh cao, vocal-dance-rap cân bằng, cùng thế giới quan mở rộng liên tục, aespa hiện là một trong những girlgroup hàng đầu Gen 4.