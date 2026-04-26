548 chủ xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị Định 168

Phương Anh |

Mới đây, công an đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại một số tỉnh.

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh sách 247 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trong khoảng thời gian từ ngày 12/4 đến 20/4/2026. Toàn bộ các trường hợp đều được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát giao thông kết hợp thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ xử lý theo hình thức phạt nguội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc ghi nhận vi phạm được triển khai liên tục trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Hệ thống camera hoạt động 24/7 giúp lực lượng chức năng kiểm soát tốc độ hiệu quả hơn, đồng thời góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Danh sách các phương tiện bao gồm:

Bên cạnh đó, tại Bắc Ninh lực lượng chức năng cũng ghi nhận thêm 301 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian từ ngày 11/4 đến 17/4/2026, thông qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm tự động.

Cụ thể, lỗi vi phạm vạch kẻ đường chiếm tỷ lệ lớn nhất với 175 trường hợp, cho thấy tình trạng “đè vạch”, chuyển làn thiếu quan sát vẫn diễn ra phổ biến. Tiếp đến là 63 trường hợp ô tô vượt đèn đỏ, 27 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm, cùng 13 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Đáng chú ý, không chỉ ô tô, xe mô tô cũng bị ghi nhận 22 trường hợp vượt đèn đỏ. Điều này phản ánh thực tế hệ thống camera giám sát hiện nay đã “phủ sóng” rộng, không bỏ sót hành vi vi phạm, bất kể loại phương tiện.

Danh sách cụ thể như sau:

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm. Đồng thời, các chủ phương tiện nên chủ động kiểm tra thông tin và liên hệ xử lý sớm để tránh phát sinh thêm các hệ lụy không đáng có.

