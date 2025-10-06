HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
518 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mini |

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, qua hệ thống giám sát, tuần tra kiểm soát, đã ghi nhận 518 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 26/9/2025 đến 02/10/2025. 

Danh sách cụ thể như sau: 

Ô tô - 217 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 37 trường hợp

99A-528.89; 38C-193.55; 99A-921.69; 99A-520.81; 99C-200.92; 99A-760.77; 99A-795.83; 30E-295.12; 98A-591.27; 30G-687.44; 98B-040.04; 98LD-006.31; 98A-389.33; 98C-368.14; 98A-569.38; 98A-761.76; 98C-228.29; 98A-450.34; 98A-453.07; 98A-202.54; 99A-980.72; 98A-254.46; 14A-975.48; 88A-787.80; 98A-661.14; 15K-223.10; 29A-574.57; 30H-152.83; 98A-426.99; 98A-860.48; 34H-030.04; 98A-174.31; 99A-692.43; 30K-4074; 98A-146.00; 51K-073.67; 34A-327.27.

2. Rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái: 05 trường hợp

17C-121.71; 20A-690.18; 98A-470.71; 20A-690.18; 98A-393.29.

3. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 85 trường hợp

14B-044.07; 99A-685.42; 14A-786.86; 30K-368.59; 99A-684.03; 99A-769.99; 98A-851.48; 12A-207.68; 12F-001.09; 29D-082.30; 99A-338.83; 24F-002.31; 20H-033.37; 99A-354.91; 99A-170.99; 29D-083.77; 29D-567.92; 99A-120.48; 99C-176.71; 99A-288.00; 98A-052.71; 99A-923.67; 99A-086.59; 98A-502.09; 36C-334.16; 98A-199.45; 98A-338.17; 89A-342.83; 99C-252.84; 98A-649.12; 98C-130.51; 88A-250.11; 99A-364.94; 99C-125.03; 99A-828.62;

30M-363.39; 98A-180.52; 30H-002.62; 98B-159.90; 88A-446.77; 30G-509.46; 29B-008.24; 99A-075.03; 98C-370.12; 99C-199.58; 98A-571.93; 98G-004.22; 98A-508.84; 98A-832.68; 98A-395.69; 98A-520.16; 14H-012.09; 98H-042.46; 30L-968.11; 98A-432.65; 98A-526.35; 61C-413.63; 29F-009.05; 98A-693.97; 98A-584.46; 98A-094.24; 98A-461.80; 98A-056.27; 98A-691.30; 29K-185.21; 98A-034.27; 98C-275.75; 99A-791.35; 30E-266.65; 20C-070.80;

30M-1262; 30A-785.84; 34A-722.75; 98A-427.58; 30A-555.45; 36C-331.47; 98A-187.56; 98C-324.61; 98A-189.20; 98A-862.87; 30G-393.70; 99A-601.08; 98A-504.78; 99A-520.69; 98G-004.71.

518 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

4. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định: 90 trường hợp

29B-616.67; 29C-967.23; 29D-544.03; 29H-901.29; 30G-286.49; 30L-059.65; 30L-753.71; 30L-982.92; 30M-782.18; 34A-348.04; 51C-673.40; 98A-461.45; 98A-686.57; 98A-696.17; 98B-037.30; 98B-162.76; 98D-014.44; 98H-015.91; 99A-355.39; 99A-673.67; 99A-687.23; 99A-774.56; 99A-823.54; 99A-837.58; 99A-851.44; 99A-952.07; 99C-290.50; 99F-008.17; 14A-490.98; 29C-203.44; 29E-348.24; 29H-448.78; 29LD-056.60; 30A-904.08; 30L-537.58;

30L-878.89; 34C-120.02; 34F-004.91; 34R-001.92; 51F-818.85; 89A-665.72; 98C-207.83; 98H-060.76; 99A-339.80; 98A-458.09; 99A-462.95; 99B-084.12; 99B-092.67; 99E-011.52; 99LD-031.07; 99LD-024.72; 99RM-003.35; 99B-074.84; 99A-778.40; 99A-436.34; 30E-107.32; 30H-183.30; 30K-210.87; 29H-615.46; 30E-863.23; 30L-315.92; 29H-918.95; 99A-651.75; 29K-278.16; 89E-000.42; 98C-338.27; 99A-787.13; 29E-000.66; 89H-039.92; 18A-465.42;

30K-181.67; 30K-738.61; 30M-054.28; 30M-484.27; 30M-576.43; 99C-222.33; 17D-010.86; 29D-507.27; 30K-437.87; 17A-034.81; 89H-087.22; 29E-120.15; 29H-626.76; 15A-985.39; 98C-350.35; 30H-516.02; 99C-215.03; 99A-228.04; 29H-858.46; 99A-576.38.

Mô tô - 301 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 22 trường hợp

98B3-716.66; 99E1-225.05; 99H8-3007; 29T2-140.24; 99V1-3576; 99MĐ5-055.64; 99AE-081.79; 98B1-531.83; 99E1-377.16; 98B2-217.24; 98K1-110.35; 98B2-181.44; 98M1-111.84; 20K1-005.80; 98B1-296.61; 98B3-432.38; 98F1-329.20; 98K1-289.53; 99H1-072.87; 98H1-424.88; 98F1-066.77; 98K1-378.90.

2. Không đội mũ bảo hiểm: 279 trường hợp

98AA-175.03; 98AB-038.07; 98AA-034.75; 98E1-818.21; 98B2-371.89; 98AK-072.18; 98F1-331.89; 98B3-927.98; 98AF-084.03; 98B1-966.14; 99B1-527.17; 99E1-110.10; 99B1-575.08; 99D1-550.62; 99D1-594.96; 99C1-597.13; 99G1-299.50; 99B1-448.40; 99B1-250.06; 99AB-086.82; 99B1-015.83; 29S1-612.59; 29N2-018.21; 99B1-034.08; 20L9-2473; 29AH-031.58; 99B1-498.70; 99B1-349.80; 99B1-407.76; 99AA-131.37; 99B1-317.66; 99B1-088.11; 99B1-169.48; 99B1-322.36; 99D1-391.17; 99AB-060.83; 99B1-466.88; 99B1-211.62; 99B1-574.59;

99AD-054.43; 99AB-078.90; 29G1-141.19; 99B1-258.08; 99B1-248.45; 99B1-129.84; 21B1-645.94; 99MĐ3-091.08; 22SA-056.77; 99E1-580.69; 99B1-019.74; 99S2-3217; 29AD-397.04; 29N7-4252; 98H1-008.17; 99AB-081.69; 98B2-677.93; 29P1-856.33; 98B2-478.80; 99B1-287.68; 99V1-6666; 29N1-807.91; 99B1-404.44; 99B1-564.77; 60Z3-2916; 99AB-061.95; 29E2-577.80; 99B1-560.17; 29AH-023.76; 99C1-313.55; 99B1-006.13; 34B3-692.73; 99AB-063.23; 99E1-202.81; 21B2-278.65; 99B1-001.29; 12T1-101.52; 29L1-198.10; 99MĐ4-099.75;

99H1-182.42; 99AB-083.60; 11B1-060.27; 99C1-012.49; 29AH-050.21; 99C1-488.86; 99S2-6386; 99B1-525.17; 29N1-906.25; 99AB-074.79; 29AA-999.70; 99B1-327.65; 99B1-445.69; 99AB-019.00; 99C1-118.41; 99B1-552.93; 99G1-612.62; 29D1-761.92; 29X1-192.92; 99B1-495.03; 99C1-453.80; 30P2-0798; 99B1-565.09; 99B1-500.68; 99V2-2421; 99S1-3302; 98F6-8551; 99H6-8590; 99AB-066.45; 14Y1-151.07; 99B1-305.34; 20F6-7228; 99MĐ1-103.05; 99B1-270.20; 99G1-541.66; 29D1-178.42; 35B2-183.59; 99B1-360.07; 29S7-025.48; 99B1-445.69; 99D1-560.44; 99D1-144.46; 99B1-538.55; 19AD-051.62; 22YA-077.00; 99B1-567.16;

518 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

99B1-248.45; 29N1-973.83; 99MĐ3-082.41; 99D1-500.23; 29AC-108.17; 29BH-145.64; 19F1-402.22; 99B1-493.49; 29X1-226.99; 29N1-908.45; 99C1-444.66; 99B1-271.37; 29N1-737.47; 99B1-355.63; 29N1-888.19; 99D1-573.93; 29S2-031.86; 99AA-262.03; 99AB-073.87; 99AB-053.31; 30K2-1270; 29N1-640.18; 99B1-494.77; 99B1-426.93; 99C1-450.53; 99AD-040.25; 99C1-192.89; 99D1-100.14; 99B1-502.73; 99C1-588.15; 29N1-594.08; 29E1-221.04; 14MĐ3-048.01; 99B1-092.80; 99B1-566.07; 29N1-027.74; 29S6-912.74; 99B1-387.30; 28B1-082.02;

99AB-063.02; 29AH-102.50; 99B1-514.42; 99B1-498.27; 88H7-9841; 99C1-320.25; 29S1-464.65; 99B1-410.22; 99AB-073.87; 29L5-395.39; 99AB-020.06; 15B4-121.43; 29P1-388.25; 99C1-604.20; 29K1-956.66; 99AB-031.57; 99G1-094.58; 99G1-299.50; 99B1-537.05; 36E1-352.46; 99B1-026.29; 99B1-110.64; 99S2-4865; 99B1-397.32; 29K1-379.85; 99B1-397.32; 29L1-294.47; 99F1-430.77; 98B2-677.93; 99B1-306.80; 99AB-053.36; 99B1-559.95;

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

