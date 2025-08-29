500.000 choáng khi Taylor Swift khoe nhẫn đính hôn to "khủng bố", sáng như bóng đèn trong lần đầu lộ diện sau lễ đính hôn

Ngày 29/8, Taylor Swift và hôn phu Travis Kelce gây chú ý khi lần đầu lộ diện cùng nhau sau lễ đính hôn. Cặp đôi cùng đi xem trận bóng bầu dục giữa hai đội Cincinnati Bearcats và Nebraska Cornhuskers tại sân động Arrowhead, thành phố Kansas (Mỹ). Sự xuất hiện của Taylor Swift thu hút nhiều quan tâm. Trong đó, chiếc nhẫn kim cương đính hôn "bự chảng", sáng trưng như bóng đèn trên tay của nữ ca sĩ gây chú ý. Video về màn lộ diện và khoe nhẫn đính hôn của Taylor Swift trên khán đài sân vận động thu hút khoảng 500.000 lượt xem sau vài giờ đăng tải.

Chú thích ảnh

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn". Tính đến nay, bài đăng đã thu hút hơn 30 triệu lượt like trên Instagram.