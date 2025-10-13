5.000 giờ bay, Wing Loong II khẳng định sức mạnh trên bầu trời Saudi Arabia

UAV Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất

Lực lượng Không quân Hoàng gia Saudi Arabia (RSAF) đã đạt cột mốc vận hành mới với đội UAV Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất, khi ghi nhận tổng cộng 5.000 giờ bay tính đến tháng 5/2024, theo Defense Arab.

Wing Loong II, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) chế tạo và xuất khẩu thông qua công ty con China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), là một tài sản quan trọng trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác của RSAF.

Cột mốc 5.000 giờ bay cho thấy vai trò của nền tảng này trong chiến lược dài hạn của Saudi Arabia nhằm mở rộng năng lực không người lái và giảm phụ thuộc vào máy bay có phi công trong các hoạt động tác chiến.

Theo các báo cáo, máy bay đã hoạt động liên tục kể từ khi biên chế, thể hiện mức độ tin cậy cao và khả năng thích ứng với môi trường vận hành khắc nghiệt của Saudi Arabia, gồm nhiệt độ cao, bụi mịn và yêu cầu bay liên tục dài giờ.

Wing Loong II là loại UAV chiến đấu tầm trung, có thời gian bay lâu (MALE), vừa phục vụ nhiệm vụ trinh sát vừa tấn công.

Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường và cảm biến giám sát, tạo ra một nền tảng linh hoạt cho các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác và khả năng chịu đựng cao.

Thành công trong vận hành tại Saudi Arabia cho thấy hệ thống đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất và khả năng bảo dưỡng trong điều kiện địa phương.

Saudi Arabia là một trong những quốc gia đầu tiên đưa Wing Loong II vào biên chế, trong khuôn khổ nỗ lực phát triển năng lực UAV.

Việc mua sắm phù hợp với mục tiêu chiến lược của vương quốc về nội địa hóa công nghệ quốc phòng và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng nội địa theo khuôn khổ Tầm nhìn 2030.

Việc tích hợp các hệ thống sản xuất tại Trung Quốc như Wing Loong II bổ sung cho các quan hệ đối tác với các nhà cung cấp quốc phòng phương Tây, phản ánh cách tiếp cận đa dạng trong mua sắm nhằm duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến và linh hoạt.

Kỷ lục 5.000 giờ bay cũng cho thấy sự trưởng thành của cơ sở hạ tầng vận hành không người lái của RSAF. Hệ thống này thực hiện cả nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và tấn công chính xác, nâng cao năng lực giám sát độc lập và phản ứng nhanh của lực lượng.

Trong bối cảnh hoạt động của Saudi Arabia, Wing Loong II cung cấp khả năng giám sát biên giới, chống khủng bố và các nhiệm vụ an ninh khu vực, nơi việc theo dõi liên tục từ trên không và khả năng tấn công tức thời là điều cần thiết.