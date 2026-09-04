500 kỹ sư Nepal 'trực chiến' trong nhóm chat, lập 'bản đồ sống' cứu người dưới đường hầm

Hàng trăm kỹ sư và chuyên gia Nepal đang sử dụng nhóm chat trong ứng dụng nhắn tin WhatsApp, để hướng dẫn lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đường hầm của các nhà máy thủy điện bị tàn phá sau trận lũ quét kinh hoàng.

Khi lực lượng cứu hộ Nepal chạy đua với thời gian để tìm những người mất tích sau trận lũ quét, một nhóm chat WhatsApp với hơn 500 kỹ sư và chuyên gia đã trở thành nơi tập hợp những đầu mối quan trọng về hệ thống đường hầm bị vùi lấp.

Nhóm chat này được các kỹ sư lập ra trước khi thảm họa xảy ra tại thung lũng Trishuli ngày 26/8. Sau thảm họa, nhiều chuyên gia cùng tham gia để hỗ trợ lực lượng cứu hộ xác định vị trí và cách tiến vào đường hầm.

Theo giới chức Nepal, một số người trong khoảng 900 công nhân mất tích tại 6 nhà máy thủy điện có thể đã chạy vào đường hầm để tránh dòng lũ. Niềm tin này được thắp thêm hy vọng khi lực lượng cứu hộ vừa đưa thêm 2 người còn sống ra khỏi đường hầm - thuộc nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A, sau 9 ngày xảy ra trận lũ kinh hoàng.

Người dân đứng cạnh những tòa nhà bị hư hại gần sông Trishuli, sau trận lũ quét và sạt lở đất gây chết người ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn vô cùng khó khăn. Dòng lũ đã cuốn khoảng 2,2 triệu tấn bùn đất và đá xuống thung lũng, vùi lấp nhiều công trình và cửa hầm.

Những dòng tin nhắn mở lối

"Anh có thể gửi bản vẽ bố trí của nhà máy Chilime không?", một quan chức chính phủ nhắn vào trong nhóm WhatsApp hôm 29/8, khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người có thể mắc kẹt tại nhà máy thủy điện Chilime, nằm sâu trong thung lũng Himalaya gần biên giới với Trung Quốc.

Chỉ vài phút sau, một thành viên trong nhóm gửi bản vẽ khu vực nhà máy cùng sơ đồ các đường hầm dẫn vào công trình. Những cuộc trao đổi như vậy diễn ra liên tục trong nhóm, khi mỗi phút đều vô cùng quý giá trong nỗ lực tìm kiếm và cứu sống người mắc kẹt.

Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal cho biết, ít nhất 8 người có thể đang mắc kẹt tại Chilime. Trong khi đó, một quan chức Cơ quan Điện lực Nepal cho rằng, khoảng 46 người có thể đang mắc kẹt tại nhà máy thủy điện Rasuwagadhi ở phía nam.

"Trận lũ thay đổi địa hình xung quanh các đường hầm, đồng thời làm biến dạng một số khu vực bên trong. Bùn, đá, đất và nhiều loại phế tích cũng bị cuốn vào trong hầm. Tình trạng này không đơn thuần chỉ là đường hầm chỉ đơn giản bị bịt kín", người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet nói.

Binh lính Nepal tìm kiếm người bị mất tích tại đường hầm nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A tại Nepal. (Ảnh : Reuters)

Hình ảnh ghi nhận tại Chilime vào hôm 31/8 cho thấy một cửa hầm lớn bị đất đá và bùn lũ phủ kín. Lực lượng cứu hộ đã phải đối mặt với lớp đất đá chất gần kín trần khi chỉ mới tiến vào một đoạn ngắn.

Lũ quét và sạt lở tại Nepal gây thiệt hại ít nhất 387,5 tỷ rupee (tương đương khoảng 2,56 tỷ USD) đối với cơ sở hạ tầng Nepal. Ước tính trong 4 tháng đầu phục hồi, Nepal sẽ cần khoảng 52,6 triệu USD để xây đường, chỗ ở tạm, cấp nước sạch và khôi phục điện.

Ngoài nhà máy thủy điện Chilime, lực lượng cứu hộ đồng thời tìm kiếm tại 5 nhà máy thủy điện khác trong thung lũng. Đây là một phần trong mạng lưới thủy điện đang phát triển nhanh của Nepal, nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong nước và xuất khẩu phần điện dư thừa. Tuy nhiên, trận lũ đã phá hủy khoảng 10% công suất phát điện của Nepal.

Lần theo những bản vẽ

Tại nhà máy thủy điện Rasuwagadhi, lực lượng cứu hộ đã vào sâu khoảng 250 m trong một đường hầm trước khi gặp đoạn đường cụt bị đất đá chắn kín. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục tìm cách tiến vào bên trong.

"Chúng tôi đang cố gắng quay lại để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân", ông Amshu Kiran Shahi, thành viên hội đồng quản trị Cơ quan Điện lực Nepal nói. Theo ông Shahi, khoảng 46 người có thể đang mắc kẹt trong một khoang bên trong đường hầm.

Đại diện của Cơ quan Điện lực Nepal cho biết, lực lượng cứu hộ đã nhờ các cựu nhân viên nhà máy chỉ dẫn về hệ thống đường hầm thông qua nhóm WhatsApp. Các bản vẽ được chia sẻ trong nhóm giúp họ xác định hướng tìm kiếm tối ưu nhất.

Máy xúc hạng nặng được sử dụng để dọn đường vào một đường hầm tại Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli 3A. (Ảnh: Reuters)

Tại nhà máy Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ mất gần 6 ngày mới tìm được lối vào đường hầm vì khu vực này bị đất đá vùi lấp. Trước khi đưa được 2 người sống sót ra ngoài hôm 4/9, đội tìm kiếm đã bơm oxy qua các đường ống vào những khoảng trống bên trong, đề phòng còn người mắc kẹt.

Thoát chết nhờ đường hầm

Anh Jan Jiwan Thakur, một kỹ sư xây dựng tại nhà máy Upper Trishuli 1, cho biết một đồng nghiệp đã kịp cảnh báo anh về trận lũ chỉ vài phút trước khi dòng nước tràn xuống thung lũng. Nhờ đó, anh cùng khoảng 100 người khác kịp thời chạy lên khu vực cao hơn.

"Chúng tôi chỉ biết chạy về phía sườn đồi. Khoảng 2-3 phút sau nhìn xuống, mọi thứ đã biến mất. Bùn đất và phế tích đã phủ kín khu vực văn phòng của chúng tôi", anh Thakur nhớ lại về giây phút thập tử nhất sinh ấy.

Quang cảnh sau trận lũ ở gần sông Trishuli, quận Nuwakot, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Ông Dhan Bahadur Tamang - nhân viên cùng nhà máy - cũng may mắn sống sót do kịp thời thoát ra ngoài qua một đường hầm khi dòng lũ tràn vào, cuốn theo đường ống và nhiều thiết bị. Nhờ nắm rõ hệ thống đường hầm, ông Tamang cùng một số người khác tìm được lối thoát.

Trong nhóm WhatsApp, các kỹ sư liên tục chia sẻ tên và số điện thoại của những công nhân mất tích, đề nghị các quan chức chuyển thông tin cho nhà mạng để xác định vị trí cuối cùng mà sóng điện thoại của họ được ghi nhận.

Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm, thân nhân những người mất tích vẫn chờ đợi tin tức.