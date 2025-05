5 xe vẫn bán song song mẫu cũ cho khách Việt thêm lựa chọn: Có mẫu đổi tên, thêm trang bị, có bản lợi được 200 triệu

Việc "xả hàng tồn" sau khi có đời mới hoặc bản nâng cấp mới ra mắt là chuyện thường gặp với các mẫu xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, loạt xe được liệt kê dưới đây lại có chút khác biệt. Bản cũ/đời cũ của các mẫu xe này thậm chí vẫn nằm trong danh mục sản phẩm đang được phân phối chính hãng. Thậm chí, có những mẫu cũ vẫn tiếp tục được sản xuất, lắp ráp cho đến thời điểm hiện tại.

Skoda Kodiaq

Thế hệ mới của Skoda Kodiaq đã ra mắt từ tháng 2/2025 nhưng đến nay, mẫu cũ vẫn còn được mở bán. Trên trang chủ của Skoda Việt Nam, Kodiaq được bán song song 2 thế hệ. Thế hệ mới được gọi là Kodiaq NG (Next-Gen).

Giá bán giữa mẫu cũ và mẫu mới có sự chênh lệch lớn. Kodiaq đời trước có giá niêm yết từ 1,189 tỷ đồng, trong khi đời mới có giá từ 1,450 tỷ đồng. Đáng chú ý, mẫu cũ còn được giảm giá tới 200 triệu đồng tại đại lý. Bản tiêu chuẩn còn từ 989 triệu đồng.

Hai thế hệ Kodiaq có sự khác biệt lớn về thiết kế từ ngoài vào trong. Chọn Kodiaq mẫu cũ, khách hàng không chỉ đánh đổi về thiết kế mà còn cả động cơ và trang bị. Mẫu Kodiaq cũ vẫn dùng động cơ 2.0L nhưng có công suất thấp hơn, bản tiêu chuẩn có thêm loại 1.4L, không có 4WD, không có hệ thống treo điều chỉnh điện và thiếu đi nhiều trang bị công nghệ khác.

Volkswagen Teramont

VW Teramont bản mới về Việt Nam với tên gọi "Teramont President". Trong khi đó, bản cũ được bổ sung phiên bản "Limited". Các bản này vẫn được bán song song.

Teramont President là bản nâng cấp facelift mới, giá niêm yết 2,399 tỷ đồng. Teramont Limited là bản cũ, có giá niêm yết 2,138 tỷ đồng. Bản Limited này còn được tặng thêm nhiều quà tặng khác tại đại lý.

So với bản mới, Teramont Limited cũ có khác biệt ở thiết kế phần đầu, đuôi và bộ mâm. So với bản cũ hơn, Teramont Limited được bổ sung âm thanh 11 loa Dynaudio, vô-lăng thể thao với phím cảm ứng, sạc không dây, cốp mở rảnh tay hay phim cách nhiệt 3M dán sẵn. Các tính năng an toàn của xe cũng được nâng cấp so với bản cũ hơn, như phanh tự động giữ, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ.

Kia Carnival

Trên bảng giá của Kia Việt Nam vẫn để song song 2 mẫu Carnival. Trong đó, phiên bản xăng duy nhất là Carnival mẫu cũ. Các phiên bản dầu và hybrid là mẫu mới (bản nâng cấp facelift).

Bản xăng của Carnival vốn kén khách hơn bản máy dầu. Do đó, cũng dễ hiểu khi Carnival bản xăng cũ vẫn còn được bán. Hiện tại, ở đại lý, Carnival máy xăng cũ đang được giảm giá tới 120 triệu đồng. Giá niêm yết trên trang chủ là 1,759 tỷ đồng.

Carnival bản cũ và mới khác biệt chủ yếu ở thiết kế đèn và bộ mâm. Các trang bị gần như giữ nguyên. Động cơ bản cũ có thêm tùy chọn máy xăng, trong khi bản mới bỏ đi máy xăng, giữ lại máy dầu và bổ sung hybrid.

Carnival bản cũ đang còn bán có tên đầy đủ là 3.5G Premium 7S. Có có cấu hình 7 chỗ ngồi (gồm 2 ghế thương gia), cùng các tùy chọn trang bị cao cấp. Động cơ xăng là 3.5L V6.

Peugeot 2008

Trong buổi ra mắt Peugeot 2008 nâng cấp mới, hãng xe Pháp tiếp tục giới thiệu thêm một bản được phát triển từ mẫu cũ. Bản này là Peugeot 2008 Allure.

Peugeot 2008 Allure có giá "dễ chịu" hơn hẳn so với mẫu mới. Bản này hiện được khuyến mãi 50% trước bạ, đưa giá bán thực tế còn 681 triệu đồng.

Mặc dù không thay đổi ngoại hình so với bản trước, nhưng 2008 Allure mới được bổ sung một số tiện nghi đáng chú ý như đồng hồ kỹ thuật số 3D, cửa gió cho hàng ghế sau và ga tự động (Cruise Control).

Toyota Innova

Toyota Innova thế hệ mới (với tên gọi Innova Cross) ra mắt từ năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, mẫu Innova cũ vẫn tiếp tục được lắp ráp và bán ra thị trường. Cũng có thể coi Innova và Innova Cross là 2 mẫu xe khác biệt. Tại Ấn Độ, Innova cũng được bán song song với Innova Cross (dưới tên gọi khác).

Innova cũ có giá khởi điểm từ 755 triệu đồng. Innova Cross mới có giá niêm yết từ 825 triệu đồng.

Với những ai muốn lựa chọn xe số sàn thì Innova bản cũ cung cấp tùy chọn đó. Innova Cross mới chỉ có số tự động. Sự khác biệt lớn còn nằm ở cả thiết kế nội, ngoại thất và trang bị bên trong.