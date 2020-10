5 tiêu chí bảo mật phải có của một Cloud Server để "lên mây" an toàn

Bên cạnh các nguyên tắc thông thường, Cloud Server chạy trong các data center được các chuyên gia quản lý và sử dụng một số công nghệ bảo mật ưu việt. Do đó dữ liệu được lưu trữ trong đám mây có thể an toàn hơn so với dữ liệu được lưu trữ theo cách thông thường.

Tường lửa là nền tảng cơ bản trong bất kỳ kỹ thuật bảo mật mạng nào và bảo mật Đám mây cũng không là ngoại lệ. Tường lửa là một hệ thống phần cứng hoặc phần mềm có hệ quy tắc nghiêm ngặt áp dụng trên tất cả truy cập đi qua mạng. Dữ liệu đi vào hoặc đi ra khỏi môi trường Đám mây sẽ được tường lửa kiểm tra và lọc theo quy tắc, loại bỏ tất cả truy cập không đủ điều kiện và không để dữ liệu nhạy cảm lọt ra ngoài. Công cụ này tạo ra một rào cản mạng giữa hệ thống của tổ chức với các hệ thống khác trong trung tâm dữ liệu.

Ngăn ngừa và giảm thiểu DDoS

Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) luôn là nỗi ác mộng của doanh nghiệp. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống, tốn kém chi phí dành cho xử lý và khắc phục, loại tấn công này còn nguy hiểm ở chỗ chúng có thể xảy ra với bất kỳ quy mô doanh nghiệp nào trong bất kỳ ngành nào. Khi DDoS tấn công, một lượng truy cập cực lớn sẽ nhắm vào một yếu tố nhất định trong mạng nhằm gây ra tình trạng quá tải tại điểm tấn công đến ngưỡng ngừng hoạt động theo tính toán. Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDoS đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ gồm mạng lưới các trung tâm dữ liệu được phân bổ trên nhiều khu vực địa lý. Nhờ vây, nhà cung cấp có thể chuyển hướng lưu lượng truy cập khỏi các "nút thắt cổ chai" và phân chia chúng giữa các trung tâm dữ liệu.

Khả năng cảnh báo tấn công theo thời gian thực

Đối với một số mô hình doanh nghiệp, dữ liệu là tài sản quý giá nhất. Ngay cả với những doanh nghiệp thông thường, dữ liệu cũng đóng góp những giá trị không hề nhỏ. Vì vậy, chúng luôn là một "món hời" trong mắt những kẻ tấn công. Một nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên nghiệp thường sẽ cung cấp các cảnh báo tức thì khi phát hiện tấn công. Khách hàng lúc này có thể chủ động ứng phó, ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.

Sử dụng dịch vụ đám mây được mã hóa

Có một số dịch vụ đám mây cung cấp mã hóa và giải mã các tệp cục bộ ngoài việc lưu trữ và sao lưu. Điều đó có nghĩa là dịch vụ sẽ đảm nhận cả việc mã hóa các tệp và lưu trữ chúng một cách an toàn trên đám mây. Và như vậy có nghĩa là không có một ai - kể cả nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên máy chủ - có quyền truy cập vào các tệp lưu trữ này.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu tức thời

Sử dụng auto-backup theo chu kỳ và giữ lại 1 bản backup gần nhất giúp bảo toàn dữ liệu trong trường hợp xóa nhầm Volume (Disk) hay mất dữ liệu khi chưa kịp Backup hoặc chưa kịp tạo snapshot:.

Sử dụng snapshot đã tạo trước đó để khôi phục dữ liệu trong các trường hợp xóa nhầm, lỗi. Các snapshot từ backup sẽ được tạo tự động theo chu kỳ tự đặt.

Bên cạnh những lợi thế về chi phí, hiệu suất và tính nhanh nhạy, yếu tố khiến đám mây trở thành lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là các nhà cung cấp có kinh nghiệm và chuyên môn vượt xa khả năng của chính doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp không chuyên về công nghệ. Quản lý chuyên nghiệp là điều kiện tiên quyết cho sự an toàn của môi trường Cloud Server hay bất kỳ môi trường công nghệ nào.

