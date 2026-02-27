HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
5 Thượng tướng quân đội thôi giữ chức vụ

D.Ngọc |

5 Thượng tướng quân đội thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

5 Thượng tướng quân đội thôi giữ chức vụ - Ảnh 1.

Hội nghị Bàn giao công việc công tác kỹ thuật giữa Thượng tướng Lê Huy Vịnh (đứng), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng diễn ra ngày 26-2-2026 tại Hà Nội. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Theo đó, tại các Quyết định 343/QĐ-TTg, 347/QĐ-TTg, 348/QĐ-TTg, 349/QĐ-TTg ngày 26-2-2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1-3-2026.

Tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 26-2-2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1-3-2026.

