Theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta từ tháng 8, nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập là rất cao.



Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 21/22 loại hình thiên tai với trên 630 trận thiên tai gồm cả bão, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, sét... gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích là con số cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Miền Bắc là khu vực thiệt hại nhiều nhất, 38 người thiệt mạng do sạt lở đất, 26 người do lũ, lũ quét và 13 người do lốc, sét. Nghiêm trọng nhất là thiên tai xảy ra trong tháng 7. Các trận mưa lớn liên tục nối tiếp nhau gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ngập lụt cũng xảy ra nhiều hơn tại Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Nội...



Dự báo từ giờ đến cuối năm mưa lớn, sạt lở, ngập lụt và bão lũ sẽ nhiều hơn trung bình. Kịch bản này tương đối giống với năm 2020, năm có La Nina hoạt động.

Trên Biển Đông dự báo 5 tháng cuối năm sẽ có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Một nửa trong số đó có khả năng tác động đến đất liền nước ta. Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão, từ tháng 9-11 và dồn dập nhất ở khu vực Trung Bộ.

Với miền Bắc mùa mưa sẽ kéo dài đến tháng 10. Trong đó tháng 8 vẫn là tháng mưa lũ cao điểm. Còn tháng 9 và tháng 10 xu hướng mưa giảm nhưng tổng lượng mưa lại nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5%-30%.

Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo sẽ mưa nhiều suốt từ tháng 8 đến tháng 11. Tổng lượng mưa sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm từ 5%-20%. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn hơn bình thường 20%-30%.