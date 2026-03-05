5 tàu chiến Nga tại Novorossiysk chịu thiệt hại lớn sau đòn tấn công của Ukraine

Cuộc tấn công căn cứ Hải quân Nga diễn ra vào đêm mùng 1 rạng sáng ngày 2/3 nhưng chỉ mới được công khai. Phía Nga tuyên bố rằng ít nhất 200 phương tiện bay không người lái đã tham gia vào trận đánh này.

Như đã đề cập, một trong số các con tàu bị hư hại đáng kể do trúng đạn. Nhiều khả năng đó là tàu quét mìn "Valentyn Pykul".

Ngoài ra, còn xuất hiện thông tin về tổn thất đối với các tàu chống ngầm cỡ nhỏ thuộc Dự án 1124M đó là những chiếc "Eisk" và "Kasimov" của Hạm đội Biển Đen.

Theo nguồn tin, vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử của Ukraine vào quân cảng Novorossiysk đã khiến 3 binh sĩ Nga thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Hiện tại, cảng Novorossiysk đang là nơi neo đậu của hầu hết các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen.

Căn cứ hải quân Nga tại Novorossiysk.

Trước đó, có thông tin cho rằng vào đêm 2/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực cảng dầu Sheskharys ở Novorossiysk do một cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái của Ukraine.

Cảng dầu này là một tổ hợp hàng hải chiến lược của Nga, cung cấp dịch vụ tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển dầu đến các tàu chở dầu.

Cơ sở trên đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cảng biển địa phương và toàn bộ cơ sở hạ tầng xuất khẩu của khu vực.

Vụ cháy tại kho chứa dầu Sheskharis ở Novorossiysk.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công vào cảng dầu và căn cứ hải quân Novorossiysk ở vùng Krasnodar thuộc Liên bang Nga.

Tính đến tối 2/3, đã có xác nhận về việc các tàu chở dầu và trạm radar của hệ thống phòng không S-400 bị hư hại.

Các tàu chống ngầm cỡ nhỏ thuộc Dự án 1124 tại Novorossiysk.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra một điểm đen bất thường trên cầu tàu ở khu vực neo đậu của các tàu chống ngầm cỡ nhỏ thuộc Dự án 1124 "Albatross", cho thấy đây khả năng cao là dấu tích của vụ tấn công.