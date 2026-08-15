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5 tàu cá bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, thiệt hại 6 tỷ đồng

Thành Vinh
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Hỏa hoạn bùng phát tại cảng Ông Nam (Nghệ An), thiêu rụi 3 tàu cá, làm hư hỏng 2 tàu khác, tổng thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Sáng 15/8, ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, tại cảng Ông Nam vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 tàu cá đang neo đậu bị thiệt hại nặng. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 3h10 ngày15/8.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ từ Ban chỉ huy quân sự, công an xã Quỳnh Phú, Đồn biên phòng Quỳnh Tuận, Cảnh sát PCCC & CNCH cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe quân sự đến chữa cháy.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 5 tàu cá thiệt hại nặng. (Ảnh: MXH)

Do các tàu cá neo đậu sát nhau, trên tàu có dầu diesel nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang các phương tiện lân cận, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực cứu hỏa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không tiếp tục lan sang các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã khiến 3 tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn, gồm: Tàu cá NA-93311-TS do ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1977) làm chủ; Tàu cá NA-80261-TS do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1984) làm chủ; Tàu cá NA-92046-TS do ông Trần Quốc Khánh (SN 1993) làm chủ. Thiệt hại ước tính của 3 tàu này khoảng 4 tỷ đồng.

2 tàu cá bị cháy phần trên (cabin và phần thân trên), gồm: Tàu cá NA-90934-TS do ông Nguyễn Anh Hùng (SN 1980) làm chủ; Tàu cá NA-80515-TS do ông Trần Hưng Vĩnh (SN 1988) làm chủ. Thiệt hại của 2 phương tiện này ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Rất may mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Phú, vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm tối, các tàu cá là của ngư dân xã Quỳnh Lưu, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng, người dân khấn trương khống chế đám cháy tránh lan rộng hơn.

Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tags

tàu cá bốc cháy

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