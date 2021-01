5 tài tử cát xê cao nhất xứ Hàn: Tình cũ và chồng cũ của Song Hye Kyo so kè khốc liệt, 14 năm chưa ai phá nổi kỷ lục của No.1

Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng là "ông hoàng, bà chúa" bất động sản, hàng hiệu dát từ đầu đến chân, chính vì vậy công chúng không khỏi tò mò về khối tài sản của họ. Đã từ lâu, thu nhập của các diễn viên là điều được nhiều khán giả quan tâm. Dưới đây là 5 diễn viên có cát xê theo từng tập phim cao nhất.

Danh sách này khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi có đến 2 người đàn ông từng đi qua cuộc đời Song Hye Kyo là tình cũ Lee Byung Hun và chồng cũ Song Joong Ki. Điều đáng ngạc nhiên là dù hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng mức cát xê của Lee Byung Hun vẫn phải chịu thua Song Joong Ki 1 bậc. Dù vậy, cả 2 tài tử vẫn chưa phải cái tên dẫn đầu.

5. Lee Jong Suk

Đứng thứ 5 trong danh sách là tài tử Lee Jong Suk với vai diễn trong While You Were Sleeping. Nam diễn viên được trả số tiền khổng lồ 120-130 triệu won (2,5-2,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Khi đóng phim Romance Is A Bonus Book, số tiền anh nhận được cho mỗi tập phim vẫn cao ngất ngưởng, rơi vào khoảng 100 triệu won (2,1 tỷ đồng).

4. Lee Seung Gi

Mức cát xê cao nhất Lee Seung Gi có được đó là cho vai diễn trong siêu phẩm hành động Vagabond. Giống như Lee Jong Suk, Lee Seung Gi cũng được trả khoảng 120-130 triệu won (2,5-2,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Khi tham gia A Korean Odyssey, cát xê của "chảng rể quốc dân" cũng rơi vào khoảng 100 triệu won (2,1 tỷ đồng) cho mỗi tập.

3. Lee Byung Hun

"Ông hoàng màn ảnh" Lee Byung Hun là người đứng thứ 3 trong danh sách này. Khi tham gia Mr. Sunshine, cát xê mà tình cũ Song Hye Kyo nhận được là 150 triệu won (3,15 tỷ đồng) cho mỗi tập. Vai diễn trong siêu phẩm hành động Iris cũng đem về cho Lee Byung Bun 100 triệu won (2,1 tỷ đồng) mỗi tập.

2. Song Joong Ki

Đình đám là thế nhưng tình cũ Song Hye Kyo vẫn chịu thua chồng cũ của nữ diễn viên trong danh sách này. Hậu ly hôn, Song Joong Ki tham gia siêu phẩm được đầu tư khủng Biên Niên Sử Arthdal và nhận được mức cát xê cao hàng chóp là 180 triệu won (3,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim, cao hơn 30 triệu won (630 triệu đồng) so với mức cát xê của Lee Byung Hun.

1. Bae Yong Joon

Đứng đầu danh sách cát xê không ai khác ngoài "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon. Ngay từ năm 2007, Bae Yong Joon đã nhận mức cát xê khủng 250 triệu won (5,2 tỷ đồng) cho mỗi tập phim Thái Vương Tứ Thần Ký. Đến nay đã 14 năm trôi qua, vẫn không ai phá được kỷ lục này.

