5 phút cuồng loạn của kẻ truy sát khiến 7 người trong bệnh viện bị thương

Ngày 24/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Đây là những nạn nhân trong vụ tấn công, truy sát xảy ra vào sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kẻ gây án là Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều nhát dao vào mặt, cổ, ngực, lưng.

Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ đã cầm dao truy sát khiến 7 người bị thương, nhiều y bác sĩ và người nhà bệnh nhân hoảng loạn.

Trước đó, Vỹ đưa vợ tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh con và hạ sinh được hai bé sinh đôi, thiếu tháng. Vợ và hai con của Vỹ được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trong thời gian vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc. Thường ngày Vỹ không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh để điều trị.

Khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ vào phòng 304 khoa Sơ sinh, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang thực hiện chăm sóc trẻ tại phòng.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, động viên nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung

Tiếp đó, Vỹ giằng lấy một trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống. Chị Trần Thị Hồng, một điều dưỡng khoa Sơ sinh đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này chị Hồng liền bị Vỹ dùng dao tấn công.

Lúc chị Hồng ngã, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy lại hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn, song bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, Khoa Sơ sinh, lập tức chạy tới hỗ trợ bồng đứa trẻ.

Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm nhiều nhát gây thương tích nặng.

Tại phòng điều dưỡng, người này dùng dao tấn công vào nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.

Khoảng hơn 10h, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động đối tượng dừng tay, tạo điều kiện cho nhân viên y tế thoát thân, đồng thời khóa chặt phòng điều dưỡng chờ lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ. Toàn bộ vụ việc diễn ra khoảng 5 phút.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm hỏi bà Phan Thị Tứ

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, có 7 người bị thương gồm 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 bệnh nhi. Trong đó, điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất.

Chị Trang bị đối tượng dùng dao đâm 11 nhát vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó, có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đối tượng đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Các bác sĩ đã kịp thời xử lý vết thương cho hai điều dưỡng này.

Đối tượng Vỹ bị công an bắt giữ

Hai người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tấn công này là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ở Hà Tĩnh). Bà Thủy có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng Vỹ giằng lấy, đòi ném qua cửa sổ. Bà Tứ có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng rượt đuổi đòi bóp cổ. Trong quá trình bảo vệ cháu, bà Thủy bị đối tượng dùng dao đâm thủng cổ; bà Tứ bị đâm ở tay và lưng.

Nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch song tinh thần còn rất hoảng loạn.

Chiều 23/10, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân - là những nạn nhân trong vụ truy sát ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.