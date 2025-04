5 phim "nhãn đỏ" gây sốc toàn cầu của mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Tra tấn khán giả!

Demi Moore, biểu tượng Hollywood với vẻ đẹp vượt thời gian vừa được vinh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2025" nhờ nhan sắc và tài năng bùng nổ. Sự nghiệp của cô gắn liền với những bộ phim 18+ "nhãn đỏ" - (R-rated) táo bạo, nơi nội dung nhạy cảm không chỉ đẩy giới hạn mà còn gây sốc và tranh cãi, từ phòng vé đến dư luận. 5 tác phẩm dưới đây là những cột mốc gây sốc nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

About Last Night… (1986)

Được chuyển thể từ vở kịch Sexual Perversity in Chicago của David Mamet, About Last Night… đã đưa Demi Moore lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp khi vào vai Debbie, một cô gái trẻ đắm chìm trong tình yêu đầy dục vọng. Bộ phim này đã thu về 38,7 triệu USD tại thị trường Mỹ với ngân sách chỉ 8,5 triệu USD và nhận được 61% đánh giá trên Rotten Tomatoes. Dù được Variety khen ngợi vì sự "sống động và chân thực" của Moore, nhưng chính sự thẳng thắn về tình dục trong phim đã tạo ra những tranh cãi lớn.

Với những cảnh yêu đương lộ liễu giữa Moore và Rob Lowe, cùng với ngôn ngữ thô tục, bộ phim đẩy giới hạn của thể loại lãng mạn thời bấy giờ, khiến nhiều khán giả bảo thủ cảm thấy không thoải mái. Sự cởi mở này của About Last Night… đã đưa phim trở thành một biểu tượng văn hóa của thập niên 80, đồng thời khẳng định Demi Moore là một ngôi sao sẵn sàng phá vỡ những khuôn mẫu.

Indecent Proposal (1993)

Ra mắt vào năm 1993, Indecent Proposal là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Demi Moore. Được đạo diễn bởi Adrian Lyne, bộ phim này thu về 266,6 triệu USD trên toàn cầu, nhưng chỉ nhận được 35% trên Rotten Tomatoes. Trong vai Diana Murphy, một người vợ nhận 1 triệu USD để qua đêm với một tỷ phú do Robert Redford thủ vai, Moore đã đưa ra một hình ảnh khiến dư luận phải suy ngẫm về đạo đức và giới tính.

Bộ phim không chỉ khiến khán giả choáng váng với đề tài "bán vợ" mà còn bị chỉ trích vì cách khắc họa phụ nữ như những đối tượng giao dịch. Dù vậy, chính những cảnh tình dục giữa Moore và Redford đã giúp phim vươn lên thành một hiện tượng, đồng thời khẳng định Demi Moore là một ngôi sao dám đối diện với những lằn ranh đạo đức.

Disclosure (1994)

Disclosure, dựa trên tiểu thuyết của Michael Crichton và do Barry Levinson đạo diễn, là một quả bom tranh cãi khác trong sự nghiệp của Demi Moore. Phim thu về 214 triệu USD toàn cầu, đạt 58% trên Rotten Tomatoes, nhưng bị chỉ trích vì cách xử lý vấn đề quấy rối tình dục tại công sở. Moore, vào vai một nữ giám đốc điều hành quấy rối nhân viên nam (Michael Douglas), khiến phim bị cáo buộc làm nhẹ vấn đề quấy rối thực tế bằng cách đảo ngược giới tính để gây sốc. Roger Ebert cho rằng phim "giảm giá trị các vấn đề nghiêm trọng", trong khi các nhà phê bình nữ quyền chỉ trích hình ảnh Demi Moore như một "nữ quái" cường điệu hóa. Cảnh quyến rũ táo bạo giữa Moore và Douglas càng làm nóng tranh luận, bị gọi là "khiêu dâm hóa" vấn đề xã hội.

Striptease (1996)

Striptease, do Andrew Bergman đạo diễn, là một trong những phim gây tranh cãi nhất của Demi Moore, thu về 113 triệu USD toàn cầu với ngân sách 50 triệu USD, nhưng chỉ đạt 13% trên Rotten Tomatoes. Vai diễn vũ nữ thoát y của nữ minh tinh, với các cảnh nóng gây sốc, khiến phim bị The Washington Post gọi là "thương mại hóa cơ thể". Việc Moore nhận 12,5 triệu USD, trở thành nữ diễn viên được trả cao nhất thời điểm đó, làm dấy lên tranh luận về việc cô "bán" hình ảnh để kiếm tiền.

Một số khán giả và nhà phê bình xem phim là trao quyền cho phụ nữ, nhưng nhiều người khác, bao gồm các nhóm bảo thủ, phản đối vì cho rằng nó tôn vinh nghề thoát y mà thiếu chiều sâu. Các cuộc biểu tình tại rạp chiếu và bài đăng trên mạng xã hội vẫn ca ngợi hoặc chỉ trích các màn trình diễn của Moore.

Có thể nói, Striptease biến Moore thành biểu tượng của sự phóng khoáng, nhưng cũng khiến cô bị soi xét khắt khe về lựa chọn vai diễn.

The Substance (2024)

The Substance, kiệt tác kinh dị cơ thể của Coralie Fargeat, đạt 91% trên Rotten Tomatoes và thu 44 triệu USD toàn cầu với ngân sách 17,8 triệu USD. Moore, vào vai Elisabeth Sparkle, giành Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar, được The Hollywood Reporter gọi là "màn trình diễn để đời". Phim gây sốc với hình ảnh máu me, cơ thể phân hủy, và bình luận sắc sảo về tuổi tác, bị một số khán giả gọi là "quá kinh tởm" để xem. Các liên hoan phim như Cannes chứng kiến khán giả bỏ về giữa chừng, nhưng phim vẫn được ca ngợi vì sự táo bạo.

Nội dung 18+ trong phim bao gồm cảnh nóng của Moore, với những khoảnh khắc gợi cảm nhưng ám ảnh, phản ánh sự suy tàn của một ngôi sao. Các cảnh này, kết hợp với bạo lực cực đoan, khiến phim bị tranh cãi về mức độ "tra tấn" khán giả. Tuy nhiên, chính sự dũng cảm của Moore khi phô bày cả thể chất lẫn tâm lý đã biến The Substance thành một tác phẩm đột phá, đưa cô trở lại đỉnh cao năm 2024.

