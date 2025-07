5 phim 18+ Hàn Quốc gây tranh cãi nhất 5 năm qua: Thật quá sức tưởng tượng!

Trong vòng 5 năm trở lại đây, phim ảnh Hàn Quốc ngày càng mở rộng biên độ khai thác đề tài, đặc biệt là những chất liệu gai góc như tình dục, bạo lực, kiểm soát giới hay rối loạn tâm lý. Không còn bó hẹp trong khuôn mẫu nhẹ nhàng, điện ảnh và truyền hình Hàn đang dần tiếp cận những vùng tối của con người, nơi cảm xúc được đẩy đến cực điểm và chuẩn mực xã hội bị thách thức.

Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng được đón nhận nhẹ nhàng. Dán nhãn 18+ đồng nghĩa với việc phim phải chịu áp lực dư luận khắt khe hơn, đặc biệt tại thị trường nội địa vốn khá bảo thủ. Dưới đây là 5 bộ phim Hàn 18+ gây tranh cãi nhất 5 năm qua (2020 đến 2024) khiến khán giả bàn tán không dứt.

1. Night in Paradise (2020)

Là tác phẩm của đạo diễn Park Hoon Jung, Night in Paradise là phim noir hiếm hoi của Hàn Quốc được công chiếu tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim kể về một tay giang hồ đang chạy trốn khỏi thế giới ngầm sau khi mất người thân, và gặp một cô gái mắc bệnh nan y với quá khứ không kém phần đen tối.

Phim không chỉ gây ấn tượng bởi cách quay trầm lắng, mà còn gây tranh cãi vì các cảnh nóng được lồng ghép giữa bối cảnh bạo lực, chết chóc và tuyệt vọng. Với tiết tấu chậm và cảm giác nặng nề, tác phẩm chia rẽ khán giả: người xem đây là một trải nghiệm điện ảnh thi vị nhưng tăm tối, kẻ lại cho rằng các yếu tố nhạy cảm được sử dụng quá trực diện, gây khó chịu cho người xem.

2. My Name (2021)

Khác hẳn hình tượng thuần khiết trước đó, Han So Hee đã có bước chuyển mình gây sốc trong series hành động My Name. Vào vai một cô gái thâm nhập băng đảng để tìm ra sự thật về cái chết của cha, nhân vật của cô trải qua hàng loạt biến cố và phải đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần. Xuyên suốt phim là vô số những cảnh bạo lực, máu me, súng ống không phù hợp với khán giả đại chúng.

Phân cảnh nóng giữa Han So Hee và bạn diễn Ahn Bo Hyun được đưa vào mà không hề báo trước (Han So Hee vốn không biết trước việc mình phải đóng cảnh nóng), khiến khán giả bất ngờ và nổ ra tranh cãi gay gắt. Đặc biệt, ngoài việc bảo vệ quyền lợi diễn viên, một số ý kiến còn cho rằng cảnh này không cần thiết, làm giảm sự tập trung vào mạch phim vốn đầy kịch tính. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng nó thể hiện mặt khác của nhân vật, yếu đuối và cô đơn trong hành trình báo thù.

3. Love and Leashes (2022)

Là một trong những bộ phim hiếm hoi của Hàn Quốc dám khai thác đề tài BDSM, Love and Leashes thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên, trong đó Seohyun (SNSD) vào vai nữ chính. Bộ phim kể về mối quan hệ giữa hai đồng nghiệp, khi một người có sở thích tình cảm đặc biệt, người kia tò mò thử bước vào thế giới đó.

Dù được dán nhãn 18+ và phát hành trên Netflix, phim vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả khen ngợi tinh thần cởi mở và cách kể chuyện nhẹ nhàng, dễ cảm. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng phim đã “làm nhẹ tay” quá mức với chủ đề nhạy cảm, khiến những cảnh nóng trở nên gượng gạo và thiếu thuyết phục. Đặc biệt, việc Seohyun, một idol có hình tượng trong sáng đảm nhận vai diễn này khiến không ít fan ngỡ ngàng. Nhưng chính sự liều lĩnh đó lại giúp cô được công nhận về khả năng diễn xuất và tư duy chọn vai.

4. Under Your Bed (2023)

Under Your Bed là một trong những tác phẩm rùng rợn nhất năm 2023, khi khai thác ranh giới giữa tình yêu, ám ảnh và kiểm soát giới. Nhân vật chính là một người đàn ông tưởng như bình thường dần lộ rõ bản chất khi lén theo dõi người yêu cũ và can thiệp vào cuộc sống của cô theo cách đầy méo mó.

Phim gây tranh cãi vì miêu tả nhiều cảnh căng thẳng giữa hai giới, bao gồm cảnh theo dõi, khống chế tinh thần và cả những tình huống thân mật đầy ám ảnh. Với bầu không khí u ám kéo dài, tác phẩm không dành cho khán giả yếu tim và càng không phù hợp để xem nhẹ.

Dù gây khó chịu cho một bộ phận người xem, Under Your Bed vẫn được đánh giá cao về mặt thông điệp: phơi bày sự độc hại ẩn sau vẻ ngoài hiền lành của một số kiểu đàn ông, và nhấn mạnh tầm quan trọng của ranh giới cá nhân.

5. Hidden Face (2024)

Là bản remake từ một bộ phim Tây Ban Nha, Hidden Face phiên bản Hàn Quốc khiến người xem “ngộp thở” từ đầu đến cuối bởi sự căng thẳng tâm lý và những cú twist nghẹt thở. Nhân vật nam chính phát hiện bạn gái biến mất bí ẩn, trong khi căn biệt thự mà họ sống chung ẩn chứa một căn phòng… không ai biết.

Các cảnh nóng trong phim không nhiều nhưng mang tính căng thẳng và kiểm soát cao, khiến khán giả có cảm giác rùng mình hơn là kích thích. Đặc biệt, yếu tố giám sát, giam cầm người yêu một cách ngụy trang được thể hiện đầy ám ảnh, tạo ra cuộc tranh luận về ranh giới giữa tình yêu và chiếm hữu. Dù gây tranh cãi, Hidden Face vẫn được đánh giá là bước tiến trong việc Hàn Quốc hóa những motif điện ảnh tâm lý Âu Mỹ và minh chứng rằng yếu tố 18+ có thể dùng để tăng chiều sâu, chứ không chỉ để “câu kéo”.

Nguồn: Naver