5 phim 18+ châu Á hay nhất thập kỷ: Toàn mỹ nhân đẹp mê đắm, đã xem rồi là không dứt ra được

Những bộ phim 18+ luôn mang một sức hấp dẫn đặc biệt, không chỉ nhờ những cảnh quay thiêu đốt màn hình mà còn vì các giá trị nghệ thuật và nội dung. Bây giờ, hãy cùng đi tìm 5 phim 18+ châu Á hay nhất 5 năm gần đây.

The Handmaiden

Cái tên đầu tiên trong danh sách là The Handmaiden, một trong những bộ phim 18+ hay nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Sook Hee và Hideko. Họ là hai người với thân phận, cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Hideko là tiểu thư cao quý, sống trong một căn nhà sang trọng, nhưng phải chịu sự đối xử tàn nhẫn từ dượng của mình, thì Sook Hee chỉ mang thân phận hầu gái thấp hèn. Dẫu vậy, thực ra cô cũng không đơn thuần là một hầu gái, mà còn là kẻ được Fujiwara thuê về nhằm thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Fujiwara chẳng thể ngờ rằng Sook Hee và Hideko lại nảy sinh tình cảm với nhau.





The Hadmaiden có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn, bao gồm Kim Min Hee, Kim Tae Ri, Ha Jung Woo và Jo Jin Woong. Nhờ bộ phim này, Kim Min Hee đã lên ngôi Ảnh hậu ở giải Rồng Xanh danh giá, Kim Tae Ri cũng được xướng tên cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc. Bên cạnh đó, phim cũng nhận nhiều đề cử tại Baeksang, cũng như được chọn để tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes.

The Treacherous

Nhắc đến những phim 18+ hay và nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc trong thập kỷ qua, The Treacherous cũng là cái tên không thể bỏ qua. Câu chuyện phim The Treacherous đưa khán giả về một thời kỳ loạn lạc, nơi vương triều đang được nắm giữ bởi tên bạo quân Yeonsangun. Không chỉ tàn sát các vị trung lương, ông ta còn là kẻ có nhiều dục vọng.

Đã có rất nhiều mỹ nhân bị vào cung để thỏa mãn Yeonsangun và nhân vật Dan Hee của Lim Ji Yeon là một trong số đó. Dẫu vậy, Dan Hee khác với những người con gái khác khi cô được Im Sung Jae tiến cung với mục đích bí mật. Bản thân Dan Hee cũng ôm mối hận sâu sắc với Yeonsangun.

Cho những ai chưa biết, The Trecherous là một trong những tác phẩm góp phần làm nên danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" của mỹ nhân đình đám Lim Ji Yeon. Bên cạnh mỹ nhân sinh năm 1990, tác phẩm điện ảnh này còn có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc trong làng phim xứ Hàn như Cheon Ho Jin, Lee Yoo Young, Kim Kang Woo và Joo Ji Hoon.

Thiên Đường Quả Báo

Không quá nóng bỏng như The Treacherous hay The Handmaiden, thế nhưng Thiên Đường Quả Báo cũng là một tác phẩm 18+ đáng xem trong 1 thập kỷ qua. Đây là một bộ phim do Thái Lan sản xuất, được đông đảo khán giả yêu thích.

Câu chuyện phim Thiên Đường Quả Báo bắt đầu với mối tình đồng giới đầy hạnh phúc giữa Thongkam và Sek. Cả hai trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, cuối cùng có được cơ ngơi cho riêng mình. Thế nhưng, hạnh phúc nhanh chóng biến thành bi kịch khi Sek chẳng may qua đời.

Đáng nói hơn, dù cũng đóng góp rất nhiều vào cơ ngơi này, thế nhưng Thongkam lại đứng trước nguy cơ trắng tay, bao nhiêu tài sản rơi vào tay người nhà của Sek. Tất nhiên, Thongkam không cam lòng, anh nỗ lực giành lại những gì thuộc về mình, để rồi phát hiện ra một bí mật đau lòng.

Shoplifters

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Shoplifters. Bộ phim kể về cuộc đời với nhiều cung bậc cảm xúc trong một gia đình nghèo 5 người gồm Osamu, Nobuyo, Aki, Shota và một người phụ nữ già.

Gọi là gia đình thực chất cũng chưa hẳn là đúng, bởi những người này thực ra không hề có quan hệ huyết thống. Chỉ là, vì những lý do khác nhau mà họ cùng tập trung lại đây, coi nhau như người thân.

Mỗi một thành viên trong gia đình đặc biệt này đều có số phận khó khăn. Osamu và Nobuyo là những người làm công việc lao động. Tuy nhiên, số tiền mà họ được trả không đủ để trang trải cuộc sống. Vì lẽ đó, hai người buộc phải có "nghề tay trái", đó là ăn trộm vặt. Trong khi đó, Aki là một cô gái làm việc cho một câu lạc bộ dành cho người lớn. Một ngày nọ, gia đình này đón chào thêm thành viên thứ 6, đó là cô bé tên Juri với rất nhiều vết thương trên người.

Shoplifters được đánh giá là một tác phẩm rất hay của điện ảnh Nhật Bản những năm gần đây với nội dung đầy tính nhân văn, đề cao giá trị con người. Tại LHP Cannes 2018, Shoplifters đã chiến thắng giải Cành Cọ Vàng danh giá.

Ba Người Chồng

Cuối cùng, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Ba Người Chồng, tác phẩm 18+ xuất sắc của điện ảnh Hồng Kông. Phim Ba Người Chồng mang tới cho khán giả câu chuyện về nhân vật A Muội, một cô gái mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục sống chung với 2 người chồng già.

Vì A Muội lúc nào cô cũng muốn được gần gũi với đàn ông, thế nên những ông chồng của A Muội quyết định để cô phục vụ đàn ông kiếm sống. Về sau, một chàng công nhân đã đem lòng yêu A Muội nên quyết định cưới cô về làm vợ. Ban đầu, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng chỉ được một thời gian, anh không thể đáp ứng nổi cho A Muội. Cuối cùng, cùng với 2 người chồng trước của A Muội, anh ta bắt đầu kiếm khách cho vợ mình.

Ba Người Chồng là tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Trần Quả. Dù có rất nhiều cảnh nóng, bộ phim được nhớ đến nhiều hơn nhờ chất lượng nội dung và nghệ thuật. Tác phẩm này được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Đáng chú ý, nữ chính Tăng Mỹ Tuệ Tư chính là chủ nhân của giải Ảnh hậu Kim Tượng 2019.