HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam, 1 người thiệt mạng

TRẦN LỘC |

Sáng 17/1, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hoàng Mai – Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 1h ngày 17/1, tại Km 401+900 cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoàng Mai - Diễn Châu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, hướng Hà Nội đi Nghệ An.

Thời điểm trên, 5 ô tô chạy cùng chiều (bao gồm xe khách, xe tải) xảy ra tai nạn liên hoàn với nhau. Các xe lần lượt mang biển số gồm: 89C-326.9x, 29H-282.9x, UN-0369 (biển Lào), 29E-360.1x, 89H-029.0x.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 1 người chết (chưa rõ danh tính), 5 xe hư hỏng. Tai nạn cũng khiến tuyến cao tốc đoạn Hoàng Mai - Diễn Châu rơi vào tình trạng tắc kéo dài ở chiều Bắc vào Nam.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tuần đường của đơn vị quản lý tuyến (VIDIFI) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đảm bảo an toàn giao thông.

Trong thời gian này, toàn bộ các phương tiện từ Bắc vào sẽ được phân luồng xuống nút giao Trường Vinh (Hoàng Mai) hướng ra Quốc lộ 1 hoặc đi lên đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã cho cẩu kéo bớt các phương tiện bị tai nạn ra khỏi cao tốc, đáp ứng thông xe 1 làn. Các lực lượng đang tập trung điều tiết giao thông để giải toả xe trong đoạn tắc, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Soha
