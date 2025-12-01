5 nữ thần thanh xuân đẹp nhất Việt Nam: Lan Ngọc xếp sau Nhã Phương, hạng 1 đúng chuẩn xé truyện ngôn tình bước ra

Mới đây, một video trên TikTok lan truyền rộng rãi danh sách 5 nữ thần thanh xuân đẹp nhất Việt Nam. Theo tiêu chí được đưa ra, đây là những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc đỉnh cao khi vào vai học sinh, đặc biệt là khi khoác lên mình tà áo dài tinh khôi, gợi nhắc lại thanh xuân trong trẻo.

1. Trúc Anh

Đứng đầu bảng là Trúc Anh, gương mặt quá đỗi quen thuộc với khán giả qua bộ phim Mắt Biếc. Trong vai Hà Lan, cô hóa thân hoàn hảo thành mối tình đầu trong sáng nhưng đầy xa cách với nam chính. Không cần nhiều lời thoại, chỉ bằng ánh nhìn ngược nắng, Trúc Anh đem lại rung cảm tuổi thanh xuân mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Vẻ đẹp trong trẻo nhưng có phần cách biệt ấy khiến cô trở thành biểu tượng cho hình tượng “mối tình đầu không bao giờ với tới”, và nhiều người nhận xét cô sinh ra để đóng Mắt Biếc.

2. Nhã Phương

Trong bộ phim 1990, Nhã Phương chiếm cảm tình người xem nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh và đầy chất thơ. Nét đẹp thanh tú đậm chất Á Đông của cô phù hợp với những vai nữ sinh trong sáng, hiền lành. Qua ánh mắt dịu dàng và nụ cười e ấp, Nhã Phương khiến khán giả dễ dàng hồi tưởng lại những ngày tháng cắp sách đến trường, đầy rung động và ngây thơ. Dù người đẹp cũng từng đảm nhận vai một vài vai nữ sinh trong các bộ phim như Hoa Nắng, Những Thiên Thần Áo Trắng, Trường Nội Trú... nhưng tạo hình áo dài trong 1990 vẫn là cái gì đó để lại dấu ấn khó phai.

3. Ninh Dương Lan Ngọc

Cùng góp mặt trong 1990, Lan Ngọc chứng minh khả năng “hack tuổi” tuyệt vời với diện mạo tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt thanh thoát và ánh mắt tinh nghịch khiến cô chiếm trọn trái tim người xem. Dù đã qua tuổi học trò, Lan Ngọc vẫn dễ dàng khiến khán giả tin rằng cô có thể trở lại vai nữ sinh bất kỳ lúc nào, xứng đáng với danh xưng “nữ thần học đường”.

4. Midu

Midu vốn nổi tiếng với hình tượng “hot girl học đường” cả ở ngoài đời lẫn trên màn ảnh. Trong 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu, cô ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt trẻ trung không tuổi, đôi mắt biết nói và vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây. Dù hiện là giảng viên đại học, nhan sắc và thần thái của Midu vẫn giữ nguyên sức hút như thời còn đóng phim học trò, khiến người xem dễ dàng rung động và đồng cảm.

5. Jun Vũ

Jun Vũ từng lấn lướt cả Hoàng Yến Chibi trong Tháng Năm Rực Rỡ với vẻ đẹp mong manh, làn da trắng mịn và phong thái thanh lịch. Dù không mặc lên bộ áo dài tinh khôi như 4 mỹ nhân kể trên, nét đẹp pha giữa sư lạnh lùng và mong manh giúp cô thể hiện trọn vẹn vai nữ sinh được ví là “đẹp nhất Đà Lạt” theo lời nhân vật Hiểu Phương. Cô là minh chứng rõ ràng rằng vẻ đẹp học đường không bị giới hạn bởi bối cảnh và tuổi tác, mà quan trọng là đúng người, đúng khí chất.



