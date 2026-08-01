5 nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc: Triệu Lệ Dĩnh xếp sau Dương Mịch, hạng 1 sống sung sướng với 32.000 tỷ đồng

Khối tài sản khổng lồ của 5 nữ diễn viên này không chỉ có từ danh tiếng mà còn nhờ các hoạt động khác ngoài giải trí.

Không chỉ sở hữu những tác phẩm đình đám và mức cát-xê đáng mơ ước, nhiều diễn viên Trung Quốc còn tích lũy khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Theo thống kê được công bố trên QQ, dưới đây là 5 diễn viên Trung Quốc giàu nhất năm 2026, với những con số khiến không ít người bất ngờ.

5. Triệu Lệ Dĩnh

Đứng ở vị trí thứ 5 là Triệu Lệ Dĩnh, với tài sản ròng được ước tính khoảng 3,5 tỷ NDT (13,4 nghìn tỷ). Đáng nói là Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn đi lên bằng thực lực chứ không dựa vào một gia thế nổi bật hay bệ phóng quá lớn. Cô từng bước tạo dựng vị trí bằng chính những tác phẩm thành công, từ phim cổ trang đến các dự án đề tài hiện đại.

Nữ diễn viên đang nắm quyền tại 6 doanh nghiệp, với giá trị cổ phần được thống kê vượt 73 triệu NDT (283 tỷ). Con số 13,4 nghìn tỷ bao gồm tổng thu nhập sau thuế từ phim ảnh, truyền hình và quảng cáo. Riêng bất động sản tại những vị trí đắc địa ở Bắc Kinh có giá trị ước tính trên 500 triệu NDT (1,9 nghìn tỷ). Đến nay, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz, liên tục có tác phẩm được chú ý, sở hữu lượng khán giả lớn và thường xuyên xuất hiện trong các hợp đồng quảng cáo của những thương hiệu lớn.

Ảnh: QQ

4. Lưu Đào

Vị trí thứ 4 thuộc về Lưu Đào, với tài sản ròng khoảng 4,5 tỷ NDT (17,4 nghìn tỷtỷ). Nếu Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng bởi khả năng duy trì sức hút từ phim ảnh, Lưu Đào lại có một cấu trúc tài sản đa dạng hơn. Cô được thống kê đang nắm quyền tại 7 doanh nghiệp, với giá trị tài sản cổ phần cá nhân vượt 1,2 NDT (4,6 nghìn tỷ).

Bên cạnh phim truyền hình và quảng cáo, Lưu Đào còn có hoạt động livestream bán hàng, trở thành một trong những nguồn thu đáng kể trong sự nghiệp của cô. Bất động sản tại ba thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến của cô cũng được ước tính có tổng giá trị khoảng 800 triệu NDT (3,1 nghìn tỷ). Từ một diễn viên nổi tiếng, Lưu Đào dần xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ có khả năng tự vận hành nhiều nguồn thu cùng lúc. Đây cũng là lý do tài sản của cô không phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng phim tham gia mỗi năm.

Ảnh: QQ

3. Dương Mịch

Ở vị trí thứ 3 là Dương Mịch, với tài sản ròng được ước tính khoảng 5 tỷ NDT (19,13 nghìn tỷ). Dương Mịch không chỉ kiếm tiền từ công việc diễn xuất mà còn rất sớm biến giá trị của một ngôi sao thành tài sản doanh nghiệp. Theo nguồn thống kê, cô từng là cổ đông lớn của Gia Hành Truyền Thông và riêng hoạt động chuyển nhượng cổ phần đã mang về khoản tiền được thống kê vượt 1,42 tỷ NDT (5,5 nghìn tỷ). Ngoài ra, cô còn sở hữu 9 studio đang hoạt động, với các lĩnh vực liên quan đến phim ảnh, quản lý nghệ sĩ và đầu tư.

Tài sản của Dương Mịch phản ánh khá rõ một xu hướng mới của giới giải trí Trung Quốc: nghệ sĩ không còn chỉ kiếm tiền bằng cách nhận cát-xê mà có thể sở hữu cổ phần, xây dựng công ty và biến sức ảnh hưởng cá nhân thành giá trị tài chính, biến danh tiếng kéo dài nhiều năm thành một hệ thống tài sản có giá trị.

Ảnh: QQ

2. Tôn Lệ

Tôn Lệ đứng thứ 2 với tài sản ròng được ước tính khoảng 5,5 tỷ NDT (21,3 nghìn tỷ). Nếu nhìn vào tần suất xuất hiện, Tôn Lệ thậm chí không phải người hoạt động dày đặc nhất trong danh sách. Nhưng cô lại sở hữu một trong những trường hợp “ít nhưng chất” đáng chú ý nhất Cbiz. Những tác phẩm như Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện hay An Gia giúp Tôn Lệ duy trì vị thế đặc biệt trong mảng phim truyền hình. Danh tiếng, khả năng diễn xuất và độ nhận diện của cô đều thuộc nhóm đầu, khiến mỗi dự án mới đều có sức hút lớn.

Về tài sản, Tôn Lệ được thống kê đang kiểm soát 3 doanh nghiệp, đồng thời có phần vốn gián tiếp tại 10 công ty khác. Giá trị tài sản cổ phần cá nhân được ước tính vượt 2,5 tỷ NDT (9,7 nghìn tỷ(. Thu nhập sau thuế từ phim ảnh và quảng cáo được thống kê khoảng 2,7 tỷ NDT (10,4 nghìn tỷ), trong khi bất động sản tại những khu vực trung tâm ở Bắc Kinh và Thượng Hải có giá trị ước tính vượt 1,5 tỷ NDT (5,8 nghìn tỷ).

Ảnh: QQ

1. Đường Yên

Vị trí số 1 thuộc về Đường Yên với tài sản ròng được hai nguồn thống kê ước tính lên tới 9 tỷ NDT (34,9 nghìn tỷ). Phần tài sản này được đứng tên cá nhân Đường Yên, không tính tài sản hay hoạt động kinh doanh chung với ông xã La Tấn. Trong đó, giá trị cổ phần có thể lên tới hơn 5,5 tỷ NDT (21,3 nghìn tỷ), tổng thu nhập tích lũy sau thuế từ phim ảnh và quảng cáo được thống kê vượt 3,5 tỷ NDT (13,5 nghìn tỷ), còn bất động sản có giá trị ước tính trên 2 tỷ NDT (7,7 nghìn tỷ).

Đường Yên vốn không phải kiểu nghệ sĩ thường xuyên phô trương đời sống hay liên tục nói về việc kinh doanh. Cô cũng không tạo cảm giác mình đang sở hữu một “đế chế” khổng lồ phía sau màn ảnh. Chính sự kín tiếng ấy khiến vị trí số 1 càng gây bất ngờ. Từ những bộ phim từng tạo tiếng vang, Đường Yên duy trì giá trị thương mại rồi âm thầm tích lũy tài sản qua nhiều năm.

Ảnh: QQ

Nguồn: QQ