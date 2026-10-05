5 nội dung ngành xe được bình chọn nhiều nhất CCA 2026: Từ trải nghiệm xe điện đến những hành trình khác biệt

Top 5 nội dung ngành xe 2026 tại Car Choice Awards quy tụ nhiều cách kể chuyện khác nhau, từ trải nghiệm thực tế, đánh giá xe, hành trình đường dài đến những câu chuyện mang góc nhìn chuyên sâu về thị trường.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, diễn ra Gala trao giải Car Choice Awards 2026. Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của CCA, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Đêm Gala diễn ra trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, công nghệ cũng như báo chí, KOL đa lĩnh vực. Trong khuôn khổ chương trình, 15 giải thưởng về ô tô thuộc CCA đã vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung xuất sắc trong ngành xe, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

“Top 5 nội dung ngành xe 2026” là hạng mục nhóm “Dấu ấn của năm 2026” của Car Choice Awards 2026, hướng đến các sản phẩm truyền thông và nội dung sáng tạo có sức ảnh hưởng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe. Danh sách đề cử năm nay trải rộng từ báo chí, các kênh chuyên ngành đến những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Khác với các hạng mục dành cho các mẫu xe, nơi bình chọn cộng đồng chiếm 30% và Hội đồng Thẩm định chuyên môn quyết định 70% tổng điểm, Top 5 nội dung ngành xe cùng Top 5 sự kiện ngành xe có danh sách đề cử do Hội đồng lựa chọn, còn kết quả được quyết định bởi bình chọn của khán giả.

Kết quả cuối cùng của hạng mục Top 5 nội dung ngành xe 2026 như sau:

Đơn vị/Kênh Tác phẩm Lượt bình chọn Xehay EHW.01 - XA XỈ KHÔNG CHỈ LÀ THỨ BẠN MUA. EMILY & THE HIDDEN WORLD 39.543 Báo Vietnamnet - Chuyên mục Ô tô - Xe máy Khát vọng làm chủ công nghiệp ô tô: 30 năm nhìn lại và hành trình phía trước 33.544 Vietnam Road Trip Maserati Grecale GT: Off-road giữa hoang mạc đá, sức sống mãnh liệt của người H'mong 32.059 Xem Xe Analytics 666 triệu vs 684 triệu: Chốt hạ kẻ thắng người thua giữa Mazda CX-5 Deluxe và Hyundai Tucson Tiêu chuẩn 31.927 Mê Xe “Xe ông già” Toyota Camry không có đối thủ tại Việt Nam!? 29.329

Ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc Sự kiện cấp cao VCCorp, Trưởng Ban Tổ chức và bà Kim Ngọc Thanh Nga - Phó Giám đốc NIC, trao bằng và cúp cho bà Bùi Mai Linh - Giám đốc Xe Hay, bà Phạm Thu Huyền - Phụ trách chuyên mục Ô tô - Xe máy Báo Vietnamnet, ông Trần Giáp - Founder kênh Vietnam Road Trip, ông Nguyễn Viết Thành - Chủ kênh Xem Xe Analytics và ông Trần Thế Chung - Host Mê Xe.

Nhìn vào nhóm nội dung được bình chọn nhiều nhất năm nay, có thể thấy cách làm nội dung về ô tô ngày càng đa dạng. Những sản phẩm tạo được sự chú ý không chỉ xoay quanh thông số hay đánh giá một mẫu xe đơn thuần, mà còn gắn chiếc xe với hành trình thực tế, vấn đề người dùng gặp phải hoặc một câu chuyện có khả năng tạo kết nối với người xem.

EHW.01 - XA XỈ KHÔNG CHỈ LÀ THỨ BẠN MUA. EMILY & THE HIDDEN WORLD mở ra một góc nhìn khác về thế giới xa xỉ, nơi giá trị không chỉ nằm ở những món đồ đắt tiền mà còn ở những trải nghiệm, dịch vụ và đặc quyền dành cho số ít. Thông qua hành trình trải nghiệm, nội dung đưa người xem tiếp cận những không gian và trải nghiệm vốn khó có cơ hội được khám phá, qua đó tìm hiểu điều gì thực sự tạo nên sự khác biệt của thế giới xa xỉ.

Ở một hướng hoàn toàn khác, Vietnamnet.vn với bài “Khát vọng làm chủ công nghiệp ô tô: 30 năm nhìn lại và hành trình phía trước” nhìn lại ba thập kỷ phát triển của ngành ô tô Việt Nam qua cuộc trao đổi với chuyên gia Võ Quang Huệ. Từ lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa đến năng lực R&D và công nghiệp hỗ trợ, bài viết đặt vấn đề về khả năng tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành, đặc biệt trong bối cảnh quá trình điện hóa đang mở ra những cơ hội mới.

Vietnam Road Trip lại lựa chọn một hành trình giàu tính trải nghiệm với "Maserati Grecale GT: Off-road giữa hoang mạc đá, sức sống mãnh liệt của người H'mong". Những cung đường và địa hình khắc nghiệt của cao nguyên đá trở thành bài thử thực tế cho một mẫu SUV thể thao Italy, đồng thời là chất liệu để nội dung kết nối chiếc xe với cảnh quan và cuộc sống của người H’Mông. Qua đó, ưu, nhược điểm của Grecale GT được thể hiện trong một bối cảnh khác hẳn môi trường đô thị thường thấy.

Tính thực dụng lại là điểm nhấn trong video "666 triệu vs 684 triệu: Chốt hạ kẻ thắng người thua giữa Mazda CX-5 Deluxe và Hyundai Tucson Tiêu chuẩn" của Xem Xe Analytics, khi đặt Mazda CX-5 Deluxe giá 666 triệu đồng và Hyundai Tucson Tiêu chuẩn giá 684 triệu đồng lên bàn cân. Với mức giá khá sát nhau, hai mẫu C-SUV được so sánh trực diện về trang bị, khả năng đáp ứng nhu cầu và giá trị sử dụng. Cách tiếp cận đi thẳng vào bài toán lựa chọn xe trong tầm giá khoảng 700 triệu đồng giúp nội dung dễ tiếp cận với nhóm khách hàng đang cân nhắc mua xe.

Trong khi đó, Mê xe chọn Toyota Camry cho video mang tên “‘Xe ông già’ Toyota Camry không có đối thủ tại Việt Nam!?”. Nội dung bắt đầu từ định kiến lâu năm gắn Camry với hình ảnh một mẫu sedan dành cho khách hàng lớn tuổi, trước khi phân tích sự thay đổi của thế hệ mới về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động hybrid. Qua đó, video lý giải vì sao Camry vẫn duy trì được vị thế riêng tại thị trường Việt Nam sau nhiều thế hệ.

Năm nội dung đi theo năm cách kể chuyện khác nhau, nhưng điểm chung là không dừng lại ở việc giới thiệu một chiếc xe hay liệt kê thông số. Các tác phẩm hoặc đặt sản phẩm vào tình huống sử dụng cụ thể, hoặc mở rộng câu chuyện sang thị trường, văn hóa và phong cách sống, qua đó tạo thêm chiều sâu cho nội dung về ô tô.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026