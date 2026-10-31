Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026 quy định rõ hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân bị hệ thống tự động khóa, trong đó đáng chú ý là trường hợp số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không chính chủ. Tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa trong một số trường hợp.

Hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân bị khóa

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, từ ngày 28/9/2026, tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là căn cước điện tử của công dân bị khóa. Khi đó, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng. Khi căn cước điện tử được mở khóa, tài khoản cũng được tự động mở khóa. Việc khóa và mở khóa được thực hiện tự động, căn cứ vào trạng thái của căn cước điện tử.

Trường hợp thứ hai là số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP sau khi được sửa đổi. Hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản khi số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Có 2 trường hợp tài khoản VNeID bị khóa tự động (Ảnh: Khả Văn)

Những người cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Người đã đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID;

- Người dùng số điện thoại đứng tên người thân hoặc người khác để đăng ký VNeID;

- Người đang dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên;

- Người không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID;

- Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử.

Tuy nhiên, quy định không có nghĩa mọi thuê bao không chính chủ đều đương nhiên khiến tài khoản VNeID bị khóa. Điều khoản chỉ nêu cụ thể trường hợp số thuê bao dùng để đăng ký tài khoản “đã thay đổi và không chính chủ”.

5 nhóm người cần đặc biệt lưu ý để tránh tài khoản VNeID bị khóa tự động chủ yếu liên quan đến số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ (Ảnh: Khả Văn)

Tài khoản định danh điện tử của tổ chức cũng có thể bị khóa

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP. Theo đó, hệ thống tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử của tổ chức khi tổ chức chủ động yêu cầu khóa; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có thể là người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được ủy quyền. Với trường hợp khóa do quyết định thi hành án, tài khoản được mở khóa khi tổ chức thay đổi người đứng tên đăng ký. Hệ thống tự động ghi nhận thông tin qua việc tổ chức khai báo trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua việc cập nhật, chia sẻ thông tin theo quy định.

Việc khóa tài khoản trong các trường hợp này nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử phản ánh đúng tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của tổ chức.

Cần làm gì để tránh bị khóa tài khoản VNeID?

Trước hết, người dùng cần kiểm tra số điện thoại dùng khi đăng ký tài khoản có còn do mình sử dụng hay không, đặc biệt nếu đã đổi sang số mới nhưng chưa cập nhật, số đăng ký đứng tên người thân hoặc người khác, SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc người khác đăng ký, thông tin chủ thuê bao đã thay đổi, hoặc SIM cũ đã ngừng sử dụng, bị thu hồi hay được nhà mạng cấp lại cho người khác.

Tiếp theo, người dùng nên kiểm tra họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký với nhà mạng. Nếu SIM chưa chính chủ hoặc thông tin chưa chính xác, cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa. Tùy trường hợp, người dùng có thể phải xuất trình thẻ Căn cước. Việc chuẩn hóa còn giúp nhận mã xác thực, thông báo và thực hiện giao dịch điện tử an toàn hơn.

Trường hợp không còn dùng số đã đăng ký, người dùng cần chủ động cập nhật sang số mới thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Nghị định 320/2026/NĐ-CP không quy định cụ thể cách cập nhật số điện thoại trên VNeID, vì vậy người dùng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tại thời điểm làm thủ tục. Không nên chờ đến khi tài khoản bị khóa mới xử lý, bởi VNeID hiện được dùng để đăng nhập, xác thực và thực hiện nhiều thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch điện tử.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 33 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, được bổ sung bởi Điều 14 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, quy định chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ đề nghị tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia; bảo mật, bảo vệ tài khoản và danh tính điện tử; kịp thời phản ánh khi phát hiện dữ liệu thiếu hoặc sai sót; tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng. Người dùng vì vậy nên thường xuyên kiểm tra thông tin hiển thị trên VNeID.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh