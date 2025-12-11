5 mỹ nhân Việt tham dự SEA Games 33: Từ bắn súng đến đấu kiếm, mê!

SEA Games 33 đang trở nên sôi động hơn khi chứng kiến dàn vận động viên tài năng của Việt Nam tham gia tranh tài ở nhiều nội dung. Bên cạnh không khí thi đấu hấp dẫn hay những khoảnh khắc chiến thắng thì nhan sắc của các nữ VĐV Việt Nam cũng là điều khiến cho SEA Games càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Phí Thanh Thảo

Hơn một năm sau khi tạm gác lại cây súng trường để thực hiện nghĩa vụ quân sự, VĐV Phí Thanh Thảo - người từng được mệnh danh là "hot girl bắn súng" của đội tuyển Việt Nam đã chính thức đội tuyển bắn súng quốc gia tham dự SEA Games 33.

Phí Thanh Thảo

Phí Thanh Thảo sinh năm 2004 tại Hà Nội. Dù tuổi đời còn rất trẻ, cô đã nhanh chóng khẳng định tài năng và vị thế của mình trong làng bắn súng Việt Nam, giành nhiều thành tích ấn tượng.

Không những vậy, vẻ đẹp của Thanh Thảo cũng liên tục “gây sốt” mạng xã hội. Cô sở hữu gương mặt có thần thái vạn người mê, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng đẹp. Dù là khoảnh khắc được chụp lại trong lúc thi đấu hay đời thường, cộng đồng mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ vì visual cực phẩm của Phí Thanh Thảo.

Loạt ảnh đời thường cực xinh đẹp của Thanh Thảo

Ngô Thị Hương

Mỹ nhân sinh năm 2001, Ngô Thị Hương từng tập luyện điền kinh nhưng sau đó chuyển sang môn đấu kiếm và nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích ở giải trẻ. Cô từng giành HCV nội dung kiếm chém nữ ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Ngô Thị Hương được tham dự SEA Games.

Sở hữu chiều cao 1m75, Ngô Thị Hương nhận được nhiều sự chú ý, được mệnh danh là “hot girl đấu kiếm” với ngoại hình thu hút, ngọt ngào. Trên trang Facebook cá nhân, Ngô Thị Hương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp và ăn mặc sành điệu. Cô thường diện trang phục hiện, năng động và dễ dàng khoe đôi chân dài của mình.

Mỹ nhân sinh năm 2k1 sở hữu ngoại hình xinh đẹp

Chiều cao nổi trội, đôi chân dài cũng là lợi thế của Ngô Thị Hương

Hoàng Thanh Giang

Hoàng Thanh Giang (SN 2001, Hải Phòng) được biết đến như một hiện tượng đặc biệt của điền kinh Việt Nam. Cô nàng sở hữu cá tính mạnh mẽ, nghị lực phi thường và hành trình vượt khó để vươn tới vị thế nhà vô địch ở các nội dung khắc nghiệt bậc nhất 7 môn phối hợp và nhảy xa.

Bên cạnh sức mạnh và sự quyết đoán, Thanh Giang còn là người có phong cách biến hóa, từ ngọt ngào đến quyến rũ với khuôn mặt thanh tú. Ngoài đời, những lúc không phải tập luyện hay thi đấu, Thanh Giang từng thử sức với vai trò người mẫu. Cô nàng cũng nhận nhiều lời khen với visual xinh đẹp, trẻ trung và thời trang.

Hoàng Thanh Giang

Trần Thị Duyên

Trần Thị Duyên (SN 2000) là một trong những nữ cầu thủ xinh đẹp, quyến rũ, có phong cách thời trang táo bạo nhất bóng đá Việt Nam. Năm 2018, Trần Thị Duyên lần đầu được triệu tập lên tuyển nữ Việt Nam. Ngoài phong độ ổn định tại CLB, cầu thủ sinh năm 2000 cũng được HLV trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở tuyển nữ Việt Nam, trong đó có các giải đấu lớn như vòng loại World Cup, Asiad…

Nữ cầu thủ xinh đẹp Trần Thị Duyên

Ngoài bóng đá, Trần Thị Duyên là gương mặt quen thuộc của nhiều hãng thời trang. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, body nóng bỏng. Cô nàng cũng không ngại khoe những tấm ảnh diện bikini trong những chuyến du lịch hay có phong cách thời trang quyến rũ, gợi cảm.

Được biết ngoài tập luyện chuyên môn, Trần Thị Duyên cũng chăm chỉ tập gym, có chế độ ăn khoa học để giữ được vóc dáng đẹp như mong muốn.

Ngoài đời cô sở hữu vẻ đẹp nóng bóng, vóc dáng chuẩn đáng ngưỡng mộ

Nguyễn Thùy Linh

Không ngoa khi nói Nguyễn Thùy Linh (SN 1997) là một trong những VĐV có hình ảnh chỉn chu nhất của thể thao Việt Nam. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, gương mặt hài hoà, phong thái thanh lịch và dáng đứng tự tin khiến cô nổi bật dù xuất hiện ở bất kỳ giải đấu nào.

Tại SEA Games 33, Thùy Linh tiếp tục gây sốt khi loạt ảnh tập luyện và xuất quân của cô lan rộng trên mạng xã hội. Không chỉ đẹp ở ngoại hình, Linh còn đẹp bởi thái độ thi đấu chuyên nghiệp, cách cô giữ tâm lý ổn định trong những trận đấu căng thẳng.

Người hâm mộ gọi cô là “nữ thần cầu lông” không chỉ vì nhan sắc, mà vì sự tử tế, chăm chỉ và bản lĩnh luôn toả ra rất rõ qua từng cú đánh.

Nguyễn Thùy Linh - "cô gái vàng" của cầu lông Việt Nam

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV