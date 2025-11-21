5 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Việt Nam: Lan Ngọc chỉ xếp thứ 4, hạng 1 đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc

Những ngày qua, TikTok lan truyền bảng xếp hạng “5 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Việt”, thu hút rất đông lượt xem và tạo nên nhiều tranh luận thú vị. Dù Việt Nam không sản xuất quá nhiều phim cổ trang, mỗi lần các diễn viên xuất hiện trong tạo hình xưa vẫn để lại dấu ấn mạnh, người đẹp nhờ nét thanh tú, người gây choáng vì khí chất quyền quý.

Trong dòng chảy phim ảnh Việt, cổ trang luôn là thử thách lớn. Không chỉ đòi hỏi thần thái, gương mặt còn phải mang vẻ đẹp “đủ tĩnh, đủ sang, đủ sắc” để hợp bối cảnh lịch sử. Giữa vô vàn nữ diễn viên, vẫn có những gương mặt được khán giả nhắc tới như “định nghĩa mỹ nhân cổ trang”, mỗi người một nét, nhưng đều sở hữu khí chất khó lẫn.

Trong danh sách này, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ chỉ đứng thứ 4, trong khi vị trí số 1 thuộc về mỹ nhân được mệnh danh “chuẩn khuôn vàng thước ngọc”.

NSND Thu Hà

Nhắc đến cổ trang Việt mà không gọi tên NSND Thu Hà gần như là thiếu sót. “Lá ngọc cành vàng” của màn ảnh một thời vẫn luôn được xem là hình mẫu lý tưởng: Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt trong và phong thái dịu dàng nhưng quyền quý.

Vai diễn ấn tượng nhất của NSND Thu Hà nằm trong bộ phim “Đêm Hội Long Trì” (đạo diễn Hải Ninh), nơi bà hóa thân thành tiểu thư đài các với khí chất thanh tao, đài các khó ai sánh kịp.

Ngũ quan sắc sảo nhưng vẫn mềm mại, thần thái sang trọng tự nhiên khiến Thu Hà được khán giả đánh giá là “đỉnh cao cổ trang”, chuẩn mực mà đến nay hiếm người chạm tới.

Tăng Thanh Hà

Không đóng nhiều phim cổ trang, nhưng khi xuất hiện trong tạo hình cổ trang của Tăng Thanh Hà đều gây bùng nổ mạng xã hội. Dù chỉ xuất hiện ở tạo hình cổ trang trong bộ phim “Mỹ Nhân Kế” (2013), Tăng Thanh Hà đã khiến mạng xã hội nhiều lần “đứng hình”.

Vẻ đẹp dịu mắt, thuần Á Đông cùng thần thái trầm tĩnh đã giúp Tăng Thanh Hà hóa thân trọn vẹn vào hình tượng người phụ nữ thời xưa, mong manh ở vẻ ngoài nhưng lại ẩn chứa sự kiên định bên trong. Thời điểm đó, cô sở hữu những đường nét rất “điện ảnh”: Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sâu giàu cảm xúc, sống mũi thanh và nụ cười hiền khiến khí chất của Hà Tăng vừa nhẹ nhàng vừa có chiều sâu.

Trong Mỹ Nhân Kế, tạo hình nữ xạ thủ cổ phong của cô từng gây sốt bởi nét đẹp trong trẻo, tinh tế mà vẫn toát lên sự sắc lạnh rất đặc trưng. Mái tóc đen dài, ánh mắt bình thản và lối diễn tự nhiên đã khiến nhân vật của Hà Tăng trở thành một trong những hình tượng cổ trang đáng nhớ nhất màn ảnh Việt.

Thanh Hằng

Xuất hiện trong “Mỹ Nhân Kế”, Thanh Hằng để lại dấu ấn mạnh nhờ khí chất đại nữ chủ: Quyền lực, sắc sảo, từng ánh mắt đều toát lên sự uy nghi. Dù lần đầu “chạm” vào dòng phim võ hiệp, cổ trang, Thanh Hằng đã nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Màn thể hiện của cô ở vai nữ chính nhận nhiều lời khen, vừa giữ được nét sắc sảo quen thuộc, vừa khắc họa rõ hình ảnh “chị đại” lạnh lùng đầy quyền uy.

Trong phim, Kiều Thị (do Thanh Hằng thủ vai) là một nhân vật lẫy lừng. Giang hồ truyền tai nhau về những đường cong chết người của nàng, đôi vai mềm mại, lưng ong quyến rũ cùng hình xăm cánh bướm đỏ sẫm như máu, biểu tượng cho số phận của những kẻ trót sa vào mê lực của cô. Là đứng đầu “động bàn tơ” thuộc Đường Sơn Quán, Kiều Thị đã gây dựng nơi này từ con số không, biến nó thành giang sơn riêng mà không ai dám xem thường.

Nhiều năm trôi qua, đây vẫn là một trong những màn hóa thân cổ trang xuất sắc và khó thay thế.

Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong bảng xếp hạng nhờ vai Cám trong bộ phim “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” (2016). Tạo hình Cám của cô nhận được nhiều lời khen vì vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt có hồn và thần thái tinh nghịch, rất hợp với kiểu nhân vật mưu mẹo nhưng quyến rũ. Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ đây là một vai diễn không hề dễ dàng đối với cô.

Vượt qua hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc hiền lành, nữ diễn viên đã hóa thân thành Cam, lột tả được cái ác, cái cay nghiệt của nhân vật nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Chính vì thế, dù là vai phản diện nhưng đây vẫn là tạo hình cổ trang nổi bật và khó quên của Ninh Dương Lan Ngọc.

Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp góp mặt trong danh sách nhờ vai Hai Mẫn trong phim “Thám Tử Kiên”. Trong vai Hai Mẫn, Đinh Ngọc Diệp gây ấn tượng bằng nét đẹp nền nã, gương mặt nhẹ nhàng và đôi mắt sắc sảo.

Tạo hình của cô được ê-kíp chăm chút kỹ, những bộ cổ phục lụa tơ, váy gấm, tóc búi thấp, phụ kiện nhỏ xinh, tất cả đều hướng đến phong vị truyền thống, tôn lên nét Á Đông thanh nhã.

Đoàn phim cũng đầu tư vào chất liệu trang phục: Lụa tơ tằm, ren cổ điển, bảng màu nâu – be – xanh rêu để tạo cảm giác vừa hoài cổ vừa sang trọng. Nhờ vậy, Hai Mẫn hiện lên như hình mẫu phụ nữ Việt xưa: Nền nã nhưng không kém phần cuốn hút.