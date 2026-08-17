5 mỹ nhân bị ghét nhất showbiz "ngựa quen đường cũ"

5 mỹ nhân trở thành tâm điểm bàn tán sau màn trình diễn bị tố là hát nhép.

LE SSERAFIM tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi màn trình diễn mới đây của nhóm tại một lễ hội âm nhạc ở Nhật Bản bất ngờ vướng tranh cãi về nghi vấn hát nhép.Cụ thể, ngày 16/8 vừa qua, LE SSERAFIM có buổi biểu diễn tại Summer Sonic 2026 ở Tokyo. Nhóm xuất hiện trên sân khấu Marine Stage và mang đến set diễn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ với loạt bản hit quen thuộc như BOOMPALA, ANTIFRAGILE, EASY, Perfect Night, CRAZY...

Đoạn clip tố LE SSERAFIM hát nhép tại sự kiện mới nhất đang rầm rộ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nghi vấn LE SSERAFIM sử dụng phần hát được thu âm sẵn trong màn trình diễn. Cụ thể, một tài khoản trên X đã đăng tải đoạn cắt từ livestream buổi diễn và cho rằng nhóm sử dụng vocal thu sẵn để phát trên sân khấu. Người này chỉ ra một số khoảnh khắc Yunjin và Sakura không hát theo đúng phần nhạc nhưng giọng hát vẫn tiếp tục vang lên.

Một bộ phận khán giả tỏ ra ngán ngẩm khi cho rằng nhóm tiếp tục dựa nhiều vào phần vocal thu sẵn trên sân khấu, trong bối cảnh LE SSERAFIM từng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến khả năng hát live. Những ý kiến này cho rằng nhóm vốn đã chịu nhiều định kiến về giọng hát, vì vậy việc tiếp tục sử dụng backtrack với âm lượng lớn càng khiến màn trình diễn khó thuyết phục.

Đoạn video thu về hàng triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải

Một số khán giả thậm chí đặt LE SSERAFIM lên bàn cân với BABYMONSTER, nhóm cũng xuất hiện tại Summer Sonic trong cùng ngày. Trong khi BABYMONSTER được nhận xét ghi điểm nhờ nguồn năng lượng trên sân khấu cùng phần hát live tương đối chắc, LE SSERAFIM lại bị cho là mang đến một màn thể hiện trái ngược.

Dẫu vậy, hàng loạt ý kiến bênh vực LE SSERAFIM cũng nhanh chóng xuất hiện. Nhiều người cho rằng đoạn video đang được chia sẻ chỉ là một phần rất ngắn của màn trình diễn và không thể dùng để đánh giá toàn bộ set diễn kéo dài gần một giờ. Đặc biệt, các fancam quay trực tiếp từ khán giả tại hiện trường được đưa ra làm bằng chứng cho thấy các thành viên vẫn có hát live trong nhiều phân đoạn.

Dẫu vậy, hàng loạt ý kiến bênh vực LE SSERAFIM cũng nhanh chóng xuất hiện

Một số fan của LE SSERAFIM đã cho rằng đoạn video gây tranh cãi đang bị cắt ghép và cố tình lấy một khoảnh khắc riêng lẻ để tạo cảm giác LE SSERAFIM hát nhép. Một số fan chỉ ra trường hợp của Yunjin, khi nữ idol chủ động đưa micro ra xa để tương tác và kêu gọi khán giả hưởng ứng, nhưng hành động này lại bị diễn giải thành “bỏ mic để lộ hát nhép".

- Đoạn fancam đăng tải màn trình diễn trực tiếp tại hiện trường được đưa ra làm bằng chứng cho thấy các thành viên vẫn có hát live trong nhiều phân đoạn

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng việc sử dụng backtrack tại các lễ hội âm nhạc ngoài trời là điều không quá xa lạ, nhất là với sân khấu yêu cầu nghệ sĩ vừa hát vừa thực hiện vũ đạo liên tục. Vì vậy, việc LE SSERAFIM có vocal hỗ trợ không đồng nghĩa nhóm hoàn toàn hát nhép như cáo buộc. Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng màn trình diễn đang nhận phản hồi tích cực tại hiện trường nhưng lại bị một đoạn video được cắt riêng để khơi lại tranh cãi về khả năng hát live của nhóm.

Sân khấu thảm họa tại Coachella 2024 làm LE SSERAFIM liên tục bị soi mói về sau này

Sở dĩ màn trình diễn của LE SSERAFIM thường xuyên bị soi mói là bởi nhóm đã nhiều lần có những sân khấu gây tranh cãi về khả năng hát live, đặc biệt tại Coachella 2024. Tại lễ hội âm nhạc đình đám này, nhóm từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi phần vocal bị nhận xét chênh phô, hụt hơi và thiếu ổn định trong lúc thực hiện vũ đạo với cường độ cao.

Đặc biệt là giọng hát của hai thành viên Yunjin và Sakura luôn là tâm điểm bàn tán mỗi khi nhóm trình diễn

Đáng chú ý, màn trình diễn của LE SSERAFIM tại Coachella tuần thứ hai tiếp tục gây tranh cãi theo một hướng khác. Dù phần hát được đánh giá ổn định hơn, nhóm lại bị nghi sử dụng AR Live sau khi một số khoảnh khắc cho thấy giọng hát vẫn tiếp tục vang lên dù thành viên đã đưa micro ra xa. Những tranh luận này khiến câu chuyện LE SSERAFIM phụ thuộc backtrack nhiều lần được soi mói lại mỗi khi nhóm xuất hiện trên các sân khấu lớn. Đặc biệt là giọng hát của hai thành viên Yunjin và Sakura. Sakura là thành viên nhận nhiều chỉ trích nhất, trong khi Yunjin cũng bị soi một số khoảnh khắc hát lệch tông, khiến tranh luận về khả năng trình diễn trực tiếp của nhóm kéo dài suốt thời gian sau đó.

LE SSERAFIM dần bị gắn với định kiến về khả năng hát live

Chính từ màn trình diễn gây tranh cãi tại Coachella 2024, LE SSERAFIM dần bị gắn với định kiến về khả năng hát live. Từ đó, mỗi lần nhóm xuất hiện trên sân khấu hay có sản phẩm mới, vấn đề vocal lại trở thành chủ đề được công chúng đem ra bàn tán. Những sân khấu sau này của nhóm liên tiếp bị soi kỹ từng khoảnh khắc hát live, thậm chí nhiều người cho rằng LE SSERAFIM đã trở thành một trong những nhóm nữ bị “ghét” nhiều nhất về mặt vocal.

Chính vì những tranh cãi kéo dài từ Coachella, sân khấu tại Summer Sonic 2026 của LE SSERAFIM tiếp tục bị soi kỹ. Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng đoạn clip đang gây tranh cãi đã bị cắt khỏi phần trình diễn đầy đủ, khiến khoảnh khắc này dễ bị hiểu sai. Khi xem fancam tại hiện trường, có thể nghe rõ các thành viên vẫn hát live ở nhiều đoạn và màn trình diễn cũng nhận được phản ứng khá tích cực từ khán giả.

Ảnh: X