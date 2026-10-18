iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo mới ra mắt nhưng có mức giá không hề rẻ, trong khi giá nhiều mẫu iPhone cũ đang giảm. Dưới đây là 5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất tháng 10/2026, mỗi mẫu ứng với một mức ngân sách từ khoảng 8 triệu đến hơn 26 triệu đồng.

Hiện nay, sau thời điểm iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt, giá nhiều mẫu iPhone cũ đã có mức giảm đáng kể. Theo đó, iPhone 17 mới đã giảm 2,6 triệu đồng, còn 25,49 triệu đồng. iPhone Air giảm 3 triệu đồng, còn 23,19 triệu đồng. Giá máy cũ cũng giảm theo, mở ra nhiều lựa chọn cho người không cần đời máy mới nhất. Mức giá dưới đây được tổng hợp từ bảng giá của các hệ thống bán lẻ trong tháng 10/2026. Giá thực tế thay đổi theo cửa hàng và tình trạng máy.

iPhone 14

Giá mua: Khoảng 8,2 - 11,9 triệu đồng (bản 128GB)

iPhone 14 là lựa chọn dưới 10 triệu đồng đáng chú ý nhất lúc này. Bản 128GB like new có nơi chỉ đắt hơn iPhone 13 cùng dung lượng khoảng 700.000 đồng, nhưng là đời máy mới hơn một năm. Máy có màn hình OLED 6,1 inch, chip A15 Bionic với GPU 5 nhân và camera kép 12MP. Máy vẫn được cập nhật lên iOS 27.

Khi ra mắt tại Việt Nam năm 2022, iPhone 14 có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng. Mức giá máy cũ hiện nay chỉ bằng khoảng một phần ba con số đó.

Điểm cần cân nhắc là máy vẫn dùng cổng Lightning, màn hình 60Hz, thiết kế tai thỏ và không hỗ trợ Apple Intelligence. Máy phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người mua iPhone lần đầu.

iPhone 16e

Giá mua: Khoảng 12,8 - 13,2 triệu đồng (bản 128GB)

Đây là chiếc iPhone cũ rẻ nhất hỗ trợ Apple Intelligence trong danh sách. Máy dùng chip A18, camera 48MP, cổng USB-C và viên pin 4.005mAh, lớn hơn cả iPhone 16. So với iPhone 14, người dùng chỉ cần thêm khoảng 4 - 5 triệu đồng để có chip mới và các tính năng AI.

iPhone 16e ra mắt với giá từ khoảng 17 triệu đồng. Máy cũ hiện rẻ hơn khoảng 4 triệu đồng.

Đổi lại, máy chỉ có một camera sau, màn hình 60Hz, vẫn dùng tai thỏ, không có Dynamic Island và không hỗ trợ MagSafe. Đây là lựa chọn hợp lý cho người ưu tiên pin, hiệu năng và AI với ngân sách khoảng 13 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max

Giá mua: Khoảng 18 - 24 triệu đồng (bản 256GB)

Với người muốn một chiếc Pro Max có zoom quang 5x mà không phải chi quá 25 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max đáng cân nhắc. Máy có khung titan, màn hình 120Hz, nút Action, cổng USB-C và chip A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence.

Máy lên kệ tại Việt Nam ngày 29/9/2023 với giá khởi điểm 34,99 triệu đồng cho bản 256GB. Người mua máy cũ hiện trả ít hơn khoảng 11 - 17 triệu đồng.

iPhone 17

Giá mua: Khoảng 19,9 - 23,6 triệu đồng (bản 256GB)

iPhone 17 là iPhone bản thường đầu tiên có màn hình ProMotion. Màn hình 6,3 inch có tần số quét thích ứng đến 120Hz và hỗ trợ màn hình luôn bật. Máy dùng chip A19, cụm camera kép đều 48MP, camera trước 18MP Center Stage và có bộ nhớ khởi điểm 256GB.

Giá niêm yết của Apple Việt Nam là 24,99 triệu đồng. Thị trường hiện bán máy mới ở mức 25,49 triệu đồng, nên máy cũ rẻ hơn khoảng 1,9 - 5,6 triệu đồng.

Khoảng chênh với máy mới không lớn, vì vậy người mua nên so sánh thời hạn bảo hành trước khi chọn máy cũ. Máy phù hợp với người muốn dùng đời máy gần mới nhất trong nhiều năm.

iPhone 16 Pro Max

Giá mua: Khoảng 23 - 26,6 triệu đồng (bản 256GB)

Đây vẫn là lựa chọn cao cấp đáng tiền nhất. Máy có màn hình 6,9 inch 120Hz, khung titan và chip A18 Pro hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence. Camera gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và tele zoom quang 5x, đi kèm nút Camera Control.

Máy từng có giá khởi điểm 34,99 triệu đồng. Hiện máy cũ rẻ hơn khoảng 8,4 - 12 triệu đồng và chỉ đắt hơn iPhone 17 cũ khoảng 3 triệu đồng.

Nhược điểm là máy lớn và nặng. Máy phù hợp với người cần hiệu năng mạnh, camera tốt, pin bền và muốn dùng lâu dài.

Trước khi chốt mua, người dùng nên kiểm tra tình trạng pin, Face ID và lịch sử thay linh kiện, đồng thời ưu tiên cửa hàng có bảo hành rõ ràng.