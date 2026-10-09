5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, thị trường iPhone cũ bước vào giai đoạn giảm giá mạnh. Đây là thời điểm thích hợp để sở hữu một chiếc iPhone đã qua sử dụng với mức chi phí hợp lý, từ phân khúc giá rẻ đến cận cao cấp.

Tháng 9 vừa qua, Apple chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Khác với mọi năm, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn không xuất hiện cùng lúc mà được dự kiến dời lịch ra mắt sang mùa xuân năm 2027. Thế hệ mới cũng có giá bán cao hơn trước, khi chính Tim Cook từng mô tả việc tăng giá iPhone 18 Pro là điều khó tránh khỏi, do tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu.

Trong khi đó, các thế hệ iPhone cũ lại đang rẻ đi trông thấy. Ngay sau sự kiện ra mắt, các dòng iPhone 17 series và iPhone 16 series đã được điều chỉnh giảm từ 900.000 đồng đến hơn 4 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ. Với người dùng không đặt nặng việc sở hữu đời máy mới nhất, đây là cơ hội tốt để mua iPhone cũ.

iPhone 13

Giá mua: Từ 7,3 - 8,2 triệu đồng (bản 128GB - 256GB)

iPhone 13 vẫn là "cửa ngõ" rẻ nhất để bước vào hệ sinh thái Apple mà không phải đánh đổi quá nhiều về trải nghiệm. Máy có thiết kế vừa tay, màn hình OLED 6,1 inch sắc nét cùng chip A15 Bionic xử lý mượt mà các tác vụ hằng ngày như lướt mạng xã hội, xem video hay chơi game nhẹ. Cụm camera kép 12MP cho ảnh chụp ổn định, đủ đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dùng phổ thông.

Về giá, iPhone 13 từng có giá khởi điểm 21,99 triệu đồng khi ra mắt tại Việt Nam. Đến nay, máy cũ bản 128GB chỉ còn khoảng 7,3 triệu đồng, tức giảm khoảng 2/3 so với lúc mới lên kệ. Ngay cả so với máy mới còn tồn kho, bản 128GB đang được bán quanh mức 11,3 triệu đồng, máy cũ vẫn rẻ hơn khoảng 4 triệu đồng.

Điểm cần cân nhắc là iPhone 13 vẫn dùng màn hình 60Hz, cổng Lightning và không hỗ trợ Apple Intelligence. Mẫu máy này phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người mua iPhone lần đầu với ngân sách dưới 10 triệu đồng.

iPhone 14 Plus

Giá mua: Từ 10,4 - 11,3 triệu đồng (bản 128GB - 256GB)

Nếu cần một chiếc iPhone màn hình lớn nhưng không muốn chi quá nhiều cho dòng Pro Max, iPhone 14 Plus là cái tên đáng chú ý. Điểm mạnh lớn nhất của máy nằm ở màn hình 6,7 inch rộng rãi và thời lượng pin thuộc hàng tốt nhất trong tầm giá. Chip A15 Bionic phiên bản 5 nhân GPU vẫn đủ mạnh cho nhu cầu giải trí và làm việc cơ bản trong nhiều năm tới.

Khi ra mắt, iPhone 14 Plus có giá khởi điểm 27,99 triệu đồng. Hiện máy cũ bản 128GB chỉ còn khoảng 10,4 triệu đồng, tức người dùng chỉ phải bỏ ra chưa đến 40% số tiền ban đầu để sở hữu. So với máy mới còn bán trên thị trường ở mức khoảng 16,6 triệu đồng, máy cũ rẻ hơn hơn 6 triệu đồng.

Nhược điểm của iPhone 14 Plus là vẫn dùng cổng Lightning, màn hình 60Hz và chưa có Dynamic Island. Đây là lựa chọn hợp lý cho người thường xuyên xem phim, đọc tin tức hoặc lướt mạng xã hội trong thời gian dài.

iPhone 16

Giá mua: Từ 12,6 - 15,4 triệu đồng (tùy tình trạng máy và dung lượng)

Với những ai muốn trải nghiệm các tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple, iPhone 16 là điểm khởi đầu hợp lý nhất. Máy được trang bị chip A18, camera chính 48MP, nút Camera Control, nút Action và cổng USB-C. Quan trọng hơn, iPhone 16 hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence, giúp đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài khi Apple ngày càng đẩy mạnh các tính năng AI trên iOS.

Giá iPhone 16 cũ đã giảm đáng kể trong năm qua. Vào khoảng tháng 7/2025, bản 128GB like new vẫn được bán quanh mức 16,99 triệu đồng. Đến tháng 10/2026, giá iPhone 16 cũ chỉ còn dao động từ 12,6 - 15,4 triệu đồng, thậm chí có những máy được rao bán quanh mức 10,6 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau khoảng một năm, mẫu máy này đã giảm khoảng 4 triệu đồng.

Người dùng có ngân sách thấp hơn có thể cân nhắc iPhone 15 với giá cũ khoảng 12,2 triệu đồng cho bản 128GB. Tuy nhiên, iPhone 15 và iPhone 15 Plus bản tiêu chuẩn không hỗ trợ Apple Intelligence, tính năng này chỉ có từ iPhone 15 Pro và iPhone 16 trở lên. Nếu chênh lệch giá không quá lớn, iPhone 16 vẫn là lựa chọn đáng tiền hơn.

iPhone 15 Pro

Giá mua: Từ 16,2 - 17,1 triệu đồng (bản 128GB - 256GB)

Không phải ai cũng thích điện thoại màn hình lớn. Với người muốn trải nghiệm dòng Pro trong một thiết kế gọn nhẹ, iPhone 15 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc. Máy sở hữu khung titan nhẹ và bền, màn hình ProMotion 120Hz, nút Action, cổng USB-C cùng chip A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence. Cụm camera ba ống kính với khả năng zoom quang 3x giúp máy chụp chân dung và chụp xa tốt hơn rõ rệt so với các mẫu iPhone tiêu chuẩn.

Khi ra mắt tại Việt Nam, iPhone 15 Pro có giá khởi điểm 28,99 triệu đồng. Hiện máy cũ bản 128GB chỉ còn khoảng 16,2 triệu đồng, giảm gần 13 triệu đồng so với lúc mới bán. Mức giá này thậm chí thấp hơn khoảng 6,6 triệu đồng so với máy mới còn tồn kho trên thị trường.

Điểm cần cân nhắc là dung lượng pin của iPhone 15 Pro chỉ ở mức vừa đủ, người dùng nhiều nên ưu tiên chọn máy có tình trạng pin còn cao. Đây là chiếc iPhone phù hợp cho người thích chụp ảnh, cần hiệu năng mạnh nhưng ưu tiên sự gọn gàng khi cầm nắm.

iPhone 16 Pro Max

Giá mua: Từ 22,1 - 29,6 triệu đồng (bản 256GB - 512GB)

Nếu cần một chiếc iPhone cao cấp, màn hình lớn và dùng bền nhiều năm, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch lớn nhất từng có trên iPhone tính đến thế hệ này, viền màn hình mỏng, tần số quét 120Hz cùng khung titan cao cấp. Chip A18 Pro cho hiệu năng mạnh mẽ, dư sức chiến các tựa game nặng và hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence.

Hệ thống camera cũng là điểm nhấn với camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và ống kính tele zoom quang 5x, kết hợp nút Camera Control giúp thao tác chụp ảnh nhanh hơn. Thời lượng pin thuộc hàng tốt nhất trong các đời iPhone, đủ để sử dụng thoải mái cả ngày dài.

Về giá, iPhone 16 Pro Max từng có giá khởi điểm 34,99 triệu đồng khi ra mắt tại Việt Nam. Hiện máy cũ bản 256GB chỉ còn khoảng 22,1 triệu đồng, giảm gần 13 triệu đồng so với lúc mới lên kệ và rẻ hơn khoảng 9 triệu đồng so với máy mới còn bán trên thị trường. Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, iPhone 16 series nằm trong nhóm được điều chỉnh giảm từ 900.000 đồng đến hơn 4 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ, khiến mức giá của mẫu máy này càng trở nên hấp dẫn.

Điểm cần cân nhắc là máy khá lớn và nặng, không phù hợp với người thích điện thoại nhỏ gọn. Đây là lựa chọn dành cho người dùng cần hiệu năng mạnh, camera tốt, pin bền và muốn sử dụng lâu dài trong 4 - 5 năm tới.