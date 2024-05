5 lý do nên mua iPad Pro M4 mới

Được biết, đây là một trong những bản cập nhật mà Apple không chỉ nâng cấp các thông số kỹ thuật cơ bản mà còn thực hiện những cải tiến và cải tiến ấn tượng, theo một cách nào đó, biến iPad Pro thành một thiết bị vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Tất nhiên, những chiếc máy tính bảng này vẫn đắt một cách vô lý. Điều đó nói lên rằng, chúng là những thiết bị công nghệ ấn tượng và chắc chắn đáng để thử, đặc biệt nếu chúng phù hợp với ngân sách của bạn. Vì vậy, đây là hai 5 lý do đáng để bạn xem xét.

1. Sản phẩm mỏng nhất Apple từng sản xuất

iPad Pro M4 2024 thay đổi không đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng sự thật là trọng lượng và kích thước rất quan trọng đối với khả năng sử dụng của thiết bị. Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến máy tính bảng, nhất là với những máy tính bảng lớn hơn.

Máy tính bảng về cơ bản là một thiết bị di động nhưng lại mang những sự tiện ích với một màn hình cỡ lớn. Bên cạnh đó, kích thước và trọng lượng của máy tính bảng cũng rất quan trọng khi kết nối nó với bàn phím, đây là có thể là thiết bị tạo ra hoặc phá vỡ bản chất lai của sản phẩm.

Apple đã giảm độ sâu của iPad Pro 13 inch xuống còn 5,1 mm (so với 6,4 mm của phiên bản tiền nhiệm) và xuống còn 5,3 mm đối với iPad Pro 11 inch M4 (so với 5,9 mm của phiên bản tiền nhiệm).

iPad Pro 2024 thậm chí còn nặng hơn so với iPad Air. iPad Pro M4 13 inch nặng 579 gam so với 617 gam của Air 13 inch và phiên bản iPad Pro 11 inch là 444 gam so với 462 gam của mẫu iPad Air 11 inch.

2. Màn hình cao cấp nhất của Apple

Máy tính bảng iPad Pro M4 của Apple là sản phẩm đầu tiên của công ty sử dụng màn hình OLED. Trên thực tế, chúng là công nghệ mà công ty đặt tên là màn hình “Tandem OLED”, về cơ bản là hai tấm nền OLED khác nhau xếp chồng lên nhau.

Mục đích của phương pháp này là để Apple giữ nguyên độ sáng toàn màn hình tối đa 1.000 nits và độ sáng HDR tối đa 1.600 nits mà thế hệ trước đã đạt được. Và tất cả độ sáng đó đồng thời có màu đen tuyệt đối và mức độ tương phản vô lý. Màn hình này rất có thể là màn hình tốt nhất trên máy tính bảng cho đến nay.

Điều đáng nói là iPad Pro 11 inch M4 cũng có màn hình OLED mới này, không giống như các mẫu năm 2022, vốn chỉ có mẫu 13 inch lớn hơn mới có tấm nền Mini-LED tiên tiến hơn.

3. Kính hiển thị kết cấu nano

Về tùy chọn kính hiển thị có kết cấu nano, Apple đưa công nghệ Pro Display XDR vào màn hình hiển thị của iPad Pro M4 2024. Công nghệ này có thể góp phần làm tăng giá bán của thiết bị. Tuy nhiên, như các chuyên gia đã nói việc nâng cấp lên thiết bị mới là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Nếu không nâng cấp, thì có thể bạn sẽ phải chấp nhận một màn hình có độ tương phản kém và thậm chí không sắc nét bằng.

Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể chọn kính hiện thị có kết cấu nano nếu sử dụng các mẫu iPad Pro 2024 với dung lượng lưu trữ 1TB và 2TB đắt tiền hơn. Chưa kể loại kính này rất dễ bị trầy xước và hư hỏng. Apple được cho là đã cố gắng khắc phục nhược điểm này, nhưng người dùng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

4. Hiệu suất MacBook với màn hình cảm ứng

Apple trang bị cho phiên bản iPad Pro mới nhất của mình một chipset hàng đầu đó là M4. Công ty tuyên bố M4 trên các mẫu iPad Pro 2024 nhanh hơn khoảng 50% so với các mẫu tiền nhiệm, điều này rất quan trọng vì iPad Pro 2022 vẫn là một chiếc máy tính bảng hàng đầu về mặt hiệu suất.

Chip M4 cho phép iPad Pro 2024 xử lý cái gọi là bảng hiển thị Tandem OLED. Nó cũng là thứ cho phép các trò chơi có tính năng dò tia, các trò chơi hạng nặng mà máy không bị nóng lên nhờ hệ thống làm mát được nâng cấp.

Một công cụ thần kinh cải tiến cũng gợi ý về các tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) rất được mong đợi sẽ đi kèm với phần mềm iPadOS 18, sắp được tiết lộ tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển WWDC diễn ra từ ngày 10/6 – 14/6/2024.

5. Bàn phím ma thuật mới

Như các chuyên gia đã đề cập, Bàn phím Magic mới chỉ dành cho iPad Pro. Xét về mặt phần cứng, bàn phím Magic đã phụ kiện tiềm năng nhất để biến các mẫu iPad Pro mới thành đối thủ cạnh tranh nghiêm túc hơn đối với MacBook của Apple.

“iPad đã sẵn sàng thay thế MacBook chưa?” Đây là một câu hỏi đã tồn tại từ lâu và là câu hỏi mà giới chuyên môn phải suy ngẫm, nhưng có vẻ như chúng ta đang tiến gần hơn đến câu trả lời là “Có!”

Bàn phím Magic mới này đi kèm với một loạt phím chức năng cũng như bàn di chuột có phản hồi xúc giác, giống như trên máy tính MacBook Pro. Có vẻ như Apple cũng đặc biệt chú ý đến khả năng chống chịu của bản lề, vốn có độ bền ấn tượng.

Tất nhiên, iPad Pro 2024 cũng đi kèm với một chiếc bút chuyên dụng khá ấn tượng Apple Pencil Pro mới, nhưng không giống như Bàn phím Magic độc quyền của Pro, Pencil Pro cũng có thể được sử dụng với iPad Air mới.

Hải Linh