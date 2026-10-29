5 học sinh rủ nhau ăn lá ngón, 1 nữ sinh tử vong: Tình trạng sức khỏe của 4 em còn lại

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho biết, hiện chưa xác định được nguyên nhân, động cơ 5 học sinh nói trên ăn lá ngón.

Sáng nay (29/10), Tiền Phong dẫn thông tin, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vừa có báo cáo vụ việc 5 học sinh ăn lá ngón tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường Ch’Ơm cũ), một em tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 28/10, 5 học sinh gồm R.T.N.U. (sinh năm 2014), R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng sinh năm 2013) đã ăn lá ngón.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra nhà trường đã phối hợp với các lực lượng tiến hành điều động phương tiện đưa các cháu đi cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, em T.N.M.H. (SN 2013) đã tử vong và 4 em học sinh còn lại đang được cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn. Theo cập nhật mới nhất tử VietNamNet, 4 học sinh còn lại hiện đã khỏe.

Ảnh minh họa.

Vào tối qua (28/10), thông tin trên Dân Việt, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết một số cháu chơi với nhau, ở cùng khu với nhau và rủ nhau ăn thử một loại lá, sau đó một số em bị đau và một cháu đã tử vong.

Ở Việt Nam, lá ngón được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuộc độc bảng A) gồm: cây củ chi, lá ngón, trúc đào và cây sui. Chỉ ăn 3 lá ngón sẽ tử vong ngay lập tức.

Lá ngón, hay còn gọi ngón vàng, thuốc rút ruột là một loại cây dây leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, hình mác, cuống nhọn, mép nguyên, bóng nhẵn, dài 7-12cm, rộng 2,5-5,5cm. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá, cánh hoa màu vàng. Mùa hoa vào tháng 6, 8, 10. Quả một nang, màu nâu, hình thon, dài 1 cm, rộng 0,5 cm.

Trong lá ngón có chứa một chất kịch độc có thể ngay lập tức gây ra cái chết, đó chính là hoạt chất cực độc alkaloid, một loại độc tố nguy hiểm. Các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Alkaloid là những hợp chất hữu cơ có chứa dị vòng nitơ, có tính bazơ, thường gặp ở trong nhiều loài thực vật ; đôi khi còn tìm thấy trong một vài loài động vật. Alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid đủ chất độc gây chết người.

Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, sau đó dẫn đến mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp.