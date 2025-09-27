5 điều khiến mẫu ô tô điện mini sắp có ở Việt Nam, rẻ ngang SH không phải 'dạng vừa đâu'

Giải thích: Nano S05 EV dự kiến có giá bán khoảng 150 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga cao cấp như Honda SH 350i (151-152 triệu đồng). Mức giá này định vị Nano S05 ở phân khúc xe điện mini giá rẻ, phù hợp cho người dùng chuyển từ xe máy sang ô tô nhỏ gọn. Theo đại diện TMT Motors, giá cạnh tranh nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, với kích thước siêu nhỏ (2.400 x 1.380 x 1.580 mm) lý tưởng cho đô thị đông đúc tại Việt Nam.

Hỏi 1: Giá mẫu ô tô này được thông tin là "rẻ ngang SH", cụ thể là dự kiến bao nhiêu tiền?

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Nano S05 EV được thiết kế với dáng vẻ bo mềm, không vuông vắn như nhiều mẫu xe mini khác, nhằm mục đích gì?

A. Tăng tốc độ tối đa trên cao tốc sai B. Cải thiện tính thẩm mỹ và khí động học cho di chuyển đô thị đúng C. Giảm trọng lượng để chạy xa hơn sai D. Tăng số chỗ ngồi lên 4 người sai