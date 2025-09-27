HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
5 điều khiến mẫu ô tô điện mini sắp có ở Việt Nam, rẻ ngang SH không phải 'dạng vừa đâu'

Bích Câu |

Mẫu xe mới nằm ở phân khúc xe điện mini, dự kiến sẽ là mẫu xe điện cỡ nhỏ có 2 chỗ đầu tiên được mở bán tại Việt Nam.

5 điều biết đủ về mẫu xe điện mini Nano S05 EV chuẩn bị bán ở Việt Nam

Cùng khám phá Nano S05 EV, mẫu xe điện mini 2 chỗ sắp ra mắt tại Việt Nam, qua 5 câu hỏi về giá, thiết kế và tiện ích.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Giá mẫu ô tô này được thông tin là "rẻ ngang SH", cụ thể là dự kiến bao nhiêu tiền?

Đáp án đúng là: D. Khoảng 150 triệu

Giải thích: Nano S05 EV dự kiến có giá bán khoảng 150 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga cao cấp như Honda SH 350i (151-152 triệu đồng). Mức giá này định vị Nano S05 ở phân khúc xe điện mini giá rẻ, phù hợp cho người dùng chuyển từ xe máy sang ô tô nhỏ gọn. Theo đại diện TMT Motors, giá cạnh tranh nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, với kích thước siêu nhỏ (2.400 x 1.380 x 1.580 mm) lý tưởng cho đô thị đông đúc tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Nano S05 EV được thiết kế với dáng vẻ bo mềm, không vuông vắn như nhiều mẫu xe mini khác, nhằm mục đích gì?

Đáp án đúng là: B. Cải thiện tính thẩm mỹ và khí động học cho di chuyển đô thị

Giải thích: Nano S05 EV có thiết kế bo mềm, không vuông vắn, giúp cải thiện tính thẩm mỹ và giảm lực cản không khí, tối ưu cho di chuyển đô thị. Kích thước siêu nhỏ (2.400 x 1.380 x 1.580 mm) kết hợp với hình dáng mượt mà làm tăng hiệu suất năng lượng, phù hợp môi trường đông đúc. Theo TMT Motors, thiết kế này hướng đến khách hàng trẻ, văn phòng và giao hàng, đảm bảo sự thoải mái cho 2 chỗ ngồi trong quãng ngắn.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Về tiện dụng cho di chuyển hàng ngày, Nano S05 EV nổi bật ở điểm nào so với các mẫu xe mini khác?

Đáp án đúng là: B. Pin tháo rời và sạc CCS2 tương thích 30.000 trạm

Giải thích: Nano S05 EV tiện dụng với pin tháo rời dễ thay thế và cổng sạc CCS2 chuẩn châu Âu, tương thích hệ thống 30.000 trạm sạc của TMT Motors trên toàn quốc. Hỗ trợ sạc nhanh công cộng hoặc chậm tại nhà, xe phù hợp di chuyển đô thị hàng ngày. Kích thước nhỏ (2.400 mm dài) dễ đỗ, ghế 2 chỗ ôm sát thoải mái cho quãng ngắn, hướng đến người dùng từ xe máy chuyển sang, theo kế hoạch ra mắt quý IV/2025.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Phiên bản cao cấp của Nano S05 EV có phạm vi chạy điện bao xa sau mỗi lần sạc đầy?

Đáp án đúng là: C. Khoảng 150 km

Giải thích: Phiên bản cao cấp của Nano S05 EV sử dụng pin 41.9 kWh, đạt phạm vi chạy điện khoảng 150 km/lần sạc đầy, phù hợp di chuyển đô thị. Phiên bản tiêu chuẩn với pin LFP nhỏ hơn chỉ 120 km. Hệ thống sạc CCS2 hỗ trợ nhanh/chậm, pin tháo rời tăng linh hoạt. Theo nhà sản xuất Wuling và TMT Motors, phạm vi này tối ưu cho người dùng Việt Nam, giảm phụ thuộc sạc thường xuyên trong môi trường thành phố.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Nano S05 EV nhỏ hơn Wuling Mini EV về kích thước như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Ngắn hơn khoảng 520 mm về chiều dài

Giải thích: Nano S05 EV có chiều dài 2.400 mm, ngắn hơn Wuling Mini EV (2.920 mm) khoảng 520 mm, rộng hơn nhẹ (1.380 mm so với 1.493 mm) nhưng cao tương đương (1.580 mm so với 1.621 mm). Kích thước siêu nhỏ làm Nano S05 trở thành xe điện mini 2 chỗ nhỏ nhất tại Việt Nam, dễ luồn lách đô thị. Theo TMT Motors, thiết kế này nhắm đến khách hàng từ xe máy, với ghế ôm sát cho 2 người và treo độc lập ổn định trên đường xấu.

Tìm hiểu thêm
xe điện mini

Quizz Soha

Nano S05 EV

xe điện Nano S05 EV

