5 diễn viên quen thuộc phim giờ vàng VTV là công an ngoài đời thực

Đảm nhận xuất sắc khi hoá thân vào nhiều vai diễn ấn tượng trong loạt phim giờ vàng VTV , song ít ai biết những gương mặt dưới đây đều là công an thật ở cuộc sống thường ngày.

NSND Nguyễn Hải

Sinh năm 1958, NSND Nguyễn Hải Nam để lại dấu ấn với những vai lưu manh, tội phạm. Tuy nhiên, bất ngờ khi NSND Nguyễn Hải lại là công an thật ngoài đời . Nam diễn viên là Đại tá Công an, nguyên Phó Trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân.

NSND Nguyễn Hải là Đại tá Công an.

Với những vai diễn ấn tượng, NSND Nguyễn Hải được khán giả phong danh hiệu "trùm phản diện" phim Việt. Trái ngược với những vai diễn trong phim, ngoài đời NSND Nguyễn Hải được nhận xét là người sống chân thật, cởi mở và yêu gia đình. Nam nghệ sĩ tâm sự, thành công mình có được hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ người vợ.

NSND Nguyễn Hải từng bày tỏ: "Tôi tự hào vì có người phụ nữ luôn đằng đẵng lúc nào cũng đi theo sau để phục vụ chồng. Thành công của tôi ngày hôm nay phải có công lao của gia đình chiếm tới 99%. Gia đình là cái nôi cho tôi yên tâm công tác, theo đuổi nghề. Nhiều lúc tôi phải dằn lòng, nghĩ ngợi bởi sự hy sinh mà vợ dành cho tôi quá lớn".

Hiện NSND Nguyễn Hải có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ con. Khi có thời gian rảnh, nghệ sĩ thường giúp con trông cháu.

NSƯT Hồ Phong

Nhắc tới NSƯT Hồ Phong , khán giả sẽ nhớ đến những vai diễn đểu cáng, giang hồ. Thời trẻ, anh xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như Đất và Người, Giọt lệ Hạ Long, Đêm ấy có người ra đi, Những ngọn nến trong đêm…

Bước vào tuổi trung niên, Hồ Phong tiếp tục gây ấn tượng mạnh qua các bộ phim Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau.

NSƯT Hồ Phong hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Công an nhân dân, mang quân hàm Trung tá. Anh sinh năm 1971, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Hồ Phong và vợ.

Chia sẻ về việc thường xuyên vào vai đểu cáng, NSƯT Hồ Phong cho hay, anh được đạo diễn lựa chọn vào những màu diễn như vậy vì gương mặt và ánh mắt "sắc lạnh" của mình. Nhiều khán giả quá ấn tượng với vai diễn của Hồ Phong nên mặc định anh ở ngoài cũng đáng sợ, đáng ghét như những nhân vật mà anh thể hiện.

Ngoài đời, nghệ sĩ Hồ Phong có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên vợ và 4 con. Nam nghệ sĩ thừa nhận mình hiền lành, tâm lý và nấu ăn rất ngon. Ngoài thời gian cho công việc, anh luôn bên gia đình, san sẻ công việc nhà giúp vợ.

Diễn viên Hoàng Công

Hoàng Công là một trong những diễn viên quen mặt trên truyền hình. Anh tham gia rất nhiều phim giờ vàng như Cuộc chiến không giới tuyến, Độc đạo, Phố trong làng, Độc đạo, Hương vị tình thân, Không thời gian...

Hiện anh nhận được nhiều chú ý với vai Trung tá Mão trong phim Có anh nơi ấy bình yên. Ngoài vai trò diễn viên, Trung tá Hoàng Công còn hỗ trợ nghiệp vụ cho bộ phim.

Diễn viên Hoàng Công là công an thật chuyên đóng vai công an trên phim.

Ít ai biết, Hoàng Công hiện là Trưởng phòng Tổng hợp tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Theo chia sẻ, anh vào ngành công an được 24 năm và hiện mang hàm Trung tá.

Nhiều năm làm nghề, anh liên tục được các đạo diễn mời vào vai lãnh đạo công an cấp cao trong các phim giờ vàng.

Hoàng Công có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai hơn anh 2 tuổi. Anh có 2 con trai với người vợ đầu kém 9 tuổi cùng một con trai với người vợ hiện tại là diễn viên lồng tiếng.

Diễn viên Việt Bắc

Việt Bắc sinh năm 1987, từng tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2011. Năm 2013, Việt Bắc được mời vào vai chính - Xuân Tóc đỏ trong bộ phim Trò đời. Sau này, anh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Những năm gần đây, anh tham gia loạt phim như Đấu trí, Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Trên phim, Việt Bắc thường vào những vai có chút hài hước, đểu cáng hay xấu tính.

Diễn viên Việt Bắc là gương mặt quen thuộc của VTV.

Hiện tại, Việt Bắc hài lòng với cuộc sống hạnh phúc, ấm êm bên vợ và hai con nhỏ. Anh cũng chia sẻ bản thân sẽ cố gắng, nỗ lực thật nhiều để có thể mang tới cho khán giả nhiều sản phẩm chất lượng.

Diễn viên Lưu Huyền Trang

Huyền Trang không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Cô từng gây chú ý khi tham gia phim Cầu vồng tình yêu (2011) và từng khiến khán giả xót xa khi nhân vật của cô có cái kết bi thảm. Sau đó Huyền Trang góp mặt trong khá nhiều phim của VTV như Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm....

Diễn viên Lưu Huyền Trang.

Một thời gian cô không đóng phim để tập trung chăm sóc gia đình và công việc tại Nhà hát Công an nhân dân. Những năm qua, Huyền Trang ít đóng phim truyền hình, thỉnh thoảng góp mặt trong một số tiểu phẩm ngắn. Huyền Trang từng chia sẻ, ngoài những lúc đi quay, cô trở về với vị trí của mình đó là một viên chức nhà nước.