5 cực phẩm công nghệ Samsung để bạn đón lễ lớn thật “awesome”

Bắt vibe awesome cực mượt cùng Galaxy A57 5G

Là một trong những partner-in-vibe được yêu thích nhất mùa hè này, Galaxy A57 5G giúp Gen MZ thỏa sức hoà nhịp vào cuộc đời "muôn vibe muôn vẻ", sống trọn từng khoảnh khắc rực rỡ của Tết Độc lập. Với tín đồ thời trang và phong cách, thiết kế mỏng nhất từng thấy trên dòng Galaxy A series tạo nên diện mạo thời thượng, bật khí chất khi song hành cùng mọi outfit trong hè này. Người trẻ có thể thoải mái xê dịch, khám phá các điểm đến mới trong dịp lễ sắp tới với chiếc điện thoại vừa tay gọn túi này.

Galaxy A57 5G cũng cùng người trẻ bắt vibe đêm cực nét trong những sân khấu concert, những buổi tối dạo phố và tám chuyện rôm rả bên tách cà phê. Camera Nightography được nâng cấp toàn diện, cho khả năng quay đêm cực đỉnh, để bạn tha hồ quay video sắc nét và sạch nhiễu tối đa. Bộ công cụ Awesome Intelligence sẽ cùng người trẻ bắt vibe thông thái cực nhạy, với trợ lý Gemini thông thái, tinh thông từ chuyện thời trang đến ngoại ngữ, xem tarot,… Đặc biệt, tính năng Find the Look (Circle to Search 3.0) trên Galaxy A57 5G cũng là công cụ hoàn hảo để tín đồ thời trang có thể thoải mái bóc mác, bóc giá trang phục, phụ kiện chỉ với một khoanh tròn duy nhất trên màn hình.

Ngoài ra, từ 20/03 - 04/05/2026, khách hàng mua Galaxy A57 và Galaxy A37 5G sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm:

- Trả góp 0% với mức trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn dài lên đến 12 tháng

- Ưu đãi tặng 1 năm bảo hành chính hãng trị giá 599.000 VND

- Ưu đãi giảm 50% mua kèm sạc nhanh 45W

Sống 10 cuộc đời "đa vibe" cùng Galaxy A37 5G

Tương tự Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G cũng là bạn đồng hành cực đỉnh của người trẻ trong dịp lễ này. Từ thiết kế thời thượng giúp người trẻ bắt vibe phong cách cực mượt, camera quay đêm đỉnh cao tái hiện vibe đêm cực nét, cho đến Awesome Intelligence đồng hành bắt vibe thông thái cực nhạy, tất cả đều khẳng định quyền năng đặc biệt của Galaxy A37 5G trong việc giúp Gen MZ hoà nhịp vào 10 cuộc đời khác nhau một cách dễ dàng.

Đặc biệt, Galaxy A37 5G cũng được xem là một món đầu tư thông minh về lâu dài. Không chỉ sở hữu các nâng cấp vượt trội trong tầm giá, thiết bị còn hỗ trợ 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm để máy luôn hoạt động như mới. Lễ này với một chiếc điện thoại mượt mà, ổn định, bền sức đường dài như Galaxy A37 5G, mọi trải nghiệm đều sẽ trở nên tuyệt vời và đáng nhớ hơn gấp bội.

Tận hưởng giai điệu cuộc sống cùng Galaxy Buds4

Nếu đang dự định dành trọn quãng thời gian nghỉ lễ năm nay để đắm mình trong không gian riêng, tận hưởng âm nhạc, đọc sách và chữa lành thì Galaxy Buds4 chắc chắn là bạn đồng hành không thể thiếu của giới trẻ. Tính năng Chống ồn chủ động (Adaptive Noise Control) và âm thanh cá nhân hoá sẽ tự động đánh giá và giảm tiếng ồn theo môi trường xung quanh, giúp bạn luôn có không gian cho sở thích riêng, ngay cả khi ngồi giữa quán cà phê hay chốn đông người.

Với các tín đồ âm nhạc, Galaxy Buds4 mang đến âm thanh Hi-Fi chất lượng cao, tái hiện chiều sâu âm thanh đúng tiêu chuẩn phòng thu. Mẫu tai nghe này cũng cho phép giới trẻ "triệu hồi" các trợ lý AI mạnh mẽ như Bixby hay Gemini bằng giọng nói bất cứ lúc nào. Khi cần nhận cuộc gọi, chỉ một cái gật đầu là tai nghe đã hiểu và kết nối, không cần bạn phải động đến điện thoại của mình.

Tối ưu hiệu suất cho các học bá cùng Galaxy Tab S10 Lite

Các học bá đang muốn dành trọn kỳ nghỉ lễ cho việc rèn kỹ năng, chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ hay đơn giản là xử lý các đầu việc freelance, Galaxy Tab S10 Lite chính là chân ái. Hiệu suất làm việc, học tập trên mẫu máy tính bảng này được nâng cao thông qua bút S Pen và các công cụ sáng tạo, cho phép ghi chú, phác thảo, khai mở ý tưởng dễ dàng ở bất cứ đâu. Hiệu năng bền bỉ nhờ vi xử lý nâng cấp, pin 8000mAh hỗ trợ sạc siêu nhanh cũng biến thiết bị này thành "chiến hữu" ăn ý trong mọi phiên giải trí, học tập kéo dài. Dù ở nhà hay ra quán cà phê, màn hình 10,9 inch tích hợp Vision Booster cùng độ sáng tối đa 600 nits của thiết bị cũng mang đến trải nghiệm hình ảnh rực rỡ, rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Rèn sức bền, độ vóc dáng cùng Galaxy Watch8

Nếu chọn sống cuộc đời như một vận động viên trong lễ này, đừng quên chọn Galaxy Watch8 đồng hành cùng bạn. Mẫu đồng hồ thông minh tích hợp AI của Samsung không chỉ là huấn luyện viên trong phòng tập mà còn theo sát quá trình dinh dưỡng, phục hồi, giúp người trẻ tận hưởng đời sống lành mạnh một cách tự nhiên, dễ dàng. Các tính năng tiên phong trên thị trường thiết bị đeo như Hướng dẫn trước khi đi ngủ, bộ công cụ chăm sóc tim mạch hay đo Chỉ số chống oxy hóa biến Galaxy Watch8 thành trợ lý sống khoẻ ngay trên cổ tay người trẻ.

Ngoài ra, Galaxy Watch8 cũng ghi điểm với thiết kế mỏng nhẹ, thoải mái khi đeo nhưng không kém phần cao cấp. Các tính năng AI như khởi động Gemini/Bixby bằng giọng nói hay Gợi ý trả lời tin nhắn cũng là điểm cộng để Gen Z sống trọn nhịp riêng trong mùa lễ này.

Là thế hệ năng động, yêu thích trải nghiệm mới và thử thách bản thân trong nhiều phong cách khác nhau, người trẻ luôn mong muốn được trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau mỗi ngày. Với sự trợ giúp của những thiết bị kể trên, bạn không chỉ được sống nhiều cuộc đời mà mỗi cuộc đời đều vô cùng rực rỡ, khi công nghệ thấu hiểu và đồng hành hiệu quả trong từng khoảnh khắc.