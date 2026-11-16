5 chiếc máy bay nặng gần 400 tấn từng được đặt riêng cho Vietnam Airlines: Bất ngờ về tay Mexico, tổng giá trị gần 15.000 tỷ đồng, chưa kịp xóa logo sen vàng

Tưởng chừng sẽ gia nhập đội bay của một hãng hàng không Việt Nam, những chiếc Airbus này cuối cùng lại có hành trình hoàn toàn khác dự kiến.

Cuối tháng 12/2021, tại sân bay quốc tế Mexico City, một chiếc Airbus A320neo xuất hiện với diện mạo khá lạ mắt. Trên thân máy bay là dòng chữ Volaris của một hãng hàng không Mexico, nhưng phần lớn thân và đuôi vẫn mang màu xanh đặc trưng cùng logo sen vàng của Vietnam Airlines.

Chiếc XA-VSG mang màu sơn đặc trưng của Vietnam Airlines khi xuất hiện tại Mexico năm 2021. Ảnh: Santiago_MN.

Ít ai biết rằng, chiếc Airbus này vốn được dự kiến bàn giao cho Vietnam Airlines với số đăng ký VN-A514. Tuy nhiên, máy bay mang số xuất xưởng MSN 10200 đã không được hãng tiếp nhận mà chuyển sang Volaris vào tháng 12/2021, với số đăng ký mới XA-VSG.

Do cần nhanh chóng bổ sung đội bay phục vụ mùa cao điểm cuối năm, Volaris không sơn lại toàn bộ máy bay mà chỉ thay đổi phần nhận diện cần thiết. Bởi vậy, hành khách tại Mexico đã có dịp bước lên một chiếc Airbus mang tên hãng bay nước mình nhưng vẫn khoác màu áo Vietnam Airlines.

Đến năm 2023, những hình ảnh mới cho thấy phần thân máy bay đã chuyển sang màu trắng với dòng chữ Volaris nổi bật, thay cho diện mạo xanh đặc trưng trước đó.

Chiếc XA-VSG sau khi được thay đổi màu sơn theo nhận diện của Volaris.

Không chỉ một chiếc máy bay đổi hướng

Theo dữ liệu lịch sử máy bay trên Planespotters, XA-VSG không phải trường hợp duy nhất. Ít nhất 4 chiếc Airbus A320neo khác cũng từng được dự kiến dành cho Vietnam Airlines nhưng cuối cùng gia nhập đội bay Volaris.

Trong đó, XA-VRX và XA-VRY được bàn giao vào tháng 6/2021, tiếp đến là XA-VSF vào tháng 11 cùng năm và XA-VSP trong năm 2022.

Dữ liệu Planespotters cho thấy chiếc Airbus A320neo XA-VRY từng được dự kiến dành cho Vietnam Airlines nhưng không được tiếp nhận (Not taken up), sau đó bàn giao cho Volaris vào tháng 6/2021.

Như vậy, có ít nhất 5 chiếc A320neo từng gắn với kế hoạch tiếp nhận của Vietnam Airlines nhưng cuối cùng lại hoạt động tại Mexico. Trên Planespotters, các trường hợp này được ghi nhận là not taken up, nghĩa là hãng dự kiến ban đầu không tiếp nhận máy bay.

Đây đều là những chiếc Airbus thế hệ mới, dài 37,57 m, sải cánh 35,8 m và có thể chở tối đa 194 hành khách. Mỗi chiếc có trọng lượng cất cánh tối đa 79 tấn, đưa tổng mức trọng lượng cất cánh tối đa của cả 5 chiếc lên 395 tấn.

Theo bảng giá công bố năm 2018 của Airbus, một chiếc A320neo có giá niêm yết khoảng 110,6 triệu USD. Tính theo mức giá này, 5 chiếc có tổng giá trị tham khảo 553 triệu USD, tương đương khoảng 14.500 tỷ đồng, không phải giá trị hợp đồng thực tế.

Đến năm 2026, dữ liệu theo dõi đội bay vẫn ghi nhận cả 5 chiếc trong đội bay Volaris tại Mexico.

Điều gì xảy ra với kế hoạch của Vietnam Airlines?

Thời điểm những chiếc Airbus chuyển sang Mexico cũng là giai đoạn Vietnam Airlines gặp khó khăn nghiêm trọng do đại dịch Covid-19.

Năm 2021, hãng hàng không quốc gia Việt Nam ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất lên tới 13.279 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu cuối năm chỉ còn 524 tỷ đồng. Hoạt động bay bị thu hẹp khiến hãng phải cắt giảm chi phí, đàm phán với đối tác và điều chỉnh kế hoạch đội bay.

Trong các báo cáo tài chính, Vietnam Airlines từng xác nhận việc đàm phán hủy nhận hoặc lùi lịch giao một số máy bay Airbus và Boeing. Tuy nhiên, hãng không công bố số xuất xưởng cụ thể.

Riêng XA-VSG còn có một chi tiết thú vị. Số đăng ký VN-A514 từng được dự kiến dành cho chiếc máy bay này sau đó đã được sử dụng cho một chiếc Airbus A320neo hoàn toàn khác, mang số xuất xưởng MSN 12253, về Việt Nam vào cuối năm 2024.

Chiếc Airbus A320neo mang số đăng ký VN-A514 hiện nay.

Cùng từng gắn với số hiệu VN-A514, nhưng một chiếc đã sang Mexico và từng chở khách trong màu sơn Vietnam Airlines, còn chiếc kia thực sự gia nhập đội bay của hãng hàng không Việt Nam nhiều năm sau đó.