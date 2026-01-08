Nếu bạn đang cầm trong tay từ 10 đến 20 triệu đồng và băn khoăn chưa biết "xuống tiền" vào đâu, thì đây là danh sách 5 cái tên đang được săn đón nhất tại các cửa hàng di động hiện nay.

iPhone 15 Pro

Đứng đầu bảng xếp hạng những món hời công nghệ đầu năm 2026 chắc chắn phải gọi tên iPhone 15 Pro. Với mức giá đã hạ nhiệt sâu xuống chỉ còn khoảng 16,5 - 19 triệu đồng, đây là thời điểm vàng để sở hữu chiếc máy này. Khác biệt hoàn toàn với cảm giác cầm nắm nặng nề của các đời trước, iPhone 15 Pro với khung viền Titan mang lại sự nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng sang trọng và bền bỉ.

Điểm "ăn tiền" nhất khiến người dùng quyết định nâng cấp chính là cổng sạc USB-C, cho phép đồng bộ hóa sạc với iPad, MacBook cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa, con chip A17 Pro bên trong vẫn là một "quái vật" về hiệu năng, dư sức xử lý các tác vụ AI và chiến game nặng trong vài năm tới mà không lo bị lỗi thời.

iPhone 16

Một nghịch lý thú vị đang diễn ra là giá của những chiếc iPhone 16 "lướt" (like new) hiện nay chỉ dao động từ 16 - 18 triệu đồng, đôi khi còn mềm hơn cả những chiếc Pro Max đời cũ. Đây là bến đỗ an toàn tuyệt đối cho những ai e ngại rủi ro hỏng hóc khi mua máy cũ đời sâu.

Sở hữu iPhone 16 lúc này đồng nghĩa với việc bạn có trong tay một thiết bị gần như mới tinh, pin sạc ít lần và thường còn bảo hành chính hãng. Máy hội tụ đủ mọi công nghệ hiện đại nhất như Dynamic Island, camera 48MP sắc nét và quan trọng nhất là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS còn kéo dài tới 4-5 năm nữa. Mua chiếc máy này về, bạn chỉ việc yên tâm sử dụng mà không cần lo nghĩ về chai pin hay lỗi màn hình.

iPhone 14 Pro Max

Dù đã bước sang tuổi thứ 4, iPhone 14 Pro Max vẫn giữ mức giá khá cao, khoảng 17,5 - 21 triệu đồng, nhưng điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi giá trị mà nó mang lại. Sức hút của cụm "ba mắt" Pro Max vẫn là một bảo chứng cho sự sang chảnh mà các dòng máy thường khó có thể thay thế. Điểm đắt giá nằm ở màn hình lớn 6.7 inch với tần số quét 120Hz ProMotion, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và giải trí "sướng" hơn hẳn màn hình 60Hz trên iPhone 16. Bên cạnh đó, hệ thống camera có ống kính Tele zoom quang học giúp những bức ảnh chân dung xóa phông trở nên nghệ thuật và có chiều sâu hơn rất nhiều.

iPhone 13 Pro Max

Nếu ngân sách của bạn chỉ quanh quẩn ở mức 11,5 - 14,5 triệu đồng nhưng vẫn khao khát trải nghiệm dòng cao cấp nhất, thì iPhone 13 Pro Max chính là "chân ái". Đến tận năm 2026, chiếc máy này vẫn được cộng đồng công nghệ tôn vinh là "huyền thoại" về thời lượng pin, khó có đối thủ nào vượt qua trong phân khúc giá.

Sự kết hợp giữa màn hình 120Hz mượt mà và con chip A15 Bionic vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý trơn tru mọi tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, vì là dòng đời sâu, người mua cần kiểm tra kỹ lưỡng màn hình để tránh các lỗi hiển thị, nhưng nếu tìm được một chiếc máy "ngon", đây quả thực là món hời lớn về mặt trải nghiệm.

iPhone 14 Plus

Thay vì mạo hiểm đánh cược với những chiếc iPhone 12 Pro Max đã quá cũ kỹ với rủi ro hỏng main hay pin chai, người dùng thực dụng năm 2026 đang chuyển hướng mạnh mẽ sang iPhone 14 Plus với giá chỉ từ 10,5 - 13 triệu đồng.

Ưu điểm tuyệt đối của dòng này là sở hữu màn hình to bằng Pro Max nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn đáng kể, giúp cầm nắm chơi game hay xem phim lâu không bị mỏi tay. Đặc biệt, nhờ thiết kế tản nhiệt tốt và không gánh màn hình tần số quét cao, iPhone 14 Plus hoạt động cực kỳ mát mẻ và cho thời lượng pin ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn cả 13 Pro Max cũ. Đây là lựa chọn kinh tế và lành tính nhất cho nhu cầu giải trí đa phương tiện.

Lời khuyên: Khi mua iPhone cũ vào năm 2026, hãy ưu tiên các cửa hàng có chế độ bảo hành nguồn và màn hình rõ ràng (ít nhất 6 tháng). Với các dòng đời sâu như 13 Pro Max, việc kiểm tra kỹ màn hình và tình trạng pin là bắt buộc để tránh "tiền mất tật mang".