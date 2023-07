5 cách "độc lạ" làm mát cơ thể vào mùa hè

Ảnh: Getty Images

Sử dụng tinh dầu bạc hà

Menthol - hóa chất chữa bệnh tự nhiên được tìm thấy trong dầu bạc hà đã được chứng minh là có thể làm giảm cảm giác nóng nực của chúng ta. Các nhà nghiên cứu cho rằng tinh dầu bạc hà kích hoạt các thụ thể chuyên biệt trong tế bào da và trong miệng có chức năng cảm nhận nhiệt độ lạnh, làm chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn.

Theo Washington Post đưa tin, các vận động viên thường hạ nhiệt bằng các sản phẩm tinh dầu bạc hà như trà bạc hà và một số loại thuốc ho bạc hà. Thủ thuật này chỉ hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định — khoảng 15 phút — nhưng đó là một cách nhanh chóng và tiện lợi để có được cảm giác mát mẻ.

Tránh các bữa ăn nhiều đường, nhiều chất béo

Kem thường là một loại thực phẩm được mọi người yêu thích vào một ngày hè nóng. Tuy nhiên, nó có thể là một trong những thực phẩm khiến bạn nóng hơn. Wendell Porter, giảng viên cao cấp về kỹ thuật nông nghiệp và sinh học tại Đại học Florida nói rằng: “Đường sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất của bạn và khiến bạn bắt đầu cảm thấy nóng trong người."

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị mọi người tránh ăn các đồ ăn nóng và nhiều chất béo trong ngày hè nóng.

Uống trà nóng

Nếu bạn đang sống ở nơi có khí hậu nóng và khô, uống trà nóng có thể giúp bạn phần nào. Theo một nghiên cứu năm 2012, lý do tại sao ý tưởng phản trực giác này lại hiệu quả là vì uống trà nóng có thể giúp bạn đổ mồ hôi, giúp cơ thể tự làm mát.

Theo Tạp chí Smithsonian, điều này có tác dụng nếu lượng mồ hôi đổ ra lớn hơn nhiệt độ tăng lên khi uống trà. Lưu ý rằng mồ hôi phải được bay hơi để có tác dụng làm mát. Nếu bạn sống trong môi trường ẩm ướt, uống trà nóng sẽ không giúp ích gì vì hiệu quả bay hơi mồ hôi kém.

Tắm nước ấm trước khi đi ngủ

Tắm nước ấm trước khi đi ngủ trong ngày oi bức có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Nước ấm có thể kích hoạt những thay đổi vật lý làm giảm nhiệt độ cốt lõi của cơ thể, do đó khiến bạn cảm thấy mát mẻ hơn và dễ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ chăn riêng với bạn cùng giường

Việc ngủ chăn riêng với người bạn đời có thể giúp bạn dễ chịu hơn, đặc biệt là trong những đêm hè nóng bức. Có chăn riêng hoặc thậm chí khăn trải giường riêng giúp giữ nhiệt cơ thể của bản thân và người bạn được tách biệt, giúp hai người mát mẻ hơn khi ngủ.

Ngoài nắm được những thủ thuật hạ nhiệt mùa hè, bạn cũng nên nhận biết được khi nào những tác động do nhiệt gây ra tăng lên. Nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C, mạch đập nhanh, mạnh, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, lú lẫn hoặc mất ý thức đều là các triệu chứng của say nắng, một trường hợp cần cấp cứu y tế.