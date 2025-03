5 biểu tượng sex tuổi đôi mươi từng khiến đàn ông khắp thế giới mê như điếu đổ

Marilyn Monroe: Nữ thần tóc vàng bất tử

Marilyn Monroe (1926-1962) có lẽ là biểu tượng sex nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ở tuổi đôi mươi, cô đã trở thành hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp Mỹ với mái tóc vàng óng, đôi môi đỏ mọng và thân hình đồng hồ cát đầy quyến rũ. Sinh ra với tên Norma Jeane Mortenson, Monroe bước vào Hollywood với những vai nhỏ trước khi vụt sáng trong các bộ phim như Gentlemen Prefer Blondes (1953) và The Seven Year Itch (1955). Cảnh tượng chiếc váy trắng của cô bị gió thổi bay trong The Seven Year Itch đã trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của điện ảnh thế kỷ 20.

Không chỉ là một gương mặt đẹp, Monroe còn sở hữu sự nhạy cảm và sức hút tự nhiên khiến cô nổi bật giữa đám đông. Dù cuộc đời ngắn ngủi của cô bị bao phủ bởi những bi kịch cá nhân và cái chết bí ẩn ở tuổi 36, hình ảnh của Monroe ở tuổi đôi mươi vẫn là biểu tượng vĩnh cửu của sự gợi cảm và nữ tính.

Brigitte Bardot: Nàng thơ nước Pháp

Brigitte Bardot gây bão toàn cầu với vai diễn trong And God Created Woman

Brigitte Bardot (sinh năm 1934) là hiện thân của vẻ đẹp phóng khoáng và tự do của nước Pháp. Ở tuổi đôi mươi, cô gây bão toàn cầu với vai diễn trong And God Created Woman (1956), bộ phim đã biến cô thành biểu tượng sex của thập niên 1950 và 1960. Với mái tóc vàng rối tự nhiên, đôi môi cong gợi cảm và ánh mắt mơ màng, Bardot mang đến một hình ảnh vừa ngây thơ vừa táo bạo, phá vỡ những chuẩn mực bảo thủ thời bấy giờ.

Khác với Monroe, Bardot không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc mà còn bởi phong cách sống phóng túng và cá tính mạnh mẽ. Cô là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng phụ nữ và ảnh hưởng sâu sắc đến thời trang với kiểu tóc "Bardot" đặc trưng. Dù sau này từ giã màn bạc để theo đuổi sự nghiệp bảo vệ động vật, dấu ấn của Bardot ở tuổi đôi mươi vẫn là một phần không thể thiếu của văn hóa đại chúng.

Elizabeth Taylor: Viên ngọc quý của Hollywood

Elizabeth Taylor (1932-2011) được biết đến với đôi mắt tím huyền thoại và vẻ đẹp sắc sảo hiếm có. Ở tuổi đôi mươi, cô đã là ngôi sao hàng đầu Hollywood với các vai diễn trong National Velvet (1944) và sau đó là A Place in the Sun (1951). Vẻ đẹp của Taylor không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái quý phái và sự quyến rũ tự nhiên, khiến cô trở thành một trong những biểu tượng sex của thập niên 1950.

Cuộc sống cá nhân đầy sóng gió của Taylor, với tám cuộc hôn nhân và những mối tình ồn ào, càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn của cô. Vai Cleopatra trong bộ phim cùng tên năm 1963 là đỉnh cao của hình ảnh gợi cảm và quyền lực mà cô xây dựng. Ở tuổi đôi mươi, Taylor không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là hình mẫu của sự mạnh mẽ và kiêu hãnh trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt.

Raquel Welch: Nữ hoàng bikini của thập niên 1960

Raquel Welch trong One Million Years B.C.

Raquel Welch (1940-2023) nổi lên như một biểu tượng sex vào cuối thập niên 1960, đặc biệt với vai diễn trong One Million Years B.C. (1966). Hình ảnh cô trong bộ bikini lông thú nguyên thủy đã trở thành một trong những tấm áp phích bán chạy nhất mọi thời đại, biến Welch thành "nữ hoàng bikini" của Hollywood. Ở tuổi đôi mươi, Welch sở hữu thân hình hoàn hảo, mái tóc nâu dày và gương mặt sắc nét, khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp hiện đại.

Dù thường bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất, Welch đã chứng minh sức hút của mình vượt xa những định kiến. Cô xuất hiện trong hàng loạt phim như Fantastic Voyage (1966) và Bedazzled (1967), củng cố vị thế của mình như một ngôi sao gợi cảm và tài năng. Welch không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là hình ảnh của sự tự tin và độc lập của phụ nữ trong thời kỳ thay đổi lớn của xã hội.

Sharon Tate: Vẻ đẹp mong manh và bi kịch

Sharon Tate với vai diễn trong Valley of the Dolls (1967)

Sharon Tate (1943-1969) với vẻ đẹp dịu dàng và trong trẻo khiến cô nổi bật ở Hollywood thập niên 1960. Ở tuổi đôi mươi, Tate gây ấn tượng với vai diễn trong Valley of the Dolls (1967), nơi cô thể hiện sự quyến rũ pha lẫn nét ngây thơ hiếm có. Với mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, Tate được xem là một trong những gương mặt đẹp nhất của thế hệ mình.

Tuy nhiên, cuộc đời của Tate lại kết thúc trong bi kịch khi cô bị sát hại bởi băng đảng Manson vào năm 1969, khi mới 26 tuổi và đang mang thai. Cái chết của cô không chỉ chấm dứt một sự nghiệp đầy hứa hẹn mà còn biến Tate thành biểu tượng của vẻ đẹp mong manh và ngắn ngủi. Dù sự nghiệp của cô không kéo dài, hình ảnh của Tate ở tuổi đôi mươi vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.