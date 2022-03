5 bị can tại Cao Bằng bị khởi tố vì mua dâm người dưới 18 tuổi

5 đối tượng có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi đã bị cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố. Đó là T. V. L (SN 2000); T. N. H. (SN 1992) cùng trú tại thành phố Cao Bằng; H.V.T (SN 1989) trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; M.A.H (SN 1997) trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, L.V.H (SN 2000) trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 19/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Môi giới mại dâm xảy ra tại tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: H.T.N (SN 2000) trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và Đ.M.H (SN 1990) trú tại tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã cùng nhau thuê nhà để bán nước giải khát và môi giới mại dâm.

Ngày 15/11/2021, hành vi môi giới mại dâm của N và H đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ. Trong số các gái bán dâm do N và H môi giới có 2 gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi là H. T. H (SN 2005) và C. T. Đ (SN 2007).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 07/11/2021 đến 14/11/2021, N và H đã môi giới cho 2 em H và Đ đi bán dâm với 5 người đàn ông nói trên với giá mua dâm từ 500.000 – 1,8 triệu đồng/1 lượt mua dâm. Các cô gái trẻ phải trả tiền công môi giới cho N và H gần 50% số tiền bán dâm có được.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.